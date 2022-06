Jurečkovy hodnoty

Takový zemědělec s nezvyklou zálibou v otázkách práce a sociálních věcí, který navíc tráví volné chvíle kontemplací nad tradičními hodnotami a rolí rodiny, mezi našimi kombajnisty nebyl. Většina z nich se držela volantu a vyprávěla o sklizni.

Jaké by to asi bývalo bylo překvapení, kdyby k nám býval rostlinoznalec Jurečka promluvil o rodině, jak se to má v manželství, že pindík patří k pipince - a pipinka k pindíkovi. Jak bychom asi bývali hltali vyprávění o křesťanské morálce, vsadím se, že bychom oželeli i tu housku, co nám chlapi od kombajnů dávali ze svačiny.

A pak bychom vyrostli a konzervy z koalice Spolu by Marianovi dali rezort, jen tak na zkoušku. Sice bez řidičáku, ale na to se v rauši sklizně stejně nehraje.

A potom by, nyní už jedenačtyřicetiletý otec, Jurečka v ministerském kombajnu s vlaječkou KDU-ČSL hned vedle voňavé nahotinky s extrémně vyvinutými znaky plodnosti, jel polem nepolem, kosil zrno i remízky. Když by tak za sebou nechával ve zkrvavených brázdách ležet všechno, co má odlišnou sexuální orientaci, asi jako srnky s usekanýma nohama, jako bych viděl ty velké oči plné bolesti, smutku, a smíření s tím, že nad mašinou bez srdce se prostě vyhrát nedá.

Klidně by pak mohl A2larm.cz psát, že Jurečka teď osekává rozpočty organizacím, které se starají o seniory a postižené. A proč by ne? Co mají do činění s produktivní rodinou? Raději přispět za poradenství do kasičky Hnutí pro život.