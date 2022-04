Zelenskij: Ruská ofenziva na východě Ukrajiny začala

19. 4. 2022

- Prezident Volodymyr Zelenskij uvedl, že "významná část" ruské armády se nyní soustřeďuje na převzetí kontroly nad východní Ukrajinou. Ve svém videoposelství, v němž přislíbil pokračovat v boji navzdory eskalaci, uvedl, že ruské jednotky zahájily bitvu o Donbas, "na kterou se již dlouho připravují".



"Bez ohledu na to, kolik ruských vojáků tam bude nahnáno, budeme bojovat," řekl. "Budeme se bránit. Budeme to dělat každý den."



Oleksij Danilov, tajemník tiskové služby Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny, již dříve informoval, že "aktivní fáze ruské ofenzívy začala téměř podél celé frontové linie", přičemž měl na mysli Doněckou, Luhanskou a Charkovskou oblast, a dodal: "Okupanti se pokusili prolomit naši obranu."

- Christopher Miller píše:



Právě jsem mluvil s ukrajinským velitelem na frontové linii u Doněcku na východě Ukrajiny, který řekl, že jejich pozice jsou 14 hodin denně zasahovány ruskými leteckými údery a těžkým dělostřelectvem. Podle jeho slov "zoufale" potřebují další pomoc, dochází jim munice.



- Rusko upravilo svou taktiku při nové ofenzivě na východě Ukrajiny a podle vysokého představitele americké obrany se poučilo ze svých předchozích neúspěchů v prvních dnech invaze.



"To, co jsme viděli v posledních dnech, je, že se nadále snaží nastavit podmínky," řekl novinářům vysoký představitel obrany. "Říkáme tomu formování operací."



Rusko v posledních dnech přesunulo na východ a jih Ukrajiny 11 nových praporních taktických skupin, připravilo těžké dělostřelectvo, letectvo a další vojenské prostředky a nasměrovalo do regionu další vojáky. Moskva stáhla síly ze severu a přivedla jednotky z oblastí poblíž Kyjeva a v Bělorusku, aby se soustředila na východní frontu. Ruská armáda se nyní soustřeďuje na převzetí kontroly nad Donbasem, uvedla agentura Reuters:



Ruské posily připravily půdu pro vleklou válku, která podle vojenských analytiků jistě způsobí těžké ztráty na obou stranách, protože Rusové se snaží obklíčit ukrajinské bojovníky zakopané na obranu Donbasu.



- Podle generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, který na pondělní tiskové konferenci citoval čísla Světové zdravotnické organizace, došlo na Ukrajině od začátku invaze ke 136 útokům na zdravotnická zařízení. Při těchto útocích přišlo o život nejméně 73 lidí a dalších 52 osob bylo zraněno, uvedla CNN.



- Mezinárodní zdravotnické organizace naléhaly na Rusko, aby ukončilo útoky na nemocnice, a vyjádřily znepokojení nad ničením základní zdravotnické infrastruktury, kvůli kterému se civilisté musí obejít bez potřebných služeb. Minulý měsíc vydaly WHO, Unicef a Populační fond OSN (UNFPA) společné prohlášení, v němž útoky označily za "strašlivé" jak z důvodu zabíjení a zraňování pacientů a zdravotnických pracovníků, tak z důvodu zbavování dalších osob základní péče.



"Útočit na ty nejzranitelnější - kojence, děti, těhotné ženy a ty, kteří již trpí nemocemi a chorobami, a na zdravotnické pracovníky, kteří riskují vlastní životy, aby zachránili životy - je aktem bezohledné krutosti," uvedli a vyzvali k příměří, které by umožnilo humanitární pomoc. Od vydání tohoto prohlášení došlo k dalším více než 100 útokům na nemocnice.





- Ruské ostřelování v ukrajinské Doněcké oblasti v pondělí zabilo čtyři lidi, informovala agentura Reuters.



