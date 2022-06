Až do změny režimu v Rusku zůstane mír v Evropě prakticky nemožný

17. 6. 2022

Žádný skutečný mír nebude možný, dokud v Rusku nedojde ke změně režimu. A to vyžaduje mnohem víc než jen odchod Vladimira Putina z Kremlu. Po Putinově odchodu má Rusko čtyři možnosti, napsal Michail Chodorkovskij. Žádný skutečný mír nebude možný, dokud v Rusku nedojde ke změně režimu. A to vyžaduje mnohem víc než jen odchod Vladimira Putina z Kremlu. Po Putinově odchodu má Rusko čtyři možnosti,

První z nich je, že si putinisté udrží moc i poté, co jejich idol odejde. Rusko bude pokračovat v imperiální politice a protože putinisté potřebují zahraničního nepřítele, aby si upevnili podporu doma, budou pokračovat v agresi, která možná povede k jaderné válce.

Druhou možností je, že se Rusko rozpadne a na jeho území vznikne pět až sedm jaderných států, států, které budou mezi sebou bojovat o hranice do té míry, že bude reálně hrozit jaderná válka mezi alespoň některými z nich a možná i s cizinci.

Třetí možností je, že se k moci dostanou antiputinisté, kteří se pokusí nastolit Jednotné demokratické Rusko. Západ jim dostatečně nepomůže, protože už nedůvěřuje Moskvě, a nová vláda v reakci na to postupně ustoupí od svého závazku k demokracii ve jménu držení země pohromadě a zapojí se do hledání nepřátel.

A čtvrtou možností je, že Rusko půjde po americkém vzoru směrem k federalismu, přičemž regiony a aglomerace, 15 až 20, se stanou zdrojem moci a část z ní přenesou spíše na centrum než do naopak, jak tomu bylo doposud.

Rusku bude hrozit výmarský scénář bez ohledu na to, jaký model si zvolí, ale čtvrtý je pro zemi a její národy nejméně nebezpečný.

Proevropská část ruské společnosti se musí smířit s tím, že v hranicích Ruska po Putinovi zůstanou různé typy států od evropských aglomerací po "volební sultanáty" založené na nejprimitivnějších formách nacionalismu.

Homogenizace země, o kterou se pokusili bolševici a postsovětský režim, nebude fungovat. Místo toho použití takového prokrustovského lože zabije část společnosti a povede ostatní části k hledání východiska, nebo, pokud budou nuceny zůstat, k trvalému nepřátelství vůči ostatním, kteří se je pokusili změnit.

Pokud se má situace vyvíjet pozitivním směrem, každý bude muset prokázat trpělivost a ochotu ke kompromisu. Přinejmenším bude muset parlament složený ze zástupců regionů zablokovat veškeré výdaje na zahraniční dobrodružství, kterého budou chtít někteří v centru využít k obnovení autoritářství.

Existuje "obrovské riziko", že se věci pokazí. Země by mohla ustoupit do ještě autoritativnější minulosti nebo se rozpadnout; a ať už se lidé rozhodnou pro kteroukoli cestu, budou muset zaplatit vysokou cenu, a to i v krvi, i když se tomu mnozí budou snažit vyhnout.

Zdroj v ruštině: ZDE

