Jsou opičí neštovice novým AIDS, protože neúměrně postihují homosexuály?

31. 5. 2022 / Fabiano Golgo

čas čtení 4 minuty





Opičí neštovice jsou patogen, který se endemicky vyskytuje v populacích hlodavců a opic v západní a střední Africe a u lidí způsobuje příznaky podobné chřipce a vyrážku a v závislosti na konkrétním kmeni může být až v 10 % případů smrtelný. Mnoho lidí v médiích se obává perspektivy, že opičí neštovice budou považovány za "nemoc homosexuálů". Světová zdravotnická organizace nedávno potvrdila způsoby přenosu, které jsou příčinou propuknutí nákazy v Evropě, Austrálii, Latinské Americe a Spojených státech: "Na základě v současnosti dostupných informací byly případy zjištěny především, ale nikoli výhradně, mezi muži majícími sex s muži, kteří vyhledali péči na klinikách primární péče a sexuálního zdraví," Opičí neštovice jsou patogen, který se endemicky vyskytuje v populacích hlodavců a opic v západní a střední Africe a u lidí způsobuje příznaky podobné chřipce a vyrážku a v závislosti na konkrétním kmeni může být až v 10 % případů smrtelný. Mnoho lidí v médiích se obává perspektivy, že opičí neštovice budou považovány za "nemoc homosexuálů". Světová zdravotnická organizace nedávno potvrdila způsoby přenosu, které jsou příčinou propuknutí nákazy v Evropě, Austrálii, Latinské Americe a Spojených státech: "Na základě v současnosti dostupných informací byly případy zjištěny především, ale nikoli výhradně, mezi muži majícími sex s muži, kteří vyhledali péči na klinikách primární péče a sexuálního zdraví," uvedla WHO.







Také podle britské Agentury pro zdravotní bezpečnost (UKHSA) jsou muži mající sex s muži dosud neúměrně postiženi opičími neštovicemi, které se dříve šířily především v některých částech Afriky, ale v posledních týdnech se objevily i v Evropě včetně České republiky. Šíří se opičí neštovice rychleji mezi homosexuálními a bisexuálními muži?

1

573

Média, zdravotnické organizace i vlády se ze všech sil snaží nevyčleňovat LGBTQ+ komunitu, protože si uvědomují, že tato skupina si kvůli AIDS vytrpěla strašlivou stigmatizaci. Mateo Prochazka, epidemiolog z britské Agentury pro zdravotní bezpečnost, uvedl, že není jasné, proč je vyšší podíl případů mezi gayi. Pro BBC uvedl: "Právě mezi nimi zaznamenáváme nejvíce případů. Zdá se, že infekci zavlekli muži, kteří mají sex s muži.Vzhledem k tomu, že se opičí neštovice nakazí přímým fyzickým kontaktem, který vyžaduje určitou výměnu tekutin (potu, slin, spermatu nebo krve), jakmile se do komunity zavlečou, je pravděpodobnější, že se v ní rozšíří mezi těmi, kteří jsou spolu v úzkém kontaktu - například v rámci domácnosti nebo mezi sexuálními partnery.Homosexuálové mají často více sexuálních styků než heterosexuální muži, a to z různých důvodů, například proto, že muži jsou kulturně náchylnější k vyhledávání sexuálních styků bez lásky a k vyhledávání náhodných styků, v důsledku čehož mají větší možnost nákazy. V zásadě platí, že homosexuální muži ve městech mají více příležitostí k sexu, protože existuje vyšší pravděpodobnost, že jiný homosexuální muž řekne na nabídku ano, ve srovnání s ženským "cílem" heterosexuálního muže, vzhledem k tomu, že ženy jsou z kulturních důvodů méně snadno dostupné pro rekreační sex.Orgány veřejného zdraví prověřují možné souvislosti příchodu viru do Evropy, jako je akce Gay Pride na Kanárských ostrovech minulý měsíc a také sauna v Madridu, kterou navštívilo několik nakažených.Obávám se, že neděláme dost pro to, abychom muže, kteří mají sex s muži, na opičí neštovice přímo upozornili. Homosexuální muži nejsou jedinými ohroženými osobami, ale homosexuální komunitě je třeba říci, že právě teď se zdá, že se toto onemocnění nejaktivněji šíří v této specifické skupině mužů, kteří mají sex s jinými muži. Pracovníci veřejného zdravotnictví musí spolupracovat se zdravotnickými centry homosexuálních komunit a dalšími organizacemi LGBTQ+, aby lékařům a jejich pacientům vytrvale poskytovali informace o příznacích opičích neštovic.Pečlivě přizpůsobené varování gayů před rizikem opičích neštovic může být formou vzdělávání, nikoli stigmatizace. Musíme umět rozlišovat mezi používáním viru k patologizaci celé komunity a uznáním, že určité zvyklosti skutečně představují vyšší riziko nákazy.