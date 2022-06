Fakticky je to bezvýznamný spin, který akorát odvádí pozornost od podstatného, ale umožňuje trošku srozumitelné ekonomické osvěty, a to si nenechám ujít.

Prosím, dávám úplně stranou sentimenty, jako že "rodinné stříbro", "staletá tradice", "slepice co snáší zlatá vejce", nebo "Američané to koupí a hned zavřou". Nicméně si neodpustím rýpnutí: pokud tolik slzíme po rodinném stříbru, proč jsme teda vůbec v roce 1989 cinkali v té zimě na náměstích? Jsme mohli všecko nechat ve státních rukou, ne? To by bylo rodinného stříbra a slepic a zlatých vajec, to bychom byli všichni bohatí!

Budvar podle dostupných informací vydělává něco okolo 300 mil. Kč před zdaněním, řekněme 250 mil. po zdanění. Jenomže tohle vůbec nic neříká o skutečnosti, kolik je schopna firma odvádět (přes dividendy) do státního rozpočtu, a KOLIK SKUTEČNĚ ODVÁDÍ.

poukázal, že od roku 2018 zřejmě Budvar do rozpočtu neodvedl ani korunu... jak to, proč?