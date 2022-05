EU konečně schválila částečné embargo na dovoz ruské ropy

31. 5. 2022

- Bidenova administrativa plánuje poskytnout Ukrajině řízené vícenásobné raketové systémy (GMLRS) s dosahem až 60 km. Rozhodnutí by mohlo padnout tento týden, dodány by byly během několika týdnů; výcvik by trval ~10 dní.

- Vysoce postavený ruský zákonodárce navrhl unést ministra obrany NATO na Ukrajině a přivézt ho do Moskvy, informovala agentura Reuters.



Oleg Morozov, který byl poprvé zvolen do ruského parlamentu v roce 1993 a je členem dominantní strany Jednotné Rusko, v rozhovoru pro státní televizi Rossija-1 v ponděl řekl:

"Víte, možná je to fantastická zápletka, o které uvažuji... že v blízké budoucnosti, v určité fázi, pojede ministr války některé země NATO vlakem do Kyjeva, aby si promluvil se Zelenským. Ale on Moderátorka Olga Skabejevová Morozova se hozeptala: "Chcete říct, že bychom jej unesli?", na což odpověděl "ano".

- Vedoucí představitelé EU podpořili částečné embargo na ruskou ropu poté, co se jednání na summitu v Bruselu protáhla až do pondělní noci.



Předseda Evropské rady Charles Michel uvítal dohodu jako údajný "pozoruhodný úspěch", který na Rusko vyvine "maximální tlak, aby ukončilo válku".



Sankce budou mít okamžitý dopad na 75 % ruského dovozu ropy. A do konce roku bude zakázáno 90 % ruské ropy dovážené do Evropy," uvedl Michel.



V rozhovoru s médii v pondělí pozdě večer Michel uvedl: "Je to pozoruhodný úspěch Evropské rady.



Nepodceňujeme všechny obtíže. Víme, že jsme potřebovali několik týdnů, než jsme byli schopni přijmout rozhodnutí.



V posledních hodinách a dnech se objevily spekulace o absenci evropské jednoty a já si myslím, že více než kdy jindy je důležité ukázat, že jsme schopni být silní, že jsme schopni být pevní, že jsme schopni být tvrdí, abychom bránili naše hodnoty a naše zájmy."



Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dodala, že toto rozhodnutí "vyjadřuje jednotný signál".



"Rada by nyní měla být schopna do konce roku dokončit zákaz dovozu téměř 90 % veškeré ruské ropy," dodala. "Je to důležitý krok vpřed."

Činitelé dosáhli kompromisu, že z ropného embarga bude vyčleněn ropovod Družba a vyňaty dodávky přicházející do Evropy ropovodem pro Maďarsko, Českou republiku a Slovensko poté, co maďarský premiér Viktor Orbán varoval, že zastavení dodávek by zničilo ekonomiku jeho země.



Šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell později na Twitteru napsal:



"Přelomové rozhodnutí, které ochromí Putinovu válečnou mašinérii.



V naší jednotě je naše síla."



Nejnovější balík sankcí zahrnuje také zrušení přístupu k platbám Swift pro největší ruskou banku Sberbank, zákaz dalších tří ruských státních vysílacích společností a další sankce proti "osobám odpovědným za válečné zločiny na Ukrajině".

- Konsorcium ukrajinských a mezinárodních právníků se chystá zahájit hromadnou občanskoprávní žalobu proti ruskému státu, jakož i soukromým vojenským dodavatelům a podnikatelům podporujícím ruské válečné úsilí, ve snaze získat finanční odškodnění pro miliony ukrajinských obětí války





Tým složený ze stovek právníků a několika velkých advokátních kanceláří plánuje podat "několik žalob v různých jurisdikcích proti různým cílům", včetně Velké Británie a USA, uvedl v rozhovoru v Kyjevě Jason McCue, londýnský právník, který tuto iniciativu koordinuje.



- Zástupci skupiny zemí vyšetřujících ruské válečné zločiny při invazi na Ukrajinu se scházejí v Haagu



Úterní setkání společného vyšetřovacího týmu - složeného z Ukrajiny, Litvy a Polska - a žalobce Mezinárodního trestního soudu Karima Chana se koná poté, co byly ruské síly obviněny ze zabíjení civilistů v Buče a z útoků na civilní infrastrukturu v Mariupolu.



Akce se účastní ukrajinská generální prokurátorka Iryna Venediktová, jejíž úřad zahájil již více než 8 000 trestních vyšetřování a identifikoval na 500 podezřelých osob zahrnujících ruské ministry, vojáky a velitele.



- Sankce proti Rusku jsou namířeny proti běžným občanům a jsou motivovány nenávistí, prohlásil bývalý prezident Dmitrij Medveděv. Snaží se u Rusů vyvolávat nenávist vůči Západu:



"Závěr se nabízí sám o sobě a je nechutný - tyto sankce jsou namířeny právě proti obyvatelům Ruska. A ať si američtí a evropští prarodiče mumlají, že trestámjí vaše šéfy, ale vás, obyčejné občany, máme rádi, je to čirý nesmysl. Jaký je účel obstavení majetku ruské centrální banky a dalších státních aktiv? Je to jednoduché. Zhoršit ekonomiku, zasáhnout rubl, zvýšit inflaci a rozvlnit ceny v obchodech, což znamená pokles životní úrovně obyčejného Rusa. Embargo na nákup ropy a plynu z Ruska? Totéž: snížit rozpočtové příjmy a donutit stát, aby se vzdal sociálních závazků včetně valorizace příjmů. Zasáhnout daňového poplatníka ve městě i na venkově."





