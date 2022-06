Mezitím v Absurdistánu 217. Polští biskupové jsou naštvaní, že si Poláci dělají z církve legraci

21. 6. 2022 / Tomasz Oryński

čas čtení 15 minut

Polská firma Orlen přidala místo pro další číslici, tedy desítky, na panel oznamující na pumpách ceny benzínu. Očekává, že cena stoupne nad 10 zlotých (60 Kč). Vlevo jsou ceny v březnu, vpravo v červnu:

Orlen już przygotowany na "jedynkę" z przodu na wyświetlaczach - po lewej wyświetlacz stacji w marcu, po prawej w czerwcu.



Zdjęcie ePoznań pic.twitter.com/PQBpo9KPzn — Waldy Dzikowski (@waldydzikowski) June 2, 2022 Je hrozné, jak jsou křesťané v Polsku diskriminováni. Možná si vzpomínáte, jak jsem Je hrozné, jak jsou křesťané v Polsku diskriminováni. Možná si vzpomínáte, jak jsem minule svůj článek zakončil informací o tom , že polští skauti mají nyní na výběr, zda chtějí přísahu složit s odvoláním na Boha, nebo bez něj. Tímto příběh zřejmě nekončí. Víte, Pastorační rada polského skautského svazu (ano, to je věc, skauti mají Pastorační radu!) byla opravdu pobouřena a vydala rozzlobené prohlášení. Podle nich "sankcionování toho, že skauti nemohou přísahat, že budou sloužit Bohu, podkopává identitu polského skauta, stejně jako celé století skautingu, jak ho vytvořil Robert Baden-Powell". Doufají, že "cesta skautských ideálů zůstane navždy věrná Bohu a zůstane prostorem pro náboženský rozvoj".

No, já doufám v opak, protože s nimi souhlasím, když poukazují na to, že tato dualita přísah, kdy jedni skauti mohou přísahat, že budou sloužit Polsku, a druzí, že budou sloužit Bohu a Polsku, činí celý výchovný proces nesourodým. Navrhuji tuto nesoudržnost vyřešit zavedením jasného oddělení:







Skauting by byl místem, kde se dělá skauting, a církev by byla místem, kde se dělá náboženství. To by bylo nejjednodušší řešení, které by zároveň zachovalo skutečné myšlenky Roberta Baden-Powella: že skauting je otevřený všem.







Zdá se, že nejsem jediný, protože v okamžiku psaní tohoto článku získalo prohlášení pastorační rady zveřejněné na její facebookové stránce 855 reakcí, z toho 720 rozesmátých tváří, 67 naštvaných tváří a pouze 37 lajků. Pro srovnání: moje odpověď, v níž navrhuji odluku církve od skautingu, zatím nasbírala 437 reakcí: (388 lajků, 48 srdíček a jeden smutný obličej). I když to zdaleka není žádný oficiální průzkum, myslím, že tato čísla jsou dost vypovídající.



Mezitím se země už propadá do chlípnosti. V jednom varšavském kině se konal festival postporno kinematografie. Před místem jeho konání se pohybovala skupina podivně oblečených jedinců, kteří předváděli BDSM praktiky, jako je klečení na dlažbě s roztaženýma rukama po delší dobu, nebo dokonce sebepoškozování. Ach ne, počkat, to byli vlastně protestující, kteří se modlili a sebepoškozovali v naději, že budou moci prosit Boha o odpuštění za filmový festival, u kterého sice moc nepochopili, o čem je, ale měl v názvu slovo "porno"...







Každopádně kardinál Dziwisz by mohl mít pravdu. Zdá se, že Poláci v dnešní době nemají úctu k nikomu. Například v Pacanowě se ministr Michał Cieślak dostal do diskuse se zaměstnanci pošty, kteří si mu stěžovali na zvýšování cen. Řekl jim, že to není tak hrozné, a když ho upozornili, že ne každý si k poslaneckému platu vydělá ještě ministerský, řekl jedné z dam: "No a co vám brání, abyste se dostala do parlamentu?". Upřímně odpověděla, že si nedovede představit, že by se dostala do politiky, protože neumí lhát. Během deseti minut od odchodu ministra byla zavolána ke svým nadřízeným a na místě vyhozena , přestože má za sebou 25 let zaměstnání a 11 let výjimečné služby jako vedoucí pobočky...





