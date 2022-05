Hrdinové a proražení

5. 5. 2022 / Petr Haraším, Pavel Haraším

Velké Rusko přeciž nevyžaduje, aby se Volodymyr Zelenskij přímo vzdal, musí jen nařídit ukončení odporu ukrajinských sil – prohlásil Sergej Kalantaryan Lavrov. Naštěstí takové vůdce neměl Sovětský svaz, když se na něj zuřivě řítil přítel SSSR Adolf Barbarosa Hitler. Andrej Babiš odstartoval zvlášť infantilní prezidentskou kampaň, ač stále není oficiální prezident – v očekávání. Zcela evidentně se estébákovi obžalovanému z dotačního podvodu nechce pykat za své zločiny. A zdá se, že mu vládní koalice umetává cestičku přímo na trůn. Ten báječný krátký okamžik mezi bude líp a bylo líp, tak ten jsme zcela evidentně prošvihli.

Rusové při donbaské ofenzivě zaznamenávají velké ztráty a minimální územní zisky. Začínají projevovat známky zoufalství. Když ono nějak nejsou k dispozici dodávky z USA a zbytku světa. Sami na sebe se spolehnout nemohou. Všeobecná mobilizace cara Putina nespasí. Docházejí totiž peníze a ruská ekonomika je těžce poraněna. Miliardové investice do jacht a dač způsobily nedostatek výcviku a vybavení vojska. Navíc jediným motivačním činidlem ruské armády je rab a lup, což ovšem neodpovídá válkám 21. století.

Takže na Den vítězství sice může válečný zločinec Putin vyhlásit generální mobilizaci, ale ve zbrojních skladech je i tak pusto a prázdno. Slavná Třídenní válka Vladimíra Putina je nenávratně v troskách a vejde do učebnic válečnictví jako totální propadák.

Ruský poslanec Alexej Žuravljov oznámil, že ruská mírová raketa Satan je teoreticky v Paříži za 200 sekund. Tentýž ruský poslanec se pak zasnil i nad likvidací Londýna a Berlína. Ve stejné relaci jej podpořila i moderátorka slovy, že po jaderné válce bude potřeba začít s čistým štítem. A tak ještě jedna raketa a New York zmizí. Pak mohou dál zmínění odborníci na post-jaderný život působit na Zemi jako přeživší jednobuněčné organismy s omezenou kognitivní kapacitou, což výrazný posun oproti současnému stavu ve studiu ruské televize nebude.

Další teze tohoto mimořádně kognitivně nadaného ruského poslance jsou na téma: „Za teplou zimu mohou USA a jejich tajná klimatická zbraň”. Na svém kontě má šalbou a klamem prorostlý myslitel rovněž výrok, že v Dánsku existuje specializovaná zoologická zahrada, kde zoofilové mohou znásilnit želvu. Náš arcikřesťanský teoretik aktu znásilnění kardinál Duka by si mohl s poslancem Žuravljovem porozumět a pohovořit na téma: „není oběť jako oběť“.

Podle neoficiálních informací chtěl už několikrát mrtvý Sergej Šojgu spáchat další sebevraždu. Bohužel, či bohudík ho FSB tentokrát doma nezastihla. Tak příště, hoši.

Manželka a syn ruského vojáka zabitého na Ukrajině pózovali před kamerami ruské televize obdařeni 100 eury. Tato odměna jim právem náleží za tátovu smrt pro válečného zločince a vůdce Vladimíra Putina. Syn dostal navíc vojenské boty, aby jednou mohl následovat tátu v okupačních šlépějích. Ovšem nadšení v dětských opuštěných očích nebylo žádné.

Rusko bylo donuceno sloučit a přesunout vyčerpané a nesourodé jednotky, které se účastnily neúspěšného postupu na severovýchodě Ukrajiny. Navíc je Rusko už z dodávek západních zbraní na Ukrajinu velice, ale velice nervózní. Dmitrij Peskov prohlásil, že Západ takto ohrožuje celý kontinent. Jde-li o ten samý kontinent, který chce Rusko vysekat z nacistického sevření za pomocí jaderných zbraní, mluvčí Peskov neuvedl.

K Peskovovi se iniciativně přidal i Sergej Lavrov, který prohlásil, že USA a NATO musí okamžitě přestat zásobovat zbraněmi Ukrajinu, pokud si přejí, stejně jako si přejí oni a Vladimír Putin, urovnání ukrajinské krize.

Ruští okupanti vztyčili v Nové Kachovce v Chersonské oblasti sochu Vladimíra Iljiče Uljanova Ulhanova Lenina. Asi jako symbol ruského kapitalismu. Samotný soudruh Lenin s umístěním modly zásadně nesouhlasí, neboť ho zas za chvíli Ukrajinci vyhodí do vzduchu, a to se jednomu omrzí i když je studená socha.

