Hlavní nádraží, týden 7

Po týdnech práce v první linii už má člověk v podstatě jenom dvě možnosti – do určité míry znecitlivět, nebo úplně vyhořet, píše Hanka Nguyen. Věci, které se mě první dny hluboce dotkly, teď dávám do pomyslné krabice v hlavě a odkládám na poličku. Už se tolik nedojímám nad návraty lidí na Ukrajinu, fotkami rozstřílených domovů nebo vyčerpanými lidmi, kteří přijíždí ze zdevastovaných měst (především z Mariupolu). Myslím, že u pomáhajících profesí v humanitární krizi to jinak nejde. Co se mě ale dotýká nyní je očividná neochota nebo přinejmenším rigidita institucí, jejichž kooperaci zoufale potřebujeme, a naprosto šílený každodenní střet s institucionálním rasismem.