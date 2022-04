Paradox nízké proočkovanosti starých lidí v Číně

26. 4. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Čína byla považována mnohými lidmi za vzor boje s covidem. Říkalo se, že způsob vlády je tam hrozný, ale v situacích, jako je epidemie, se hodí a je výkonný. Nyní ale vidíme, že velká čínská města jsou uzavírána do tvrdých lockdownů, zatímco v Evropě nebo USA žijeme už prakticky normální život. Co se vlastně v Číně děje?

Pochopil jsem to až díky pravidelnému čtení tištěného Nature, v tomto případě jde o číslo ze 7. dubna, kde se píše, že ačkoli má Čína celkově vysokou proočkovanost, 85%, tak u starých lidí nad 80 let je to velmi slabé: asi jen 20% lidí v tomto věku má tři dávky. V Hongkongu proto omikron vedl k na čínské poměry masivnímu umírání a to samé hrozí pevninské Číně.