Vladimír Putin požádal Nikolaje Patruševa, bývalého ředitele FSB, aby převzal řízení Ruska v případě vážného zhoršení jeho zdravotního stavu. Operace související s rakovinou Vladimíra Putina asi nebude mít nejlepší vyhlídky. Nebo si neúspěšný generál Putin hledá obětního berana, který po půl dni ve funkci zástupce bude obviněn a sťat za neúspěchy mírové speciální operace na Ukrajině?

Sergej Lavrov prohlásil, že ač je prezident Ukrajiny židovského původu, nic to nemění na faktu, že je Ukrajina odporně nacistický stát. Svůj intelektuální kotrmelec Sergej opírá o ruské konspirační teorie, že Adolf Hitler byl židovského původu. O tom, že je Vladimír Putin Hitlerovým právoplatným potomkem se odborník Lavrov nezmínil. Nicméně potvrzující důkazy můžeme najít na Ukrajině, v Sýrii, v Čečensku, v Gruzii i v samotném Rusku.

Ruský velvyslanec v Izraeli byl předvolán na kobereček za nemístné Lavrovovo genealogické žvanění. Pan Lavrov tajně touží, aby Ukrajina obdržela od Izraele sofistikované zbraně. Filuta jeden.

Navýsost nabroušený Izrael požaduje od Sergeje Kalantaryana Lavrova veřejnou omluvu. Co světoví Rusové mají za problém s těmi svými rodnými jmény, pořád?

Sergej Kalantaryan Lavrov, mistr diplomacie, poté prohlásil, že Izrael podporuje nacisty na Ukrajině.

Ruský velvyslanec v Izraeli byl opět předvolán na kobereček za nemístné lavrovovo stupidní žvanění

Izrael oznámil, že ustupuje od své neutrality. Tak obratného diplomata Rusku všude závidí.

Polsko se dostává na první místo v dodávkách tanků na Ukrajinu. Poslalo jich 232 kusů. Dosud vedlo v dodávkách Rusko, které předalo Ukrajině 229 tanků (na rozdíl od Polska nedobrovolně). Proto je Varšava na seznamu cílů jaderného zničení na prvním místě. Rusko prostě neumí prohrávat.

Šéf kanceláře maďarského premiéra Gergely Gulyás řekl, že Maďarsko bude vetovat jakýkoliv krok EU, který by vedl k omezení dovozu energetických komodit z Ruska. Levně koupit a draze prodat, komu by se nelíbilo? Vůbec Maďarům nezávidíme, až budou uklízet ten svinčík po odstranění Orbána a kremelské strany Fidel.

Tajemník Rady bezpečnosti a obrany Ukrajiny Danilov prozradil, že Maďarsko bylo upozorněno Ruskem na přesný termín napadení Ukrajiny. Maďarsko okamžitě plánovalo odtrhnout kus ukrajinského území. V osudových létech, kdy Maďarsko sloužilo podobné stvůře Hitlerovi, měli Maďaři stejný zálusk na Slovensko i Ukrajinu. Chcíplí holubi se vracejí.

Vjačeslav Volodin slavný to předseda Ruské Dumy řekl, že všechny státy, které posílají Ukrajině zbraně, by měly být prohlášeny za válečné zločince. Může to Vjačeslav zkusit prosadit třeba v Radě bezpečnosti OSN. Šéf OSN Guterres je teď Rusku mimořádně plošně nakloněn.

Tak s ukradenými zemědělskými stroji Čečenci žádné terno neudělají. Ukrajinci své stroje na dálku uzamkli. Takové zločiny proti lupičům a loupežníkům "pastevci" koz a ovcí zřejmě nepředvídali. Takže zpět k oslům, volům a Ramzanům.

Zdravotní stav Adolfa Putina: Parkinson, demence, paranoia, rakovina štítné žlázy a všeobecné zostuzení. Pak že Karma neexistuje a že si dává načas.

Nedaleko Moskvy došlo k velkému požáru skladu prokremelského nakladatelství "Prosveščenie". Hoří téměř 34 tisíc metrů čtverečních ruské propagandy a příruček pro troly. Z čeho bude dále čerpat Tomio Okamura a jeho SPD jasné není. Předválečný tisk může být dnes k smíchu, ale to panu poslanci nikdy nevadilo.

Rusku zoufale chybí pneumatiky pro nákladní vojenské vozy. Použité pneu pamatují leckdy ještě válečného hrdinu Brežněva a dřevěný kolos SSSR. Ruští zloději zorganizovali petici, že se to ani nedá krást a ať s tím armáda něco udělá.