Red. M. Ogórek o tym dlaczego Orlen nie może obniżyć cen paliw. pic.twitter.com/EJObbcvCSM — Ogladam"Wiadomości",bo nie stać mnie na dopalacze2 (@OgladamW) June 9, 2022

0

182

A to ještě není konec zpráv, které by měly církev zneklidnit. Kardinál Dziwisz, který býval osobním sekretářem papeže Jana Pavla II. během oslav 25. výročí papežovy návštěvy v Zakopaném (ano, to je věc, v Zakopaném byl Jan Pavel II. v roce 1997 necelé čtyři dny a oslavy tohoto výročí probíhají už několik týdnů ), vynadal svým ovečkám z kazatelny a lamentoval nad tím, jak si Poláci dovolují kritizovat památku tohoto polského světce a papeže: že se odvažují vysmívat se kultu tohoto papeže a připomínat, jak chránil pedofily. A kardinál Dziwisz si dobře pamatuje, jak polští horalé vzdávali hold papeži před pětadavceti lety, a žádá je, aby jeho památku bránili i dnes. Jsem rád, že se Dziwiszovi zlepšuje paměť, snad si bude moci vzpomenout na všechny ty pedofilní kněze, které chránil, a konečně promluví s těmi novináři, kteří se ho na to ptali v době, kdy měl ještě velmi špatnou paměť? A nestačí PiS, že jim lezou kamsi biskupové? Arcibiskup Jędraszewski například nedávno kon-celebroval mši na oslavu třiasedmdesátých narozenin bratří Kaczyńských, při níž řekl, že Lech Kaczyński byl "nejúžasnější ze všech polských prezidentů", "bojovník za polskou pravdu" a "rovný králům". Skutečně, církev dělá vše pro to, aby od ní Poláci utíkali s křikem ještě rychleji než dosud.Může se však stát, že budou muset utíkat pěšky. Pošťačka měla pravdu - ceny letí vzhůru. Benzín je teď skoro za 8 zlotých (48 Kč) a státní majitel ropného gigantu se připravuje na další zdražování, na svých čerpacích stanicích rozšiřuje obrazovky s ukazateli cen, aby se tam vešla další cifra. A soudě podle velikosti nového pole očekávají, že se nová číslice vpředu nezastaví na 1...Mezitím někteří opoziční poslanci poukazují na to, že Orlen (který má de facto monopol na polském trhu s pohonnými hmotami, protože i ostatní značky prodávají většinou pohonné hmoty z rafinerií Orlenu) vykazuje nebývalé ziskové marže a mohl by klidně snížit cenu benzinu alespoň o 1 zł. (6 Kč). Mnozí si vzpomenou na Kaczyńského projev z doby před 10 lety, použitý i ve volebním spotu strany PiS , kdy byl Kaczyński v opozici a rozhořčeně viděl benzín za 5 zł 40gr, přičemž poukazoval na to, že vláda má mnoho možností, jak snížit zátěž řidičů. Tentokrát je to však nemožné. Jak divákům vysvětlila Magdalena Ogórek - dříve prezidentská kandidátka levice a dnes reakce strany PiS na ruskou státnětelevizní propagandistku Margaritu Simonyan ve vládou ovládané polské státní televizi TVP: Kdyby byly pohonné hmoty levnější, přijeli by Češi a Němci a koupili by všechny naše pohonné hmoty, takže by v Polsku nezbylo dost pro polská a ukrajinská auta.Takže Poláci budou platit za benzín a naftu horentní částky, aby Češi neušetřili ani haléř nebo dva... Jak typické ;-)Přitom benzín a nafta nejsou jediná paliva, která zdražují. Lidé si stěžují na náklady na vytápění svých domovů a vyděšeně vyhlížejí příští topnou sezónu. Uhlí zdražuje, cena dřeva používaného v kamnech se také téměř zdvojnásobila. Naštěstí vláda vždy nabízí řešení. "Lidé si stále mohou, pokud si vyžádali povolení místního lesníka, nasbírat klacky v lese" . Což je pravda. Až na to, že i za dřevo, které jste si sami nasbírali, musíte stále platit, jinak byste mohli být obviněni z krádeže.Kéž by Poláci byli chytří a rozumně investovali. Jako například polský premiér Morawiecki, který sice opakoval, že zprávy o přicházející inflaci ( která je v současnosti po vyloučení položek rigidně státem řízených cen na úrovni 14 %, což je zatím nejhorší v tomto století) jsou jen strašení, ale sám vybral své úspory z banky a investoval 4,6 milionu zlotých do státních dluhopisů, které investory chrání před