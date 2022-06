"Do roka bude v háji". Britský tisk o Johnsonově pyrrhickém vítězství

7. 6. 2022

čas čtení 6 minut





Deník Daily Telegraph na titulní straně píše: "Prázdné vítězství trhá konzervativce na kusy" a přináší vedlejší titulek, podle něhož byla Johnsonova autorita "rozdrcena", protože rebelové stále krouží kolem něj, aby ho dorazili.





Všichni komentátoři tohoto konzervativního listu přinášejíi zatracující verdikt nad Johnsonovými vyhlídkami na vedení strany do budoucna, přičemž Tim Stanley jednoduše prohlašuje: "Premiér je na odpis."

Deník Financial Times rovněž naznačuje, že premiér je hlasováním silně poškozen, a jeho hlavní titulek zní: "Johnson zraněn při hlasování o důvěře, vzbouřilo se 41 % konzervativních poslanců".

Deník Mirror prohlašuje "Mejdan ti skončil, Borisi" a uvádí, že premiér utrpěl "brutální útok" z vlastní strany "a je varován, že do roka bude pryčí".

Tomorrow's Paper Today 📰



THE PARTY IS OVER BORIS 🎉



🔴He survives confidence ballot...but blow as 41% say it's time for him to go

🔴 Fears he is left a lame-duck premier like predecessor may ahead of crucial by-elections pic.twitter.com/7fYT62cZOJ