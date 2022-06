Globální oteplování

Vlna veder v Evropě: Francie se připravuje na rekordní teploty, Španělsko bojuje s lesními požáry

18. 6. 2022

Teplota by mohla v některých částech Francie přesáhnout 42 °C. Vědci varují, že vlny veder udeří v důsledku změny klimatu dříve než obvykle



V sobotu má teplota v Praze stoupnout na 33 stupňů, v neděli na 36 stupňů Celsia





Francie, Španělsko a další evropské země se připravily na parný víkend, který má překonat rekordy a vyvolat obavy z lesních požárů a dopadů klimatických změn.



Teploty se v některých částech Francie již v pátek přehouply přes 40 °C.



Sobotní počasí bude představovat vrchol červnové vlny veder, což je v souladu s varováním vědců, že tyto jevy nyní v důsledku klimatických změn budou nynií přicházet dříve než obvykle.





Od neděle se teploty mírně sníží a v některých částech Francie i jinde v Evropě se očekávají bouřky.



Francouzská státní meteorologická společnost Meteo France však uvedla, že červnové teplotní rekordy byly překonány již v pátek v 11 oblastech a v sobotu mohou v některých oblastech dosáhnout až 42 °C.



Ve Španělsku v severozápadní oblasti Sierra de la Culebra v pátek lesní požáry sežehly téměř 9 000 hektarů (22 240 akrů) půdy a donutily asi 200 lidí opustit své domovy, uvedly regionální úřady.



A více než 3 000 lidí bylo evakuováno ze zábavního parku Puy du Fou ve středním Španělsku kvůli prudkému požáru v jeho blízkosti.



Hasiči bojovali s požáry v několika dalších regionech, včetně lesů v Katalánsku, kde boj komplikovaly povětrnostní podmínky.



Španělský premiér Pedro Sanchez v pátek, který je zároveň Světovým dnem boje proti dezertifikaci a suchu, pochválil hasiče, "kteří nasazují své životy v první linii požárů".







V pátek odpoledne byl ve více než polovině francouzských departementů vyhlášen nejvyšší nebo druhý nejvyšší stupeň pohotovosti v důsledku veder.





"Nemocnice mají plnou kapacitu, ale drží krok s poptávkou," řekla novinářům ministryně zdravotnictví Brigitte Bourguignonová ve Vienne nedaleko Lyonu na jihovýchodě země.



Školáci byli vyzváni, aby zůstali doma v odděleních s "nejvyšším" stupněm pohotovosti, a ministerstvo zdravotnictví aktivovalo speciální telefonní pomocnou linku.



Červený kříž také zorganizoval distribuci čerstvé vody pro bezdomovce v Toulouse, kde se v sobotu očekává nárůst teplot až na 38 °C.



"V létě umírá na ulicích více lidí než v zimě," řekl 67letý dobrovolník Hugues Juglair.



Rockoví a metaloví fanoušci na hudebním festivalu Hellfest v západní Francii byli postříkáni vodou z hadic a obrovských odpařovačů před pódiem, když si zazpívali na zahajovací den festivalu, na kterém vystoupili například Deftones a The Offspring.



"Matthieu Sorel, klimatolog z Meteo France, uvedl: "Jedná se o nejčasnější vlnu veder, která byla ve Francii zaznamenána od roku 1947.





Vzhledem k tomu, že "v několika regionech budou pravděpodobně překonány mnohé měsíční nebo dokonce historické teplotní rekordy", označil počasí za "ukazatel klimatických změn".



Několik měst na severu Itálie vyhlásilo příděly vody a region Lombardie možná vyhlásí stav nouze, protože rekordní sucho ohrožuje úrodu.



Ve Velké Británii byl v pátek zaznamenán nejteplejší den v roce, kdy teploty v brzkých odpoledních hodinách přesáhly 30 °C, uvedli meteorologové.



Jednalo se o třetí den v řadě, kdy byly ve Spojeném království překonány teplotní rekordy, když ve středu bylo přes 28C a ve čtvrtek 29,5C.



Odborníci varovali, že vysoké teploty jsou způsobeny znepokojivými trendy v oblasti změny klimatu.



"V důsledku klimatických změn začínají vlny veder dříve," uvedla Clare Nullisová, mluvčí Světové meteorologické organizace v Ženevě.



Dodala, že "to, čeho jsme dnes svědky, je bohužel předzvěstí budoucnosti", pokud by koncentrace skleníkových plynů v atmosféře nadále rostla a posunula globální oteplování směrem ke 2C oproti předindustriální úrovni.



Ve Francii byla přijata zvláštní opatření v domovech pro seniory, které stále straší vzpomínka na smrtící vlnu veder z roku 2003.



Budovy se kropí vodou, aby se ochladily, a obyvatelé se střídají v klimatizovaných místnostech.



V departementu Gironde, který zahrnuje Bordeaux, úřady oznámily, že od pátku od 14:00 (12:00 SEČ) budou zakázány všechny veřejné akce venku nebo v neklimatizovaných prostorách, přičemž toto opatření bude rozšířeno na celý region.



V několika regionech, včetně okolí Paříže, byly sníženy rychlostní limity.



Zdroj ZDE

