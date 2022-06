Španělsko a jižní Francii zasáhla už druhá extrémní vedra v tomto roce

14. 6. 2022

Podle odborníků dochází k vlnám veder dříve a častěji, protože teploty dosahují maximálních hodnot, které se běžně zaznamenávají až v červenci nebo srpnu



Španělsko a jižní Francii sužují už druhá extrémní vedra v tomto roce, teploty dosahují hodnot, které se běžně zaznamenávají až v červenci nebo srpnu, a odborníci varují, že letní vlny veder se objevují dříve a častěji.



Francouzská státní meteorologická služba Météo France uvedla, že teploty již v blízkosti Středozemního moře překročily 35 °C a od poloviny týdne budou dále stoupat, protože horký vzduch se přesouvá na sever a v některých částech jihozápadu a údolí řeky Rhôny dosáhne teplota 39 °C. Španělsko a jižní Francii sužují už druhá extrémní vedra v tomto roce, teploty dosahují hodnot, které se běžně zaznamenávají až v červenci nebo srpnu, a odborníci varují, že letní vlny veder se objevují dříve a častěji.Francouzská státní meteorologická služba Météo France uvedla, že teploty již v blízkosti Středozemního moře překročily 35 °C a od poloviny týdne budou dále stoupat, protože horký vzduch se přesouvá na sever a v některých částech jihozápadu a údolí řeky Rhôny dosáhne teplota 39 °C.



Dokonce i v Alsasku, Bretani a v pařížském regionu se očekává, že teploty dosáhnou - a v některých oblastech výrazně překročí - 30 °C, uvedl předpovědní pracovník Patrick Galois a dodal, že ve francouzském hlavním městě by mohly ve čtvrtek dosáhnout 35 °C.



Galois uvedl, že k takovým událostem dochází v červnu "velmi zřídka" a pak až na konci měsíce. "Pokud se tato epizoda potvrdí, bude to rekord, pokud jde o to, jak brzy k ní došlo," řekl. Předchozí extrémní teplotní epizody v červnu, například v letech 2005 a 2017, podle něj začalyvznikat nejdříve 18. dne v měsíci.



Vrcholu by epizoda měla dosáhnout mezi čtvrtkem a sobotou, uvedl Méteo France a dodal, že ji podporuje systém nízkého tlaku vzduchu v Atlantiku mezi Azorskými ostrovy a Madeirou, který podporuje šíření teplého vzduchu v západní Evropě.



Francouzská meteorologická služba uvedla, že kromě přetrvávajících neobvykle vysokých denních teplot je nepravděpodobné, že by rtuť teploměru v některých oblastech klesla pod 20 °C i přes noc, což by v některých regionech mohlo tuto epizodu kvalifikovat jako vlnu veder.



Aby bylo možné extrémní horko oficiálně označit za vlnu veder, musí teploty obvykle překročit stanovené denní a noční hodnoty, které se liší podle regionů, a to nepřetržitě po dobu nejméně tří dnů.



V sousedním Španělsku byly na začátku června zaznamenány nejvyšší teploty za posledních nejméně 20 let: v Seville a nedaleké Córdobě bylo o víkendu naměřeno 40 °C, v údolí Guadiana v Extremaduře 42 °C a v dalších částech jižního Španělska 43 °C.



"Na červen čelíme neobvykle vysokým teplotám," uvedl mluvčí státního meteorologického úřadu Aemet a dodal, že poslední epizoda je třetí nejčasnější v historii a první, která přišla tak brzy od roku 1981.



Předpovědní služba uvedla, že globální oteplování znamená, že španělské léto nyní začíná o 20 až 40 dní dříve než před 50 lety. Loňský rok byl ve Španělsku nejteplejší a nejsušší v historii, přičemž v provincii Córdoba dosáhly teploty rekordních 47,4 °C.



Extrémní vedra v těchto dvou zemích následují po nejteplejším květnu v historii ve Francii a Španělsku. Francie zaznamenala minulý měsíc v některých částech jihu teploty přesahující 38 °C, což je asi o 17 °C více, než je sezónní průměr.





Města Albi, Toulouse a Montélimar na jihu Francie vyrovnala nebo překonala své dosavadní rekordy pro měsíc květen a zaznamenala 33,7C, 33,4C a 33,8C, zatímco dokonce i severozápadní Normandie dosáhla 27C, čímž byl překonán květnový rekord z roku 1922.



Ve Španělsku vedla masa horkého a suchého vzduchu proudícího z Afriky k "mimořádně vysokým" denním teplotám, které se pohybovaly o 10 až 15 °C nad některými místními měsíčními průměry v květnové vlně veder "mimořádné a výjimečné intenzity".



V srpnu loňského roku byla v andaluském městě Montoro zaznamenána nejvyšší teplota v historii Španělska, a to 47,4 °C. Francouzský rekord byl zaznamenán během evropské vlny veder v roce 2019, kdy ve Vérargues v departementu Hérault dosáhla teplota 46C.



Stále větším problémem se stává také sucho - 35 francouzských departementů již zavedlo omezení dodávek vody. Podle národní meteorologické služby Ipma bylo téměř celé Portugalsko do konce května klasifikováno jako území s "velkým suchem".



Minulý měsíc byl v zemi nejteplejším květnem od roku 1931, průměrná teplota byla o více než 3 °C vyšší než obvykle a průměrný úhrn srážek činil necelých 9 mm, což je zhruba 13 % normálu. Na více než 97 % území Portugalska panuje "velké sucho".





"Tento deficit srážek je v souladu s trendem posledních 20 let, který se vyznačuje častějšími suchými obdobími v důsledku klimatických změn," uvedla Vanda Pires, klimatoložka Ipma, a dodala, že tento týden mohou teploty v Portugalsku dosáhnout až 40 °C.







