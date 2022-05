Premiérský úřad Borise Johnsona: Zvracení a večírky až do čtyř do rána během lockdownu

26. 5. 2022

Sue Grayová vynesla zatracující verdikt nad Borisem Johnsonem v Downing Street



Britský premiér Boris Johnson se částečně omluvil za kulturu pití, včetně vína rozlitého po stěnách a opilých zaměstnanců, kteří ze zakázaných mejdanů během covidu odcházeli zadním vchodem, aby nikdo nezaznamenal jejich pitky



Státní úředníce Sue Grayová vynesla v 37stránkové zprávě, která obsahuje devět fotografií a jmenuje řadu vysokých státních činitelů, usvědčující verdikt nad kulturou mejdanů v Downing Street Borise Johnsona.



Grayová s trapnými detaily popisuje, jak se jednotlivé události odehrály, včetně mejdanu 18. června 2020, na němž "se jednomu člověku udělalo špatně" a "došlo k menšímu konfliktu mezi dvěma dalšími osobami".

"To, co se na mnoha z těchto mejdanů odehrálo, a způsob, jakým se vyvíjely, nebylo v souladu s tehdejšími lockdownovými předpisy," uvádí se ve zprávě.





"I s přihlédnutím k mimořádnému tlaku, kterému byli úředníci a poradci vystaveni, ilustrují faktická zjištění této zprávy některé postoje a chování, které nejsou v souladu s těmito předpisy."



Ve své první veřejné reakci na Grayovu zprávu se Johnson částečně omluvil za kulturu pití, která se v Downing Street během pandemie rozvinula, a uvedl, že za ni přebírá "plnou odpovědnost". Odstoupit odmítl.



V projevu k poslancům premiér řekl, že se "znovu omlouvá sněmovně, celé zemi" za narozeninové setkání v červnu 2020, za které byl pokutován, a přebírá "plnou odpovědnost za vše, co se odehrálo za mého premiérství". Jsou to však jen prázdná slova, odstoupit odmítl.



Tvrdil, že byl "zděšen", když se dozvěděl, jak se některé z těchto událostí následně vyvinuly. V jednom okamžiku Johnson prohlásil: "Stydíme se," ale poté, co se mu poslanci vysmáli, se opravil a řekl: "Stydím se."



Předseda labouristů Keir Starmer v reakci na Johnsona jeho částečnou omluvu odmítl a řekl: "Je mi líto: "Až se usadí prach a opadne hněv, bude tato zpráva stát jako pomník pýchy a arogance vlády, která usoudila, že pro ni předpisy pro obyčejné lidi neplatí."



Grayová ve svém prohlášení, které se zdá být obžalobou premiéra i vysokých státních úředníků, uvádí: "Vrcholné vedení v centru, jak politické, tak úřednické, musí nést odpovědnost za tuto kulturu."



Podrobnosti o těchto setkáních zahrnují bezpečnostní záznamy, které dokazují, že někteří zaměstnanci pokračovali v zábavě až do čtyř hodin ráno poté. Uklízečky svědčily, že v Downing Street bylo cákáno víno na stěny a opilí zaměstnanci byli upozorňováni, aby odešli zadním vchodem.





Grayová ve zprávě poukázala také na řadu případů, kdy členové personálu premiérského úřadu vznesli dotazy ohledně legálnosti těchto mejdanů, nebo ohledně opilosti v Downing Street, a jejich obavy byly odmítnuty.



Devět fotografií se týká dvou setkání - oslavy narozenin v červnu 2020, za kterou byli Johnson, ministr financí Rishi Sunak a premiérova manželka Carrie Johnsonová pokutováni, a rozlučkového večírku ředitele odboru komunikace Leeho Caina.



Úředníci v budově č. 10 měli možnost přečíst si vytištěné kopie zprávy v uzamčené místnosti před jejím zveřejněním ve středu ráno.

Partygate: Boris Johnson pod novým drobnohledem poté, co se objevily nové fotky z večírku - videoreportáž



Grayová svou analýzu mejdanů v Downing Street nedokončila. Zastavila ji, když případy začala vyšetřovat policie, ta však nevysvětlitelně nepokutovala vícekrát Johnsona a další vysoké státní úředníky, jen nízko postavené zaměstnance.





Grayová rovněž uvedla, že byla informována o "četných příkladech absence respektu a špatného zacházení s bezpečnostním a úklidovým personálem", což označila za "nepřijatelné".





Zpráva obsahuje podrobnosti o mejdanu na zahradě Downing Street dne 20. května 2020, kterou zorganizoval Johnsonův hlavní soukromý tajemník Martin Reynolds, jenž vyzval emailem všechny, kteří toho dne pracovali v Downing Street, "Přineste si vlastní chlast!"



Fotografie zveřejněná ve zprávě Sue Grayové ukazuje Borise Johnsona v Downing Street, jak v den svých narozenin v červnu 2020 zvedá sklenku.





Nejmenovaný zvláštní poradce v Downing Street poslal Reynoldsovi na WhatsApp zprávu, v níž chválil jeho "vynikající nápad na mejdan", ale upozornil, že právě bude končit tisková konference o covidu, takže by si účastníci mejdanu "měli dávat pozor", vyhnout se novinářům a nemávat lahvemi vína". .



Po večírku Reynolds napsal jednomu z poradců: "Hodně štěstí - je to sice úplná blbost, ale lepší, než kdyby se zaměřili na naše pití (zdá se, že nám to prošlo)."





Premiér se zúčastnil osmi akcí, které Grayová podrobně popsala.



Konzwervativní poslanec Tobias Ellwood, který již dříve vyzval Johnsona k rezignaci, položil svým kolegům v Dolní sněmovně ve středu otázku: "Jste ochotni den co den toto chování veřejně obhajovat?" Byl jediný. Mnoho jiných konzervativních poslanců Johnsona podpořilo.





Rozhodnutí Metropolitní policie udělit Johnsonovi pouze jednu pokutu - za narozeninovou oslavu konanou v červnu 2020 - se tento týden dostalo do ohniska pozornosti, když do zpravodajství ITV News unikla fotografie, na níž je zachycen, jak zvedá skleničku na Cainově odchodu.



Za účast na této oslavě byla pokutována nejméně jedna další osoba.



Jeden komentátor napsal na Twitteru, že policie neopokutovala vysoké představitele v Downing Street včetně Johnsona, protože ti prostě nevyplnili její dotazník o těchto mejdanech. Nižší úředníci ho vyplnili, a tak byli pokutováni.



Podrobnosti v angličtině ZDE https://www.theguardian.com/politics/2022/may/25/sue-gray-law-breaking-no-10-parties-published-boris-johnson

