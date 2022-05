Proč musela třiadvacetiletá zdravotní sestra přijít o obě nohy?

7. 5. 2022

čas čtení 15 minut



"Nejdřív to byly slzy štěstí," říká třiadvacetiletá Oksana Balandina o svém prvním tanci s novým manželem, který byl natočen na video a který nyní sdílí celý svět:



Před šesti týdny stoupla Oksana na minu, když se vracela domů se svým partnerem, rovněž třiadvacetiletým Viktorem Vasylivem, poté, co se vydala pro zásoby pro starší sousedy v jejich ulici v Lysyčansku.



Oksana, dětská zdravotní sestra a matka pětileté Diany a sedmileté Ilie, měla podle lékařů štěstí, že výbuch přežila, ale přišla o obě nohy a čtyři prsty na levé ruce. Od té doby zažívala chvíle naprostého zoufalství a křičela, že chce zemřít, říká truhlář Viktor, když se krčí u jejího invalidního vozíku.



Dnes se však Oksana usmívá pije kávu a vyhřívá se na slunci před lvovskou městskou nemocnicí a říká, že se cítí silnější a vděčná. Oprašuje manželovi z tváře květ stromu.



Částečně je to podle ní v důsledku vlny podpory od cizích lidí z celého světa, kterých se dotkl ten okamžik před dvěma týdny na nemocničním oddělení, kdy její manžel jemně zvedl svou nevěstu oblečenou v bílém a pevně ji držel, když mu zabořila tvář do ramene a pohupovali se při hudbě hrající na notebooku.



Oksana toto video zveřejnila na sociální síti TikTok a od té doby tam umístila další krátké filmové záběry , na nichž se snaží udržet v kondici při hudbě od tohoto incidentu. Byly zhlédnuty mnoho tisíckrát a vyvolaly zásadní komentáře podpory, kterých si podle Viktora jeho žena v těchto těžkých týdnech tolik vážila.

"Ten tanec byl naprostým překvapením," říká. "Vrátili jsme se do nemocnice z matriky a Natalia a Olesia [nemocniční dobrovolnice] přinesly šaty a notebook na hudbu. Natalia řekla: 'Co by to bylo za svatbu bez tance?'".



"Byla to čirá radost a štěstí," dodává ke své reakci na to, že si ji Viktor vyzvedl. "Ale pak přišlo uvědomění. Takhle jsem si svůj první tanec nepředstavovala."



- Ukrajinský bezpilotní letoun v pátek zasáhl ruské pozice na Hadím ostrově, 186 mil západně od Krymu.





Satellite photos analyzed by the @AP from @planet show the aftermath of a suspected Ukrainian drone strike Friday on Russian positions on Snake Island, with thick black smoke rising overhead. The Ukrainian military has been publishing videos of strikes there. pic.twitter.com/UD05siiusQ — Jon Gambrell | جون (@jongambrellAP) May 7, 2022

Ve své operační aktualizaci ze sobotního rána ukrajinské ozbrojené síly uvedly, že v oblasti Tsyrkuny a Ruské Tyšky, nedaleko Charkova: Okupanti vyhodili do povětří tři silniční mosty, aby zpomalili protiofenzivní akce obranných sil Ukrajiny.







Přibližně 100 tanků T-90M je v současné době ve službě mezi nejlépe vybavenými ruskými jednotkami, včetně těch, které bojují na Ukrajině, sděluje britská rozvědka a dodává, že vylepšený pancíř systému, který je určen k boji proti protitankovým zbraním, zůstává zranitelný, pokud není podporován dalšími prvky.







- Nejnovější balík vojenské pomoci USA Ukrajině, který v pátek oznámil prezident Joe Biden, má hodnotu 150 milionů dolarů, potvrdil ministr zahraničí Antony Blinken. Tato nejnovější dávka pomoci zahrnuje 25 000 dělostřeleckých nábojů ráže 155 mm, jakož i protiletadlové radary, rušící zařízení, polní vybavení a náhradní díly. Díky ní dosáhne vojenská pomoc Washingtonu Kyjevu od začátku ruské invaze přibližně 3,8 miliardy dolarů, uvedl Blinken.





- V rámci nové výměny zajatců bylo propuštěno 41 ukrajinských vojáků a civilistů zajatých Ruskem, mezi nimi 11 žen a jeden duchovní, uvedla v pátek ve svém prohlášení na Telegramu vicepremiérka Iryna Vereščuková.





"NATO. Kronika krutosti" bylo otevřeno v Muzeu současných ruských dějin v Moskvě s expozicemi věnovanými historii NATO včetně atomového bombardování Hirošimy a Nagasaki Spojenými státy v roce 1945, přestože západní vojenská aliance byla založena teprve v roce 1949.





