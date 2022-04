Rusko "nabízí příměří v Mariupolu", aby se Ukrajinci vzdali

- Dobrá zpráva pro jednu majitelku kočky na Ukrajině. Žena v Buče se po měsíci a půl odloučení opět setkala se svou kočkou, informuje rozhlasová stanice Hromadske.

This woman from Bucha found her cat Sima after 45 days of separation. The cat escaped when they were evacuating in early March. The woman has been coming to her house in search of the cat since last week, and finally today Sima was there, exhausted but alive.

📷 A. Horpinchenko pic.twitter.com/1uoTDSFJET