Rusko-ukrajinská válka živě: raketový útok na Oděsu; lidé uvěznění v ocelárnách v Mariupolu čelí zpoždění evakuace

3. 5. 2022

- Při ruském úderu, který dnes zasáhl město Oděsa, zahynul dospívající chlapec, informuje agentura AFP s odvoláním na příspěvek rady jižního města na sociálních sítích.



"V důsledku raketového úderu v Oděse byl poškozen obytný dům, ve kterém se v době útoku nacházelo pět lidí. Zemřel patnáctiletý chlapec," uvedla oděská městská rada na Telegramu.



Dodala, že jedna dívka byla hospitalizována,



Oděsa, převážně ruskojazyčné město a kulturní centrum, zaznamenala v posledních týdnech zvýšený počet útoků ze strany Moskvy.

Koncem minulého měsíce bylo při ruském úderu na město zabito pět lidí včetně tříměsíční holčičky.

- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij ve svém nočním videoposelství uvedl, že výroky ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova o tom, že "nejzuřivější antisemité bývají židé", ukazují, že se Moskva nepoučila z druhé světové války.



Řekl:



"Ruský ministr zahraničí otevřeně a bez váhání prohlásil, že největší antisemité jsou údajně mezi samotnými židy. A že Hitler měl údajně židovskou krev. Jak to mohl říci v předvečer výročí vítězství nad nacismem? Tato slova znamenají, že nejvyšší ruský diplomat obviňuje židovský národ z nacistických zločinů. Nemám slov.



V souvislosti s těmito slovy dnes samozřejmě v Izraeli vypukl velký skandál. Z Moskvy však nikdo neslyší námitky ani omluvy. Je ticho. Tudíž oni souhlasí s tím, co řekl jejich ministr zahraničí. Po ruském raketovém útoku na Babyn Jar v Kyjevě, po menorách poškozených ostřelováním na místě masových poprav v Drobyckém Jaru u Charkova, po smrti obyčejných lidí, kteří přežili nacistickou okupaci a nacistické koncentrační táboryv důsledku ruského ostřelování, znamená takový antisemitský výpad jejich ministra, že Rusko zapomnělo na všechny lekce z druhé světové války.



Nebo možná tyto lekce nikdy nestudovalo. Otázkou tedy je, zda izraelský velvyslanec zůstane v Moskvě, když ví nyní o tomto novém postoji Ruska? Zůstanou vztahy s Ruskem jako obvykle? Protože tohle není náhoda. Slova ruského ministra zahraničí - "velkého znalce hitlerismu" - nejsou náhodná.



Není náhoda, že ruští okupanti vytvářejí na ukrajinské půdě takzvané "filtrační tábory", kterými procházejí tisíce našich ukrajinských občanů. Kde jsou naši lidé zabíjeni, mučeni a znásilňováni. Není náhoda, že okupanti zajímají civilisty a berou si je jako rukojmí nebo je deportují jako bezplatnou pracovní sílu.



Není náhodou, že vedou takzvanou totální válku s cílem zničit vše živé, po níž zůstanou jen spálené ruiny celých měst a vesnic.



K tomu je třeba zcela odmítnout morálku a výdobytky vítězů nacismu. Jsou-li však takoví lidé v ruském vedení, neznamená to, že mohou podle sebe soudit ostatní v Evropě nebo ve světě."

- Rusové zaútočili raketami na Oděsu





Raketový úder zasáhl černomořské přístavní město Oděsa na jihozápadě Ukrajiny. Vyžádalo si to mrtvé a zraněné, uvedl místní gubernátor Maksym Marčenko v aplikaci pro zasílání zpráv Telgram.





- Britští ministři mají vyšetřit, zda jsou na Ukrajině nasazovány komponenty britské výroby, které byly identifikovány jako součást ruských zbraňových systémů.



Zpráva Královského institutu Spojených služeb (Rusi) uvádí, že výzkum ruských zbraňových systémů nalezených na bojišti provedený ukrajinskými ozbrojenými silami ukázal "konzistentní vzorec" závislosti na komponentech zahraniční výroby, v některých případech britských.



Spojené království zavedlo v roce 2014 po nezákonné anexi Krymu zbrojní embargo vůči Rusku - ačkoli se objevily zprávy, že některé vývozní licence byly stále vydávány - a počátkem března po invazi na Ukrajinu zakázalo přímý vývoz komponentů dvojího použití, které mají civilní i vojenské využití, do Ruska.



