Dnes v 15:00 uvede Aliaksei Kazharski ve spolupráci s Visegrad Insight svou novou knihu “Central Europe Thirty Years After the Fall of Communism“ [Střední Evropa třicet let po pádu komunismu].

Připojte se online přes platformu Twitter spaces: https://twitter.com/i/spaces/1ypJdEBOYzaxW

Kazharského kniha se věnuje proměně zemí Visegrádu, které před třiceti lety pojilo společné úsilí „návratu na západ“ ztělesněné integrací do Evropské unie. Po roce 2015 se země Visegrádu ocitly v normativním rozporu s EU v oblasti migrační politiky. Kazharski argumentuje, že i přes tuto událost a demokratický regres v zemích V4, tak jsou tyto země na Evropě závislé na symbolické i materiální úrovni.

Autor se v jednotlivých kapitolách věnuje také politickým a kulturním rozdílům mezi jednotlivými zeměmi V4 ve vztahu k západu a také dopadu pandemie Covid-19 na politický diskurs na národních úrovních.

Odkaz na Google books.