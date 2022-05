NYT: Válka na Ukrajině se komplikuje a Amerika na ni není připravena

24. 5. 2022

Senát minulý čtvrtek schválil balíček nouzové pomoci Ukrajině ve výši 40 miliard dolarů, ale vzhledem k tomu, že malá skupina izolacionistických republikánů výdaje hlasitě kritizuje a válka se dostává do nové a komplikované fáze, není další podpora obou stran zaručena.

Ředitelka národních zpravodajských služeb Avril Haines nedávno varovala senátní výbor pro ozbrojené služby, že příštích několik měsíců může být nestabilních. Konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem by podle ní mohl nabrat "nepředvídatelnější a potenciálně eskalační trajektorii", přičemž se zvyšuje pravděpodobnost, že by Rusko mohlo pohrozit použitím jaderných zbraní, míní editoriální panel deníku New York Times.

Jedná se o mimořádné náklady a vážná nebezpečí, a přesto existuje mnoho otázek, které prezident Biden americké veřejnosti v souvislosti s dalším zapojením USA do tohoto konfliktu ještě nezodpověděl.



V březnu tento panel tvrdil, že vzkaz Spojených států a jejich spojenců Ukrajincům i Rusům musí být následující: Ukrajina bude svobodná bez ohledu na to, jak dlouho to bude trvat. Ukrajina si zaslouží podporu proti nevyprovokované ruské agresi a Spojené státy musí vést své spojence v NATO.



Tento cíl nelze posunout, ale nakonec stále není v nejlepším zájmu Ameriky vrhnout se do totální války s Ruskem, i když vyjednaný mír může vyžadovat, aby Ukrajina učinila některá těžká rozhodnutí. A cíle a strategie USA v této válce jsou stále hůře rozeznatelné, protože parametry mise se zřejmě změnily.



Snaží se Spojené státy například přispět k ukončení tohoto konfliktu prostřednictvím urovnání, které by umožnilo vznik suverénní Ukrajiny a určitý druh vztahů mezi USA a Ruskem? Nebo se nyní Spojené státy snaží Rusko trvale oslabit? Posunul se cíl administrativy k destabilizaci Vladimira Putina nebo k jeho odstranění? Mají Spojené státy v úmyslu pohnat Putina k odpovědnosti jako válečného zločince? Nebo je cílem snaha vyhnout se rozsáhlejší válce - a pokud ano, jak toho dosáhne krkolomné poskytování amerických zpravodajských informací k zabití Rusů a potopení jedné z jejich lodí?



Bez vyjasnění těchto otázek Bílý dům riskuje nejen ztrátu zájmu Američanů o podporu Ukrajinců, ale také ohrožuje dlouhodobý mír a bezpečnost na evropském kontinentu.



Američany utrpení Ukrajiny povzbudilo, ale lidová podpora války daleko od amerických břehů nebude trvat donekonečna. Inflace je pro americké voliče mnohem větším problémem než Ukrajina a narušení světových trhů s potravinami a energiemi se pravděpodobně ještě prohloubí.



Současný okamžik je chaotický, což může vysvětlovat neochotu prezidenta Bidena a jeho kabinetu stanovit jasné cíle. Tím spíše by měl pan Biden americkým voličům v dostatečném předstihu před listopadem vysvětlit, že podpora Ukrajiny znamená podporu demokratických hodnot a práva zemí bránit se agresi - přičemž ideálním výsledkem této války zůstává mír a bezpečnost.



Je lákavé vidět ohromující úspěchy Ukrajiny proti ruské agresi jako znamení, že s dostatečnou americkou a evropskou pomocí je Ukrajina blízko k tomu, aby zatlačila Rusko zpět na pozice před invazí. To je však nebezpečný předpoklad.



Rozhodné vojenské vítězství Ukrajiny nad Ruskem, při němž Ukrajina získá zpět všechna území, kterých se Rusko od roku 2014 zmocnilo, není realistickým cílem. Ačkoli ruské plánování a boje byly překvapivě nedbalé, Rusko zůstává příliš silné a Putin do invaze investoval příliš mnoho osobní prestiže, než aby ustoupil.



Spojené státy a NATO jsou již hluboce zapojeny, vojensky i ekonomicky. Nerealistická očekávání by je mohla zatáhnout ještě hlouběji do nákladné a vleklé války. Rusko, ať už je jakkoli neschopné, je stále schopné způsobit Ukrajině nevýslovnou zkázu.



Nedávná válečnická prohlášení z Washingtonu - tvrzení prezidenta Bidena, že Putin "nemůže zůstat u moci", komentář ministra obrany Lloyda Austina, že Rusko musí být "oslabeno", a slib předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi, že Spojené státy budou Ukrajinu podporovat, "dokud nebude dosaženo vítězství" - jsou sice povzbudivými proklamacemi, ale jednání nepřibližují.



Nakonec jsou to Ukrajinci, kdo musí učinit těžká rozhodnutí: Jsou to oni, kdo bojují, umírají a přicházejí o své domovy v důsledku ruské agrese, a jsou to oni, kdo musí rozhodnout, jak by měl konec války vypadat. Pokud konflikt skutečně povede ke skutečným jednáním, budou to ukrajinští představitelé, kdo bude muset učinit bolestná územní rozhodnutí, která si jakýkoli kompromis vyžádá.



Spojené státy a NATO prokázaly, že podpoří ukrajinský boj dostatečnou palebnou silou a dalšími prostředky.



S pokračující válkou by však pan Biden měl prezidentu Volodymyru Zelenskému a jeho lidem také jasně říci, že existuje hranice, kam až Spojené státy a NATO v konfrontaci s Ruskem zajdou, a hranice zbraní, peněz a politické podpory, kterou mohou shromáždit. Je nezbytné, aby rozhodnutí ukrajinské vlády vycházela z realistického posouzení jejích prostředků a toho, kolik dalšího ničení může Ukrajina unést.



Konfrontace s touto realitou může být bolestivá, ale není to ústupek. Vlády jsou povinny to udělat, ne se honit za iluzorním "vítězstvím". Úkolem je nyní setřást euforii a soustředit se na definování a dokončení mise.