Zpráva Rusi neuvádí, kdy byly dotyčné součástky pravděpodobně vyvezeny, a nenaznačuje, že by se výrobci dopustili protiprávního jednání, ale vyjadřuje obavy, že součástky vyrobené ve Spojeném království se přesto mohly dostat do Ruska. Uvedla, že západní hospodářské sankce znamenají, že Moskva bude stále více závislá na pašování součástek, aby zajistila funkčnost svých stíhaček, raket a vysoce technologické munice.





- Poté, co se Rusku nepodařilo získat Kyjev a svrhnout tamní vládu, plánuje Rusko anektovat Doněck a Lugansk, řekl novinářům velvyslanec USA při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.



"Podle posledních zpráv se domníváme, že se Rusko pokusí připojit "Doněckou lidovou republiku" a "Luganskou lidovou republiku" k Rusku," řekl Michael Carpenter. Rusko by mohlo o stejném postupu uvažovat i v Chersonu, kde již zavádí rubly jako oficiální měnu.



"Zprávy uvádějí, že Rusko plánuje zinscenovat referenda po připojení někdy v polovině května," řekl novinářům podle agentury AFP. "Myslíme si, že tyto zprávy jsou velmi důvěryhodné."





Kanadský premiér se ohradil proti výrokům ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, který naznačil, že Adolf Hitler měl židovský původ, informuje agentura Reuters.



Při rozhovoru s novináři v kanadské provincii Ontario Trudeau řekl:



To, co právě řekl ruský ministr zahraničí, je neuvěřitelné.





- Zde je komentář německé velvyslankyně v USA Emily Haberové k ochotě Německa podpořit embargo EU na ruskou ropu.



Haberová prostřednictvím Twitteru:



Ano. Podporujeme postupné vyřazení ropy jako součást dalšího kola sankcí EU.



Již nyní jsme snížili dovoz ruské ropy na 12 % a půjdeme až na nulu.



Německo v pondělí uvedlo, že je ochotno podpořit okamžité embargo Evropské unie na ruskou ropu, což je politický posun, který by mohl vést k tomu, že EU během několika dní zavede zákaz, informuje agentura Reuters.



Vývoz ruské ropy byl do značné míry ušetřen mezinárodních sankcí, které ukrajinští představitelé kritizují, protože umožňují zemím nadále podporovat Rusko a financovat jeho invazi na Ukrajinu.



S pokračující válkou se však spojenci Ukrajiny - konkrétně Německo - dostali pod tlak, aby vůči Rusku zaujali tvrdší postoj, včetně sankcí na jeho vývoz ropy - největšího zdroje ruských příjmů.



"Německo není proti zákazu vývozu ropy do Ruska. Samozřejmě je to těžké břemeno, ale byli bychom na to připraveni," řekl Robert Habeck, německý ministr hospodářství, novinářům před jednáním se svými kolegy z EU v Bruselu.





"Pokud jde o uhlí a ropu, je možné se nyní vzdát ruského dovozu," řekl německý ministr financí Christian Lindner listu Die Welt. "Nelze vyloučit, že by ceny pohonných hmot mohly vzrůst."



- První dáma USA Jill Bidenová navštíví části východní Evropy po ruské invazi na Ukrajinu, informuje agentura Associated Press.



Bidenová koncem tohoto týdne navštíví Rumunsko a Slovensko, kde se v rámci pětidenní cesty setká s ukrajinskými uprchlíky, americkými diplomaty a vojáky USA. Obě země hraničí s Ukrajinou a jsou členy NATO.



"Jako matka si sama dovedu představit, jaký zármutek rodiny pociťují," řekla Bidenová, matka tří dětí.



"Vím, že možná nemáme společnou řeč, ale doufám, že mohu způsobem mnohem větším než slova sdělit, že jejich odolnost mě inspiruje, že nejsou zapomenuti a že všichni Američané stále stojí při nich."



- Podle ukrajinských představitelů ruské jednotky ničí historické hrobky v ukrajinské Chersonské oblasti.



Prostřednictvím Twitteru ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí oznámilo, že ruské jednotky ničí 1000 let staré skytské hrobky v Chersonu tím, že u nich "organizují palebné postavení".





Úřad pro zahraniční záležitosti ministerstva informovali chersonští úředníci, kteří mají na starosti kontrolu a ochranu objektů kulturního dědictví.

Obyvatelé Borodianky byli těžce zasaženi ruským ostřelováním, obyvatelé se vrátili a zjistili, že jejich domy byly zcela zničeny poté, co bylo jejich město na začátku minulého měsíce dobyto zpět od ruských vojsk.