inflací (a on má na starosti, kolik investorům vláda vyplatí, když dluhopisy prodají zpět). Jeho příkladu následovalo mnoho zasvěcených lidí. Jako Grzegorz Bierecki, senátor PiS a Kaczyńského finančník, o němž se říká, že byl strůjcem skandálu SKOK (více zde ), který vyvedl peníze z družstevních záložen, a tím financoval pochod PiS k moci. Nedávno nakoupil státní dluhopisy v hodnotě 10 000 000 zlotých... (60 milionů Kč). Mezitím stát pořád ještě nedostane žádné peníze z evropských ozdravných fondů. Poté, co Ursula von der Leyenová při své nedávné návštěvě Varšavy dala jasně najev o, že Polsko neuvidí ani euro, dokud nedokončí kroky nutné k návratu právního státu do naší země, se ji Morawiecki snažil přesvědčit, že s právním státem v Polsku není nic v nepořádku, a i když něco není podle jeho představ, už pracuje na tom, aby to vyřešil, a pak v parlamentu odmítli všechny změny, které by jejich reformy soudnictví přiblížily evropským standardům . Dokonce i přesto, že Morawiecki, který právě von der Leyenovou ujišťoval, že Polsko je ve skvělé finanční kondici, říkali poslancům, že tváří v tvář přicházející krizi Polsko ty peníze potřebuje.Zatím se však zdá, že se PiS soustředí hlavně na utrácení těch peněz, které ještě má. Například Krakov, který se v referendu důrazně postavil proti záměru vlády uspořádat tam zimní olympiádu, byl přesto právě obdarován pořadatelstvím nové evropské olympiády . Tentokrát se obyvatel města neptali, jestli ji chtějí, nebo ne, protože všichni vědí, že by byli silně proti - evropské olympijské hry zatím pořádaly dvakrát Ázerbájdžán a Bělorusko, stály majlant a nikdo - včetně předních sportovců nebo sportovních fanoušků - o ně nestojí. A tak do toho vláda stejně jde a starosta města uklidňuje radní tím, že většinu stejně zaplatí centrální vláda a městu zůstane spousta užitečných sportovních objektů. Pokud budou stejně užitečné jako fotbalový stadion v mém rodném městě ve Vratislavi, který od Eura 2012 zůstává z větší části prázdný a mnozí lidé vážně volají po jeho zbourání nebo přeměně na kancelářskou budovu městského úřadu kvůli ztrátám, které generuje, pak budeme ty evropské fondy opravdu potřebovat, abychom my, Krakov, za pár let nezkrachovali.Ale třeba si vláda najde nějakou výmluvu, že ta sportoviště mají strategický význam. To samé dělají s průplavem přes Viselskou úžinu, protože když už je téměř hotový a stále se neobjevují lodní společnosti, které by byly ochotné investovat do vylepšení přístavu Elbląg - nebo se do něj dokonce se svými loděmi plaviit -, snaží se teď změnit tón a místo toho, aby mu malovali zlatou budoucnost jako hospodářskému podniku, zdůrazňují, jak je důležitý pro naše námořnictvo ve dnech agresivní expanze Ruska. Bohužel vojenští experti, kteří by vysvětlili, jak přesně nám to dává nějakou strategickou výhodu, nejsou nikde k nalezení. Stejně jako všechny ty tuny jantaru, které se měly najít při kopání kanálu a prakticky celý projekt financovat, tak by to bylo prakticky zadarmo. Jenže při téměř dokončených zemních pracích se ho zatím podařilo vytěžit jen 17 kg. A když už mluvíme o ruské válce, jak to vypadá s uprchlíky? Armáda dobrovolníků je vyčerpaná a pomalu ztrácí tempo. Je vidět první napětí, jak se Ukrajinci usazují v Polsku a soupeří s místními lidmi o práci nebo bydlení. Mnozí se naštěstí mohli vrátit do svých domovů nebo alespoň na západní Ukrajinu, ale tisíce jich stále zůstávají v megacentrech, kde je jich několik tisíc umístěno v obřích výstavních halách a vláda místo toho, aby je rozptýlila do komunit, slučuje stávající centra do ještě větších - nedávno bylo 1200 uprchlíků z Varšavy přemístěno do obřího wholemarketového centra v Nadarzyně, kde byli přidáni k 3200 uprchlíkům, kteří jsou tam již ubytováni. Tolik k tomu, že Polsko "nemusí organizovat uprchlické tábory".* * *