Tisková zpráva:

Gregorová: Evropský parlament po našem tlaku zakázal vstup lobbistům ruských firem

3. 6. 2022

čas čtení 2 minuty

I tři měsíce po začátku ruské války na Ukrajině měli do Evropského parlamentu v Bruselu stále přístup lobbisté ruských, zvláště energetických, firem. S tím je teď konec. Po výzvě několika europoslanců z politické skupiny Greens/EFA, jejíž součástí jsou i čeští Piráti, zakázala prezidentka Evropského parlamentu Roberta Metsola lobbistům z Ruské federace vstup.

„V době probíhající ruské agrese na Ukrajině jsme považovali za zvlášť nešťastné, že se po chodbách Evropského parlamentu a v kancelářích europoslanců volně pohybují lobbisté třeba Gazpromu nebo Rosatomu. Tito lidé samozřejmě sledovali nejenom své ekonomické zájmy, v ruském energetickém byznyse se točí doslova stovky miliard eur, ale pomáhali zvyšovat i ruský vliv na evropské společenství. Jsem proto ráda, že prezidentka Metsola vyslyšela naši výzvu a přístup do Evropského parlamentu ruským lobbistům zakázala,“ vysvětluje pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.





V Evropském parlamentu v současnosti prošel už šestý balíček sankcí proti Ruské federaci, obsahující mj. embargo na ruskou ropu. Ve hře jsou ale i dlouhodobější politické otázky. Evropský parlament projednává tzv. taxonomii EU, která mezi dalšími určuje, jaké investice jsou udržitelné do budoucna.





„Ruská lobby pochopitelně velmi tlačí na to, aby zemní plyn a jaderná energie zůstaly na seznamu udržitelných zdrojů. Pokud by to tak bylo, Rusku by to mohlo přinést až 4 miliardy euro v případě plynu navíc. Zatímco zařazením jaderné energie do taxanomie by si ruské firmy přišly až na 500 miliard eur. Přestože jádro má například v českém energetické mixu určitě svoje místo, nesmíme se při našem rozhodování nechat zmanipulovat ruskými lobbisty. Veškeré byznysové aktivity s Ruskem pomáhají Putinovi financovat jeho válku,“ zdůrazňuje Gregorová.





S veřejnou výzvou přišla frakce Greens/EFA tento týden. Přeložena byla do všech jazyků a evropští občané měli tak možnost ji podpořit v online petici. Za necelý den ji podpořilo více než 2000 lidí.