Jiní návštěvníci se proti narativu Moskvy ohradili. "Tato výstava je propagandistická sračka sovětského stylu," stojí v jednom z komentářů v návštěvní knize.







"Nejsme jediným zdrojem zpravodajských informací a informací pro Ukrajince. Zpravodajské informace dostávají i od jiných zemí. A sami mají docela solidní schopnost shromažďovat zpravodajské informace. A pokud se rozhodnou s těmito zpravodajskými informacemi něco udělat, pak rozhodují o tom, zda na jejich základě budou jednat.....Druh zpravodajských informací, které jim poskytujeme - je legitimní, zákonný a omezený."



Podle těchto údajů od ledna do března vycestovalo celkem 3 880 679 Rusů. Není jasné, kolik z nich se od té doby vrátilo do vlasti.Příjezdy do bývalých sovětských zemí zaznamenaly výrazný nárůst po ruské invazi na Ukrajinu 24. února. K Rusům, kteří opustili zemi z důvodu nesouhlasu s válkou, se přidali ti, kteří utíkali před možným uzavřením hranic, stanným právem a masovou mobilizací, které se zatím neuskutečnily, uvádí Moscow Times.Gruzie přijala v prvním čtvrtletí roku 2022 38 281 Rusů, uvedla FSB, což je téměř pětinásobný nárůst oproti 8 504 Rusům přijatým ve stejném období loňského roku.Tádžikistán rovněž zaznamenal téměř pětinásobný nárůst příjezdů Rusů, z 8 857 v lednu až březnu 2021 na 40 054 ve stejném období letošního roku.Estonsko zaznamenalo čtyřnásobný nárůst (125 426) oproti loňskému roku (29 364). Mírný nárůst zaznamenaly i další pobaltské státy Lotyšsko (25 568 oproti 13 521) a Litva (48 197 oproti 41 838).Arménie zaznamenala trojnásobný skok (134 129 osob oproti 44 586 osobám ve stejném období loňského roku). Podobný trojnásobný nárůst zaznamenal Uzbekistán, a to 53 084 osob v letošním roce oproti 15 206 osobám v roce 2021.Počet Rusů přijíždějících do Kazachstánu se v období leden-březen 2022 zdvojnásobil na 204 947 ze 122 330 osob.Mírně se zvýšil počet Rusů cestujících na Ukrajinu - 328 435 z 316 286 v lednu až březnu 2021.Konflikt na Ukrajině si vybírá "těžkou daň" na nejschopnějších ruských jednotkách, uvedlo britské ministerstvo obrany ve své nejnovější zpravodajské zprávě.Ministerstvo dodalo, že v bojích byl zničen nejméně jeden tank T-90M, nejmodernější ruský tank. Tank T-90M byl představen v roce 2016 a obsahuje vylepšený pancíř, modernizovaný kanón a zdokonalené satelitní navigační systémy.v pátek bylo zachráněno 40 civilistů, potvrdil Zelenskyj ve svém posledním národním projevu.Podle zpráv ruských médií vyjely v pátek z obléhané ocelárny Azovstal v ukrajinském přístavním městě Mariupol tři evakuační autobusy. Autobusy s 25 civilisty včetně dětí byly ze závodu vyvezeny do tábora v Ruskem kontrolovaném městě Bezimenne. Odhadem 200 civilistů spolu s bojovníky ukrajinského odboje zůstavá uvězněno v podzemních úkrytech v obrovském průmyslovém komplexu.uvedl Bílý dům.uvedla německá ministryně obrany Christine Lambrechtová. PzH 2000 je jednou z nejvýkonnějších dělostřeleckých zbraní ve výzbroji Bundeswehru a dokáže zasáhnout cíle na vzdálenost 40 km., což je nový důkaz úzké zpravodajské podpory, kterou Kyjev dostává od Washingtonu. Mluvčí Pentagonu John Kirby však odmítl odpovědět na otázky, zda USA poskytly Ukrajině informace, které pomohly vojenským představitelům zaměřit se na ruské generály, a místo toho řekl, že "rozhoduje" Ukrajina, pokud jde o způsob, jakým využívá americké zpravodajské informace.Ukrajinci stojí frontu na testy DNA k identifikaci mrtvých těl v Buči. Podle ukrajinské generální prokuratury je v současné době vyšetřováno celkem 10 257 válečných zločinů spáchaných ruskými jednotkami.i.m.Ukrajinci, kteří viděli své blízké zabité nebo si vyzvedli jejich těla k pohřbení, se potýkají s obrovským zármutkem. Další tisíce lidí se však potýkají se ztrátou, kterou umocňuje agónie nejistoty.Někteří hledají děti nebo rodiče, manžela či manželku nebo sourozence, kteří se