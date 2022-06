Šest druhů putinské elity: Levo-pravé dělení není důležité

1. 6. 2022

Většina analytiků elit se zaměřuje na rozdělení založené na levo-pravém spektru politických názorů, ale v Rusku daleko více váží jiné faktory, jako jsou postoje vůči Západu, sovětské a imperiální minulosti a etno-nacionální základ státu - a s Putinovou válkou na Ukrajině jejich význam ještě zesílil, upozorňuje Ivan Fomin.

Podle svých vyjádření mohou být členové nejvyšší ruské elity seřazeni podél osy, jež sahá od radikálních etatistů, kteří věří, že stát musí mít vždy prioritu, až po radikální "eleutheristy", kteří státu nadřazují lidskou svobodu.

Žádný člen elity na základě veřejných prohlášení lídrů mezi lety 2014 a 2021 nezaujímá ani jednu z těchto krajních pozic. A většina ve skutečnosti používá některé argumenty čerpané z obou stran této politické debaty, někteří více z první a ještě jiní z druhé.

Při provádění tohoto analytického přístupu zjistíme, že existuje šest odlišných skupin. Na straně etatistů jsou přísní statisté jako Bortnikov, Patrušev a Zolotov; umírnění etatisté jako Timčenko, Čermezov, Čajka, Matvijenková, Volodin a Šojgu; a měkcí statisté jako Siluanov, Nabiullina, Lavrov a Šuvalov.

Na eleutherističtější straně jsou měkcí eleutheristé jako Sobjanin a Kirijenko; umírnění jako Mišustin a Bělousov. Dále eleutheristická část spektra obsahuje malou kohortu měkkých eleutheristů se Sobjaninem a Kirijenkem; a jednoho tvrdého – Alexeje Kudrina.

Existence takových ideologických odstínů mezi elitou nepoukazuje na existenci rozkolu uvnitř elity ani nenaznačuje, že by alespoň v současnosti existovala otevřená konfrontace. Poskytuje však lepší představu o potenciálních vzorcích takových rozkolů, pokud by nastaly podmínky, za kterých by k nim mohlo dojít.

Existují čtyři scénáře budoucnosti, které by mohly ovlivnit vztahy mezi těmito různými ideologickými trendy: Stabilní, ve kterém by se jen málo nebo nic neměnilo a ve kterém by konflikty byly minimální, etatistická čistka, v níž by zastánci tvrdé linie vyhnali ostatní z mocenských pozic; stažení méně etatistických do emigrace; a polarizovaná konfrontace.

Který z nich se ve skutečnosti uskuteční bude silně záviset na délce války na Ukrajině a na tom, jak skončí. Za současných katastrofálních okolností Kremlu možná chybějí zdroje, aby obnovil byť jen zdání elitního konsensu, tím spíše, že takový konsensus na ideologické úrovni nikdy neexistoval.

