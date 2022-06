Ukrajinské jednotky dobyly zpět 20 % území ztraceného v Severodoněcku, sděluje Ukrajina

3. 6. 2022

Zelenského projev k stu dnům války:





- Podle ukrajinských představitelů ukrajinské síly znovu získaly přibližně 20 % území, které ztratily v Severodoněcku od ruské invaze.



"Zatímco předtím byla situace složitá, procento (držené Ruskem) se pohybovalo někde kolem 70 %, nyní jsme je již zatlačili zpět přibližně o 20 %," oznámil v pátek ve státní televizi Serhij Hajdaj, šéf východní Luhanské oblasti.



Hajdaj uvedl, že ruské síly útočily a postupovaly na ukrajinské pozice celé hodiny, ale obránci, kteří nebyli zraněni, je zahnali zpět.



"Takto postupují krok za krokem, protože dělostřelectvem, letadly, minomety prostě všechno ničí," řekl.



"Ale jakmile budeme mít dostatek západních dalekonosných zbraní, zatlačíme jejich dělostřelectvo od našich pozic. A pak, věřte mi, ruská pěchota prostě uteče."



- Ukrajinský velvyslanec v Ankaře Vasyl Bodna obvinil Rusko, že "krade" a posílá ukrajinské obilí do zahraničí, včetně Turecka



"Rusko bezostyšně krade ukrajinské obilí a posílá ho z Krymu do zahraničí, včetně Turecka," uvedl Bodna v pátek na Twitteru.



"Požádali jsme Turecko o pomoc při řešení tohoto problému," dodal ve zprávě na Twitteru.



Před ruskou invazí na začátku letošního roku byla Ukrajina významným vývozcem pšenice a slunečnicového oleje.



Turecko, člen NATO, poskytlo Ukrajině bojové bezpilotní letouny a zároveň se snaží sloužit jako prostředník v konfliktu, který v pátek dosáhl stého dne. Turecko nicméně upustilo od uvalení sankcí na Rusko, neboť na něm závisí v oblasti dodávek obilí a energie.



Na žádost OSN Turecko nabídlo pomoc při zajištění námořních koridorů pro vývoz ukrajinského obilí.



Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov bude ve středu v Turecku jednat o této otázce.



- Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že Ukrajina musí splnit všechny potřebné normy a podmínky pro vstup, ale vyzvala EU, aby Ukrajině pomohla dosáhnout jejích cílů, píše Kyiv Independent.





- Šéf Africké unie uvedl, že je po jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o nedostatku potravin "uklidněn"



Macky Sall, šéf Africké unie a senegalský prezident, uvedl, že byl po jednání s Putinem "uklidněn" ohledně celosvětového nedostatku potravin způsobeného ruskou invazí na Ukrajinu.



Putin přijal Salla ve své černomořské rezidenci v Soči v pátek, který byl zároveň stým dnem vojenské agrese Moskvy na Ukrajině. Kromě celosvětového nedostatku potravin byly dalšími tématy, o nichž oba lídři jednali, dodávky obilí, které uvízly v ukrajinských přístavech.



"Zjistil jsem, že Vladimir Putin je angažovaný a uvědomuje si, že krize a sankce způsobují vážné problémy slabým ekonomikám, jako jsou africké ekonomiky," řekl Sall novinářům a dodal, že byl "velmi uklidněn a velmi spokojen s naší výměnou názorů".



Večer v televizním rozhovoru Putin obvinil Západ z "blamáže", když tvrdí, že Moskva brání vývozu obilí z Ukrajiny.



"Není problém vyvážet obilí z Ukrajiny," řekl a navrhl několik možných cest.



Putin uvedl, že vývoz by mohl probíhat přes Ruskem kontrolované přístavy Mariupol a Berďansk nebo přes Ukrajinou kontrolovaný přístav Oděsa, pokud Ukrajina "vyčistí" vody kolem něj od min. Dodal, že mezi další možnosti patří řeka Dunaj přes Rumunsko, Maďarsko nebo Polsko.



"Ale nejjednodušší, nejsnazší a nejlevnější by byl vývoz přes Bělorusko, odtud se dá jet do baltských přístavů, pak do Baltského moře a pak kamkoli na světě."





