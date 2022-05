Volkswagen je žalován za otroctví, znásilňování a mučení během brazilské vojenské diktatury

31. 5. 2022 / Fabiano Golgo

Různá německá média v neděli zveřejnila, že druhá největší automobilka na světě, Violkswagen, se 14. června dostaví k brazilskému soudu, aby se hájila před obviněními, která podle mluvčího společnosti "bere současné vedení velmi vážně" a která se týkají zneužívání dělníků v této jihoamerické zemi během vojenské diktatury (1964-1985). Různá německá média v neděli zveřejnila, že druhá největší automobilka na světě, Violkswagen, se 14. června dostaví k brazilskému soudu, aby se hájila před obviněními, která podle mluvčího společnosti "bere současné vedení velmi vážně" a která se týkají zneužívání dělníků v této jihoamerické zemi během vojenské diktatury (1964-1985).





Německá média zmiňují využívání otrocké práce při stavbě zemědělského areálu u řeky Amazonky, který měl sloužit jako přístav pro přepravu dobytčího masa z deštného pralesa do přístavu u Atlantického oceánu, výstupního bodu do Evropy a USA. Podle obžaloby Volkswagen využíval cizí firmu, která dělníkům často neplatila a nechávala je spát pod širým nebem, bez řádných hygienických podmínek, nutila je kupovat si jídlo od vlastních předražených dodavatelů a mnoho dělníků fyzicky trestala.



Společnost Volskwagen si v roce 2016 najala nezávislé vyšetřování, které potvrdilo některé z trestných činů, k nimž došlo v letech 1974-1986. Dospěla k závěru, že bezpečnostní vedení firmy aktivně spolupracovalo s represivní tajnou vojenskou policií při identifikaci stávkujících, kteří byli následně úřady mučeni a někdy i zabiti kvůli obvinění, že to jsou komunisté. Několik dělníků záhadně zmizelo a nikdy nebylo nalezeno. Manželka stávkujícího dělníka byla za trest před jeho očima znásilněna. Matka tvrdí, že jejího syna umučili k smrti zástupci Volkswagenu.



Na rozdíl od postoje firmy Volkswagen v 70. letech minulého století současné vedení obvinění přijalo a mělo by pozůstalým dědicům obětí zaplatit odškodné ve výši přibližně 1 milionu eur.