Pan Rychetský, předseda Ústavního soudu České republiky prohlásil: „Získal jsem pocit, že je Václav Klaus z ruské strany nějak finančně podporován... stejně jako ostatní ruští trollové“. Pan Rychetský ten pocit nemá sám. Z chování a prohlášení Václava Klause na podporu Kremlu je zřejmé, komu náš konzervativní jájánek fandí a komu ne.

A co na přirovnání předsedy ÚS Pavla Rychetského říká potrefený kremelský troll? PPF - IVK je zplnomocněn prohlásit, že: „Je třeba hlasitě říci: Už dost! Rychetský dosáhl dna argumentační žumpy. Vlastně tak nechtěně odhalil smýšlení člena KSČ, kterým byl.“

Takhle konzervativní Václav nebyl ostrý od doby, kdy v rakouské TV v předvečer Sametu obhajoval klady a výhody socialistického zřízení proti zahnívajícímu kapitalismu. Proč jsi tak dlouho dřímal, Václave?

Dle kyjevského tisku německý kancléř Olaf Scholz nepřijme pozvání do Kyjeva. Podobné mezistátní návštěvě podle něj stojí v cestě předchozí kyjevské odmítnutí přivítat německého kremelského prezidenta Franka Waltera Steinmeiera.

Ukrajinci vzkazují uražené jitrnici Scholzovi, ať tedy nejede. Že na uražené jitrnice nemají zrovna času nazbyt.

Novopečený prezident Francie Emanuel Macron hovořil víc než 2 hodiny s řezníkem Vladimírem Putinem. Tedy vše při starém. Láska je láska. Jednou to bude velmi zajímavá kniha s titulem: „Jak jsem chtěl užvanit milovaného Putina“.

Více než 6 tisíc lidí na oslavách 1 .května, které pořádal Ficův SMER-SD zakončilo salvou lidových provolání: „Chceme mír!“ „Čaputová je americká kurva!“ „Fašisti!“. Kdy bude slučovací sjezd proruského SMERU a Ľudové strany Naše Slovensko Marcipána Kotleby známo dosud není.

Tucker Swanson McNear Carlson coby konzervativní televizní komentátor a obdivovatel maďarského premiéra Viktora Orbána prohlásil, že válka na Ukrajině má způsobit změnu režimu v Moskvě, že vláda Vladimíra Putina má být svržena a že se jedná o odplatu za volby 2016 v USA. Nápadně tak připomíná kvality ruských komentátorů a reportérů ruských propagandistických televizí. Snad mu za bratrskou pomoc pan Vladimír dobře platí.

Další spřátelený požár v Rusku se rozpoutal v továrně na střelivo v Permu. Perm je tradiční bašta ruského obranného průmyslu. Postižená továrna vyrábí dělostřeleckou munici vč. Rakety MLRS. Že by další Boží posel? Aktuálně hoří velká průmyslová hala v Dzeržinsku. Boží posel má napilno. Proč v Rusku pojmenovávají svá sídla podle nejhorších masových vrahů? Nějaká další národní tradice? Bylo něco špatně na historickém názvu Rasťapino?

Svaz obskurních spolků ČR seskupil síly a dal dohromady petici: My, občané České republiky, vyzýváme vládu České republiky k míru a svobodě slova.

Nepřejeme si zavlékání České republiky do války s Ruskou federací. V této souvislosti si nepřejeme posílání zbraní z České republiky do míst ozbrojeného konfliktu... Česká republika není oficiálně ve válečném stavu. Soudruzi petenti, ani Rusko a ani Ukrajina není ve válečném stavu, takže klid a rozejděte se do svých domovů, kde na vás čekají další instrukce z Petrohradu, abyste věděli, co si máte myslet.

30. dubna Ukrajina zaútočila na okupovaný, ale stále ukrajinský Hadí ostrov v Černém moři. Zničila 3 ruská protivzdušná děla, jeden protivzdušný systém "Strela-10" (SA-13 "Gopher"), komunikační vozidlo a 42 ruských okupantů. Zmije jedny ukrajinské, Rusko je zažaluje za teroristické činy proti mírové okupační armádě. Ta lampárna musí praskat ve švech.

Komentátor Kyseljov vyhrožuje Británii, že ji Rusko přemění na radioaktivní popel. Vždyť na maličký ostrov Británii stačí jedna raketa Sarmat. Případně může Británii potopit neodzkoušený podvodní systém Poseidon. Přes Británii se převalí 500 metrů vysoká enigmatická vlna tsunami. Z Velké Británie zbude jen radioaktivní pustina, kterou okamžitě osídlí ruští zemědělci a kolchozníci. Konečně vypěstují kukuřici až do nebe, sto klasové obilí a rozdojí ruského kozla Vladimíra.