Putin však uvedl, že jakýkoli vývoz přes Bělorusko by byl podmíněn "zrušením sankcí" Západu vůči Minsku, který je spojencem Moskvy.





"Náš tým je mnohem větší," prohlásil Zelenskyj v pátek. "Jsou zde ukrajinské ozbrojené síly. A co je nejdůležitější, jsou zde naši lidé, lidé naší země. Bráníme Ukrajinu už sto dní... Sláva Ukrajině."uvedl rakouský kancléř Karl Nehammer.Rakouský lídr v projevu na konferenci v Bratislavě řekl, že svět nemá čas na vyřešení krize, a varoval, že hrozba hladomoru po celém světě je "opravdu nebezpečná" a pravděpodobně povede k destabilizaci vlád.Nehammer je jedním z malé skupiny evropských politiků, kteří zůstali v kontaktu s Putinem. Uvedl, že od Putina obdržel ústní záruky, že umožní odjezd konvojů s obilím z Oděsy, a dodal, že pokud bude přístav Ukrajinou odminován, ruské lodě na Oděsu nezaútočí.Dodal:"Otázkou vždy je, pokud hovoříte s prezidentem Ruské federace, do jaké míry mu můžeme důvěřovat... Musíme se pokusit zjistit, zda je skutečně partnerem v otázce vývozu obilí, nebo ne."Až 20 milionů tun kukuřice čeká na vyvezení z Oděsy, ale nákladní lodě nemohou vyplout jednak proto, že oděský přístav je zaminovaný, jednak není záruka, že Rusové, kteří ovládají Černé moře, nezasáhnou.Nehammer dodal, že nelze uvažovat o tom, že by EU zrušila sankce vůči Rusku výměnou za to, že Rusko umožní konvojům s obilím bezpečný průjezd.Představitelé OSN spolu s Tureckem jednají o podmínkách, za kterých by mohly konvoje s obilím projíždět bezpečným humanitárním námořním koridorem. Jednání jsou naplánována na příští týden.Slovenský premiér Eduard Heger souhlasil s tím, že Evropa nemůže podlehnout ruskému vydírání, aby zrušila sankce, pokud zruší blokádu, a řekl, že "je to samostatná otázka".Největší evropská jaderná elektrárna, která se nachází v Ruskem okupovaném jihovýchodním ukrajinském regionu Záporoží, se podle ukrajinské vojenské rozvědky potýká s kritickým nedostatkem náhradních dílů.Záporožský závod je obsazen ruskými vojsky od chvíle, kdy Moskva zahájila invazi, ale zařízení stále obsluhují ukrajinští technici.V zařízení se po týdnu střídají zaměstnanci, kterým jsou při nástupu odebrány všechny osobní věci a telefony, uvedla ukrajinská vojenská rozvědka ve svém prohlášení.- EU zveřejnila jména dalších 65 osob, na které se vztahuje poslední kolo sankcí v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, mezi nimiž je i Kabajevová, kterou označila za "úzce spojenou" s Putinem.Jmenován byl také Azatbek Omurbekov, který podle EU vedl ruské vojáky, kteří "zabíjeli, znásilňovali a mučili civilisty" v ukrajinském městě Buča, čímž si vysloužil přezdívku "řezník z Buče".Na černou listinu se dostal také Michail Mizincev, generál, který podle EU dohlížel na obléhání a bombardování přístavního města Mariupol na jihu země, při němž zahynuly tisíce lidí. Ruské údery na Mariupol zasáhly porodnici a divadlo a zabily stovky dětí, uvedla EU a nazvala ho "řezníkem z Mariupolu".Jedním ze jmen, které se na černé listině neobjevilo, je hlava ruské pravoslavné církve, patriarcha Kirill, poté, co Maďarsko požadovalo jeho vyřazení ze seznamu.Poslední kolo sankcí zahrnuje také zákaz dovozu většiny ropy a vyřazení předního ruského věřitele Sberbank z mezinárodního platebního systému SWIFT.Sankce se vztahují na dvě třetiny ruského vývozu, který se v současné době dováží loděmi, a vstoupí v plnou platnost za šest měsíců v případě ropy a za osm měsíců v případě rafinovaných produktů.