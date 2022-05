Rozhovor Britských listů 492. Chudoba v ČR vládne a Češi na sobě nechávají dříví štípat

9. 5. 2022

Jaká by v současnosti měla být v ČR férová mzda? Jan Čulík o tom mluví s politoložkou Kateřinou Šmejkalovou z Platformy pro minimální důstojnou mzdu a z Nadace Friedricha Eberta. Podle provizorních údajů ze začátku roku 2022 by měla být mimopražská minimální důstojná mzda 33 909 Kč hrubého, a pro Prahu 39 974 Kč. Ale jak přimějete podniky, aby takové mzdy lidem skutečně platily? A kdy bude mít česká vláda řádnou ekonomickou strategii, aby ČR přestala být pouhou montovnou a vyráběla inovativně vlastní výrobky v oblasti IT a přechodu na ekologické energetické zdroje? Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od úterý 10. května 2022.

