ztratili, když Rusové vraždili civilisty. Jiní se dozvěděli špatnou zprávu od přítele nebo z obrázku na internetu, ale dosud se jim nepodařilo najít ostatky osoby, kterou milovali.Všichni, kdo stojí ve frontě před stanem v Buče, tak přišli s tou nejchmurnější nadějí - pokračovat v neurčitosti, potvrdit smrt nebo najít tělo, které budou moci pohřbít, ale nepoznají ho.píše agentura France-Presse.Jsou zde také uvedeny případy bombardování Jugoslávie blokem v roce 1999, války v Iráku vedené Spojenými státy a války v Afghánistánu.. Místo toho prohlášení "vyjadřuje hluboké znepokojení nad udržením míru a bezpečnosti na Ukrajině" a vyjádřilo "silnou podporu" generálnímu tajemníkovi Antóniu Guterresovi při hledání mírového řešení "sporu".e svém vystoupení v Chatham House uvedl, že byl "zvolen jako prezident Ukrajiny, a nikoliv mini-Ukrajiny", a že má-li být mírové jednání úspěšné, musí Rusko nejprve ustoupit na území, které drželo před svou invazí 23. února. Během projevu také obvinil Rusko z "otevřeného jaderného vydírání".informuje agentura Reuters.Ministr zahraničí Joseph Wu v sobotním projevu před novináři v Tchaj-peji uvedl, že je důležité postavit se po bok ostatních a odsoudit ruskou invazi a sankcionovat Rusko i Bělorusko.V budoucnu, pokud nám Čína bude vyhrožovat silou nebo nás napadne, samozřejmě doufáme, že mezinárodní společenství dokáže Tchaj-wan pochopit a podpořit a sankcionovat tento druh agresivního chování," řekl.Tchaj-wan od začátku války na Ukrajině zvýšil stupeň pohotovosti v obavě, aby Čína neučinila podobný krok, ačkoli vláda v Tchaj-peji neohlásila žádné známky bezprostředně hrozícího čínského útoku.Čína, která ruskou invazi neodsoudila, odmítá jakékoli srovnávání s Tchaj-wanem s tím, že se nejedná o zemi, ale pouze o čínskou provincii, což demokraticky zvolená vláda v Tchaj-peji důrazně zpochybňuje.Tchaj-wan se připojil k Západem vedeným sankcím proti Rusku za jeho invazi na Ukrajinu, což jsou kroky, které jsou vzhledem k minimální úrovni přímého obchodu Tchaj-wanu s Ruskem do značné míry symbolické.Těžká situace Ukrajiny si na Tchaj-wanu získala sympatie široké veřejnosti, protože mnozí lidé považují paralely mezi tím, co se děje na Ukrajině, a tím, co by se mohlo stát na Tchaj-wanu - ostrově, který si Čína nárokuje jako svůj vlastní.Američtí představitelé se brání otázkám, že zpravodajské informace Pentagonu pomohly Ukrajině zabít vrcholné ruské generály a potopit raketový křižník Moskva.Mluvčí amerického ministerstva obrany John Kirby uspořádal v pátek tiskovou konferenci, kde byl dotázán na zprávy, že Pentagon poskytl informace ukrajinským představitelům, aby jim pomohl zaměřit se na ruské generály a zabít je.Američtí představitelé již dříve potvrdili, že s Ukrajinou sdíleli informace o poloze ruské válečné lodi Moskva před jejím potopením minulý měsíc, ale Kirby uvedl, že je to Ukrajina, kdo "rozhoduje", pokud jde o způsob, jakým využívá americké zpravodajské informace, a zdůraznil, že je důležité být opatrný při diskusích o sdílení zpravodajských informací s jinými zeměmi.Kirby novinářům řekl:"Poskytujeme [Ukrajincům] podle našeho názoru relevantní a včasné informace o ruských jednotkách, které by jim mohly umožnit co nejlépe přizpůsobit a realizovat vlastní obranu."Mluvčí Pentagonu rovněž zdůraznil, že informace o pohybech ruských jednotek poskytují Ukrajině i další země:USA poskytují informace o poloze a další podrobnosti o mobilních velitelstvích ruské armády, což Ukrajině umožňuje zaměřit na ně dělostřelecké údery, které mohou narušit velení a řízení útočníků.Předpokládá se, že je to jeden z důvodů, proč bylo v dosavadních bojích zabito asi tucet ruských generálů, což tento týden podnítilo zprávu deníku New York Times s titulkem "Americké zpravodajské služby pomáhají Ukrajině zabíjet ruské generály, tvrdí úředníci", kterou Pentagon odmítl jako "zavádějící".