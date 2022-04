Ukrajina: Rusko "používá zbraně pašované Íránem z Iráku"

13. 4. 2022

čas čtení 7 minut

Irácké milice a další zdroje tvrdí, že dochází k využívání tajných sítí pro zásobování materiálem, jako jsou reaktivní protitankové granáty a protitankové střely, upozorňují Bethan McKernanová a Věra Mironovová.

Podle příslušníků iráckých milicí podporovaných Íránem a regionálních zpravodajských služeb, kteří o procesu vědí, dostává Rusko pro své válečné úsilí na Ukrajině s pomocí íránských sítí pro pašování zbraní munici a vojenskou techniku ​​pocházející z Iráku.

RPG a protitankové střely, stejně jako brazilské raketomety, byly do Ruska odeslány z Iráku, protože tažení Moskvy v posledním měsíci zakolísalo, zjistil Guardian.

Teheránské úřady darovaly Moskvě také raketový systém Bavar 373 íránské výroby, podobný ruskému S-300, a podle zdroje, který pomáhal organizovat transport, také vrátily své S-300.

Použití podsvětí pro obchodování se zbraněmi by signalizovalo dramatický posun v ruské strategii, protože Moskva je nucena se po nových sankcích vyvolaných invazí na Ukrajinu opřít o Írán, svého vojenského spojence v Sýrii.

Tento vývoj má také obrovské důsledky pro směr a objem obchodu v mezinárodním obchodování se zbraněmi.

Nová fáze ukrajinské války nepřináší žádnou zřejmou cestu k ukončení bojů

Irák hostí americké a západní jednotky od svržení Saddáma Husajna v roce 2003 a USA vycvičily a vyzbrojily různé jednotky irácké armády a speciální jednotky na obranu bagdádské vlády před povstáními. Po dvou desetiletích války je země plná zbraní.

Velká část přešla legálně do rukou Íránem podporovaných šíitských milicí, které jsou proti americké přítomnosti v zemi, ale od roku 2016 jsou oficiálně začleněny do iráckých ozbrojených sil v rámci boje proti "islámskému státu".

Tyto skupiny, známé svou efektivitou při likvidaci "chalifátu" – a brutálním zacházením se sunnitskými civilisty – se staly mocnými aktéry v iráckém bezpečnostním establishmentu.

RPG (raketové granáty) a protitankové střely v držení Hašd aš-Šábí, nejsilnější střechové organizace šíitských milicí, byly přepraveny do Íránu přes hraniční přechod Salamja dne 26. března, kde je přijala íránská armáda, a převezeny do Ruska po moři, řekl velitel milicí, které kontrolují přechod.

Ḥašd aš-Šábí také 1. dubna rozebrala a rozeslala po částech dva brazilské raketometné systémy Astros II, v Iráku známé jako licenčně vyráběná verze Sadžíl-60, podle zdroje v organizaci.

"Je nám jedno, kam jdou těžké zbraně [protože je v tuto chvíli nepotřebujeme]," řekl jeden ze zdrojů Hašd aš-Šábí. "Cokoli je proti USA nás dělá šťastnými."

Tři nákladní lodě schopné nést takový náklad – dvě pod ruskou vlajkou a jedna pod íránskou vlajkou – přepluly Kaspické moře z íránského přístavu Bandar Anzali do Astrachaně, ruského města v deltě Volhy, ve stanovených časových rámcích.

"To, co Rusové na Ukrajině právě teď potřebují, jsou rakety. Ty vyžadují dovednost při přepravě, protože jsou křehké a výbušné, ale pokud jste odhodláni to udělat, je to možné," řekl Yörük Işık, odborník na námořní záležitosti z Istanbulu. "Také to není druh činnosti, který by zachytily satelitní snímky, protože je lze přepravovat ve velkých krabicích a běžných přepravních kontejnerech."

Mohaned Hage Ali, člen Carnegie Middle East Center, řekl: "Tento druh sofistikovaných zbraní [systémy raketometů] by na na Ukrajině mohl mít velký přínos. Ḥašd aš-Šábí kontroluje velkou část hraničního regionu s Íránem, což by tuto transakci usnadnilo."

"Ostatní země, jako je Čína, musí být nyní velmi opatrné při poskytování zbraní Rusku, vzhledem k nové situaci sankcí. A Írán jako součást této osy chce zajistit, aby Rusko v tomto konfliktu neztratilo půdu pod nohama."

"Pokud bude Putinův režim destabilizován, bude to mít obrovské důsledky pro Írán, zejména v Sýrii, kde je Damašek závislý na ruské letecké podpoře a Rusko koordinuje, aby se vyhnulo přímému konfliktu mezi ním a Izraelem."

Rozsáhlé hospodářské sankce uvalené na Moskvu západními státy od invaze 24. února zahrnovaly zákazy zboží dvojího užití – zboží s civilním a vojenským účelem – jako jsou náhradní díly pro vozidla a určité typy elektroniky a optických zařízení, jakož i předměty se zjevným vojenským využitím.

Ruští výrobci byli údajně novými omezeními těžce zasaženi, přičemž Ukrajina uvedla, že hlavnímu závodu na obrněná vozidla v zemi i továrně na traktory došly díly na výrobu a opravy tanků.

Revidované západní odhady říkají, že 29 ruských praporních taktických skupin je nyní "bojově neefektivních" - z původní invazní síly, která se odhaduje na 125 praporů, neboli asi 75 % celkové ruské armády, v šest týdnů staré "speciální vojenské operaci".

Zásoby na obou stranách jsou vyčerpány, ale Rusko si zachovává výhodu

Značné ztráty přinesly jen málo zisků: Zdá se, že Moskva prozatím opustila svůj původní pokus zmocnit se hlavního města Kyjeva, místo toho stáhla a přemístila své pozemní síly pro obnovený útok na oblast Donbasu na jihovýchodě země.

Očekává se, že nálety a dělostřelecké útoky budou pokračovat ve městech Charkov a Mykolajiv a také v obleženém přístavu Mariupol.

Minulý týden ukrajinské zpravodajské služby obvinily Gruzii, že pomáhá Rusku získat sankcionovaný vojenský materiál, což je další potenciální známka rozsahu nového úsilí Kremlu využít mezinárodní pašerácké sítě k podpoře svého tažení na Ukrajině.

Gruzínské speciální služby obdržely pokyny od politického vedení země, aby nezasahovaly do pašeráckých kanálů z "východní Asie", jejichž cílem je obejít nové západní sankce, uvedlo v prohlášení kyjevské ředitelství zpravodajských služeb.

Gruzínští představitelé uvedli, že ukrajinská tvrzení jsou nepodložená. Vztahy mezi oběma postsovětskými státy se prudce zhoršily od vypuknutí konfliktu kvůli proruské vládě v odmítnutí Tbilisi uvalit ekonomické sankce na Moskvu.

Američtí představitelé také uvedli, že Rusko požádalo Čínu o zbraně a pomoc na podporu své ukrajinské operace.

Ruský spojenec Srbsko převzalo o víkendu dodávku čínského protiletadlového systému v tajné operaci, uvedla agentura AP uprostřed obav Západu z nahromadění zbraní na Balkáně ve stejnou dobu, kdy probíhá válka na Ukrajině, což by mohlo ohrozit křehký mír v regionu.

Celý text v angličtině: ZDE

0