. V hodnocení se uvádí:Dobytí Lymanu podporuje hlavní operační úsilí Ruska, kterým pravděpodobně zůstává obklíčení Severodoněcku a uzavření kapsy kolem ukrajinských sil v Luhanské oblasti.Pokračuje těžké ostřelování, zatímco na okrajích města Sieverodoněck pravděpodobně probíhají pouliční boje.Cesty do kapsy pravděpodobně zůstávají pod ukrajinskou kontrolou. Rusko dosáhlo větších lokálních úspěchů než dříve v této válce tím, že soustředilo síly a palbu na relativně malém území. To nutí Rusko akceptovat riziko na jiných místech okupovaného území.Rusko bude muset zajistit další náročné operační cíle za Seeverodoněckem, včetně klíčového města Kramatorsk a hlavní silnice M04 Dněpr-Doněck.







- Zelenskij sděluje, že Rusko blokuje vývoz 22 milionů tun obilí z ukrajinských přístavů, a varoval, že hrozí hladomor. "Ruská blokáda našeho vývozu destabilizuje situaci v celosvětovém měřítku," uvedl ve svém posledním národním projevu. Zelenskij dodal, že ruské síly "již ukradly nejméně půl milionu tun obilí" a "nyní hledají způsoby, jak je někde nelegálně prodat".





- Gruzínský separatistický region Jižní Osetie zrušil plány na uspořádání referenda o připojení k Rusku, které bylo plánováno na 17. července. Podle zprávy agentury Agence France-Presse prezident této enklávy kontrolované Moskvou Alan Gaglojev varoval před "nejistotou právních důsledků otázky předložené k referendu".

- První případ znásilnění ruským vojákem byl předán soudu, uvedla ukrajinská generální prokurátorka. Voják bude souzen za vraždu manžela oběti a "sexuální násilí na jeho ženě", uvedla Iryna Venediktová.





Cituje jeho slova:"Další teroristický útok v Kyjevě způsobil výpadek komunikací v Chersonské a Záporožské oblasti. Rusko hrálo s náskokem. Na osvobozených územích je nyní výhradně ruský internet a komunikace. Ve skutečnosti je to konec ukrajinské propagandy, Zelenského věže lží padly."Křjučkov uvedl, že SIM karty ruských mobilních operátorů se již začaly prodávat.Podle agentury Reuters mluvčí přístavu minulý týden uvedl, že loď naloží 2 700 tun kovu a poté se vydá na východ do ruského města Rostov na Donu.Ukrajina uvedla, že zásilka se rovná drancování.uvedl v ukrajinské státní televizi regionální gubernátor Serhij Hajdaj.Podle agentury Reuters Hajdaj uvedl, že ukrajinským jednotkám bránícím Severodoněck nehrozí obklíčení, protože se mohou stáhnout do Lysyčansku za řekou.Stálý zástupce Ruska při mezinárodních organizacích ve Vídni Michail Uljanov se na Twitteru pustil do předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové."Jak včera správně uvedla, Rusko si najde jiné dovozce. Pozoruhodné je, že nyní popírá své vlastní včerejší prohlášení. Velmi rychlá změna smýšlení svědčí o tom, že EU není v dobrém stavu."Evropská rada uvedla, že je připravena poskytnout Ukrajině 9 miliard eur na pomoc při její poválečné obnově.Rada bude "společně s G7 pokračovat v pomoci Ukrajině při řešení jejích okamžitých potřeb likvidity", uvedl v pondělí pozdě večer předseda Evropské rady Charles Michel.Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová napsala na Twitteru: "Jsem ráda, že se dnes večer vedoucí představitelé v zásadě dohodli na šestém balíčku sankcí. Je to důležitý krok vpřed. Rovněž jsme se dohodli, že budeme pracovat na mechanismu pro poskytnutí nového, mimořádného balíčku makrofinanční pomoci Ukrajině ve výši až 9 miliard eur."Ruské síly tvrdí, že převzaly kontrolu nad přibližně třetinou klíčového východoukrajinského města Sievierodoněck, ale jejich útok údajně trvá déle, než doufaly.V pondělí začaly ruské tanky a vojáci postupovat do města, které je největším městem v Donbasu stále drženým Ukrajinou, a přenesly boje do ulic.Můžeme konstatovat, že už máme pod kontrolou třetinu města," řekl v úterý ráno ruské státní agentuře TASS Leonid Pasečnik, šéf Ruskem podporované Luhanské lidové republiky.Pasečnik uvedl, že boje stále zuří po celém městě, ale ruské síly nepostupují tak rychle, jak by si přály."Chceme však především udržet infrastrukturu města," dodal.Ukrajinští představitelé však tvrdí, že kritická infrastruktura ve městě byla zničena ruským ostřelováním, což z velké části Severodoněcka učinilo ruiny s 90 % poškozených budov.Území naší Sumské oblasti bylo ostřelováno i přes hranici mezi Ukrajinou a Ruskem," dodal.. Skupina, jejíž píseň Stefania triumfovala začátkem měsíce v Turíně, uvedla, že získala 900 000 dolarů vydražením skleněného mikrofonu a dalších 370 000 dolarů vydražením růžové kbelíkové čepice, kterou měl frontman Oleh Psiuk na sobě během vystoupení.