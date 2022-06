Proč je marné čekat na rozkol v ruských elitách

20. 6. 2022

čas čtení 2 minuty

Válka na Ukrajině je mimo jiné "válkou generací", přičemž moskevské elitě dominují ti, kdo se narodili v 60. letech a jsou definováni svými sovětskými zkušenostmi, zatímco kyjevské elitě dominují ti, kteří se narodili v 80. letech, dospěli po rozpadu SSSR a mají velmi odlišné hodnoty, říkají Marija Sněgovaja a Nikolaj Petrov. Válka na Ukrajině je mimo jiné "válkou generací", přičemž moskevské elitě dominují ti, kdo se narodili v 60. letech a jsou definováni svými sovětskými zkušenostmi, zatímco kyjevské elitě dominují ti, kteří se narodili v 80. letech, dospěli po rozpadu SSSR a mají velmi odlišné hodnoty,

Více než 60 procent ze 100 předních členů Putinova establishmentu má spojení se sovětskou nomenklaturou a funguje takto již 30 let. Sdílejí tak charakteristiky chování zformované v minulosti.

Situace na Ukrajině je radikálně odlišná. Tam je „průměrný věk nomenklatury asi 30 až 35 let, zatímco v Rusku je to více než 55 let - více než průměr v celém postsovětském prostoru. A stejně jako na konci sovětských časů tato dlouholetá kohorta starších úředníků blokuje nástup mladších.

V Putinově neonomenklaturním systému nezůstaly žádné aspekty systému elit. Před deseti lety byli stále přítomni a existovali lidé, kteří byli schopni jednat v rozporu s příkazy shora... Dnes už tam ale tito lidé nezůstávají. Jsou to kolečka ve stroji.

V Putinově systému proto na rozdíl od nomenklatury, kterou jsme pozorovali za Brežněva, Chruščova a dokonce i Stalina, neexistuje žádná "obrana proti hlupákovi", neexistuje žádná vnitřní konkurence a vzájemná kontrola. Personalistický systém je homogenní a v důsledku toho degraduje. Válka na Ukrajině porušuje zájmy elity, ale její členové nebudou protestovat.

Ve vizi jejích členů existují jen "my a naši nepřátelé" a společnost a lidé nejsou podstatní. To ale mj. vedlo k nesprávnému odhadu situace na Ukrajině.

Procesy, které jsme pozorovali na konci SSSR, se objevují i ​​na konci Putinova režimu. Mladší členové začínají mít pocit, že v systému nejsou zastoupeni a nemají vyhlídky – a možná začnou usilovat o obnovu, aby mohli postoupit.

Ale dnes je méně pravděpodobné než v sovětských časech, že změna vzejde z jakýchkoli požadavků zdola. Mezi 100 nejvýše postavenými členy Putinova režimu jsou ne více než čtyři z generace narozené v 80. letech. To znamená, že pokud bude možná výměna elit, je velmi důležité provést lustrace.

Zdroj v ruštině: ZDE

0