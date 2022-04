Spor o imaginární základnu, aneb Jak znova (ne)naletět ruské propagandě

13. 4. 2022 / Karel Dolejší

To co teď Česká republika potřebuje ze všeho nejvíce je nepochybně spor o imaginární vojenskou základnu, kterou zde Spojené státy vůbec neplánují budovat.

Mysleli jste si, že po 24. únoru toho má Česká republika k řešení spoustu - starého, co léta zanedbávala a teď to doslova bije do očí, i nového, co přišlo s válkou na Ukrajině? Přezbrojení a reorganizaci ozbrojených sil, intenzívnější boj s dezinformátory, posílení kontrašpionáže, péči o válečné uprchlíky, pomoc bojující Ukrajině, energetickou transformaci?











Podle některých se naprosto mýlíte. Prý je nezbytné po patnácti letech znova oprášit téma, které už jednou beznadějně rozdělilo českou společnost kvůli záležitosti, jež za to věcně nestála. Radar v Brdech nevyšel, takže aspoň tentokrát údajně určitě chceme americkou základnu. A kdo by ji hned nadšeně nepodporoval, ten je prý zaručeně ošklivé káčátko.

Na prvním místě tedy Joe Biden, Anthony Blinken a Lloyd Austin - americký prezident, ministři zahraničí a obrany - protože ti rozhodně na území České republiky v tuto chvíli žádnou základnu neplánují. S nápadem zřídit americkou základnu v ČR naopak poměrně nepřekvapivě přišel na kongresu ODS zástupce jejího antiliberálního protievropského křídla Alexandr Vondra.

Prodloužená ruka ruských imperialistů od roku 1929 čili KSČ(M) by měla v tuto chvíli veřejnosti horem dolem vysvětlovat, jak pokročila ve vyšetřování zpronevěry osmi milionů korun ze stranické kasy. Namísto toho jí ale bylo nabídnuto "legitimní" téma sporu o základnu, která existuje jen v hlavách Alexandra Vondry, Jany Černochové nebo Jindřicha Šídla.

Trestně stíhaný exagent StB Bureš místo toho, aby musel od rána do večera veřejnosti objasňovat podrobnosti svého rozkrádání dotací, zvedl otázku referenda o imaginární základně. Vůbec netřeba pochybovat, že si doslova lebedí blahem. Byl to dar z nebes ve chvíli z nejtěžších.

Co ale vlastně osoby beznadějně zamilované do základny od platonického objektu své touhy očekávají?

Těžko říci. Například v Orbánově Maďarsku, které je odstrašujícím příkladem Putinova autoritářského spojence uvnitř EU a NATO, mají už více jak dvacet let jednu základnu NATO. Jmenuje se Pápa Airbase a zde jsou o ní podrobnosti (v angličtině).

Všimli jste si, jak moc taková základna pomohla udržet prozápadní orientaci země v okamžiku, kdy se v Budapešti prodral k moci proruský populista? A jak hned Američané kvůli této základně posilují vojenskou přítomnost v Maďarsku, když jen vyvstala možnost, že pokud by Putin dotáhl invazi na Ukrajinu do vítězného konce, stála by na maďarské hranici ruská imperiální vojska?

Ani já jsem si ničeho podobného nevšiml.

Co se týče zajištění bezpečnosti České republiky, která ani v nové situaci po 24. únoru není přímo frontovým státem "východního křídla NATO", osobně si v tuto chvíli cením fungující kontrarozvědky v čele se zkušeným Michalem Koudelkou zhruba stejně, jako tří až pěti amerických vojenských základen. Myslím tedy těch reálných. Pokud jde čistě o objekty zdivočelé představivosti Alexandra Vondry (na úrovni "českého národního ptáka"), jeden schopný ředitel BIS podle mne vydá klidně za milion takových ubohých šidítek.

Kdyby se někdy v budoucnu stalo, že Američané opravdu požádají o zřízení vojenské základny v ČR, doporučuji to důkladně zvážit. Například nepřítomnost radaru v Brdech mne dodnes nijak netrápí, protože proti Rusku by nám takový radar nikterak nepomohl ani dnes, ani před deseti lety. Možná by ale nová žádost dávala smysl. Třeba by sem časem někdo chtěl rozmístit například nějaký pokročilý systém protivzdušné obrany, přičemž v této oblasti AČR sama příliš nevyniká. Nebo by se mohlo ukázat, že se sem hodí umístit nějaké logistické centrum. Kdo ví.

V podobném, podotýkám že stále jen hypotetickém případě ovšem rozhodně nesmí být zopakována kardinální chyba z počátku tisíciletí, kdy se tehdejší hlavní politické strany tiše dohodly, že záležitost ututlají a postaví veřejnost před hotovou věc. K tomu už nikdy nesmí dojít. Jestliže by všelijací vondrové chtěli reprízovat svůj antidemokratický postup z minulosti, přinesou jen znova na zlatém podnose dárek ruské propagandě.

Nacpat do veřejného prostoru zcela nevěcné a neaktuální, nicméně silně kontroverzní téma, které zaručeně rozdělí veřejnost na dva nesmiřitelné tábory nadšeně mobilizující příznivce kolem vlastní verze imaginárního nesmyslu, to mimochodem řečeno zní jako nápad opsaný přímo z příručky ruských "aktivních opatření" zacílených na radikalizaci a znefunkčnění demokratické veřejné debaty v cílové zemi.

Osobám, jež k základně znova cos nutí, nic doma, nic jim po chuti, důrazně doporučuji zklidnit hormon. Jestli jim snový objekt touhy opravdu tolik chybí, mohou se s poměrně malými osobními náklady zajet podívat na Pápa Airbase do Maďarska. A tam se kochat po libosti.

