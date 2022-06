Ruská agrese na Ukrajině: Rusko zuří nad blokací dopravy zboží do Kaliningradu

21. 6. 2022

čas čtení 15 minut

- Nobelova medaile pro ruského novináře se prodala za 103,5 milionů dolarů. Peníze půjdou pro ukrajinské dětské uprchlíky prostřednictvím UNICEFU.



Russian Nobel medal sale raises $103.5m for Ukrainian children displaced by the war https://t.co/5QYSNpo2AJ pic.twitter.com/HxW2rfqIiq — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 21, 2022



- Moskva si v úterý předvolá velvyslance EU

Ruské ministerstvo zahraničí si v úterý předvolá velvyslance Evropské unie v Moskvě Markuse Ederera kvůli zákazu tranzitu zboží, na které se vztahují sankce EU, do Kaliningradu.



Vilnius zakázal tranzit zboží podléhajícího sankcím Evropské unie přes litevské území do ruské exklávy Kaliningrad a z ní, sevřené mezi Litvou a Polskem, s odvoláním na sankční pravidla EU.



Ruské televizi to v neděli pozdě večer řekl kaliningradský gubernátor Anton Alichanov.



- Rusko hrozí odvetnými opatřeními kvůli zákazu tranzitu zboží



Rusko pohrozilo odvetnými opatřeními kvůli zákazu tranzitu některého zboží přes území Litvy do ruské exklávy Kaliningradu.



Krok vlády ve Vilniusu byl v Moskvě označen za "bezprecedentní" a ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že si vyhrazuje právo reagovat v zájmu ochrany svých národních zájmů.



Putinův mluvčí Dmitrij Peskov v pondělí dále vystupňoval napětí, když pohrozil reakcí na podle něj "nezákonný krok".



Toto rozhodnutí je skutečně bezprecedentní. Je to porušení všeho. Považujeme to za nezákonné. Situace je více než vážná... Potřebujeme seriózní hloubkovou analýzu, abychom mohli vypracovat naši reakci."



Kaliningrad, vklíněný mezi Litvu na severu a východě a Polsko na jihu, je od Moskvy vzdálen asi 1 300 km a spoléhá se normálně na to, že většina jeho dodávek přichází po železnici.



Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Vilnius musí tento "otevřeně nepřátelský" krok zrušit.



Pokud nebude tranzit nákladu mezi Kaliningradskou oblastí a zbytkem Ruské federace přes Litvu v blízké budoucnosti plně obnoven, pak si Rusko vyhrazuje právo přijmout opatření na ochranu svých národních zájmů," uvedlo.



Litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis uvedl, že Moskva šíří nepravdivé informace a že státní železniční služba jedná v souladu se zákonem, když pouze realizuje sankční režim EU zakazující dodávky oceli nebo zboží vyrobeného ze železné rudy do Ruska.



Landsbergis uvedl, že sankční režim se časem bude vztahovat na méně než polovinu zboží, které se obvykle dodává tranzitem přes Litvu, přičemž zákaz dodávek oceli vstoupil v platnost 17. června.



"Myslím si, že ze strany ruských úřadů zazněly, a to ne poprvé, nepravdivé informace, ale jsem rád, že máme možnost to vysvětlit," řekl. "V tuto chvíli je na sankčním seznamu asi o něco méně než polovina zboží, které prochází Litvou, ale to neznamená, že by se sankce vztahovaly na všechno zboží právě teď.



- Sestra Brahima Saadouna, Maročana, který byl zajat během služby v ukrajinské armádě, uvedla, že se obává, že se na něho marocká vláda vykašlala, a vyzvala mezinárodní společenství, aby se "podpořilo mého bratra".



"Chci jen, aby jakákoli autorita, kdokoli, kdo je ochoten pomoci, přišel a pomohl," řekla Iman Saadounová v rozhovoru pro Guardian a popsala, že na její žádost o pomoc marocká vláda nijak nepomohla.



Saadoun je jedním ze tří mužů odsouzených k trestu smrti ruskými loutkami na východní Ukrajině v monstrprocesu, který měl napodobit odsouzení ruských vojáků za válečné zločiny. Dalšími dvěma jsou Britové Aiden Aslin a Shaun Pinner. Ministryně zahraničí Liz Trussová prohlásila, že udělá "vše, co bude nutné", aby zajistila jejich propuštění.



Maroko se snažilo nekritizovat Rusko, které je členem Rady bezpečnosti OSN, za jeho invazi na Ukrajinu. Zatímco evropské země tuto válku většinou odsoudily, na Blízkém východě a v Africe převažují proruské názory.



Iman uvedla, že místní tisk a mnoho lidí na sociálních sítích rozsudek nad jejím bratrem oslavovalo.



- Ruská tisková agentura RIA Novosti uvedla, že Krym, který byl v roce 2014 anektován Ruskem, zahájil integrační projekty s okupovanými oblastmi Cherson a Záporoží.



Georgij Muradov, místopředseda rady ministrů Krymu, se nechal slyšet, že byly navázány úzké obchodní a hospodářské vazby a že se snaží zlepšit dopravní spojení.



- Rusko: Za případný nedostatek obilí ve světě mohou "západní režimy" a "nelegitimní sankce".



Ruské ministerstvo zahraničí vydalo stanovisko tiskové mluvčí Marie Zacharovové k celosvětové situaci s obilím. Cituje statistické údaje, podle nichž je úroveň produkce a obchodu s obilím vyšší než v předchozích letech, a uvádí, že "obilí bude na světě více". Zacharovová dále píše:



"Zástupci Západu využívají všechny platformy, včetně OSN, aby obvinili Rusko, že svými kroky snižuje množství obilí dostupného na trhu a údajně hází klacky pod nohy obilným operacím, což podle Západu způsobilo růst cen pšenice a dalších obilovin. Ve skutečnosti je však na trhu více obilí než v předchozích letech a obchod se také zvýšil."



Vysoký diplomat Evropské unie Josep Borrell včera označil ruskou blokádu vývozu obilí z Ukrajiny za "skutečný válečný zločin".



- Gruzínský premiér Irakli Garibašvili na ekonomické konferenci v Kataru prohlásil, že jeho země je odhodlána vstoupit do NATO, ale nejprve musí vyřešit své územní problémy s Ruskem.



Gruzie se nachází mezi Ruskem na severu a Tureckem, Arménií a Ázerbájdžánem na jihu. Odštěpenecké regiony Abcházie a Jižní Osetie jsou mezinárodně uznávány jako součást gruzínského území. Oficiálně ker uznává jen hrstka států a Rusko.



- Podle příspěvku gubernátora oblasti Oleha Synyehubova na Telegramu byli při ruském ostřelování Charkovské oblasti za posledních 24 hodin zabiti tři lidé a sedm osob bylo zraněno.



Po úderech se bojuje s požárem v závodě na zpracování plynu v Izjumu a vzdělávací budova v Charkovské čtvrti Kyjev byla po útocích ze 40 % zničena. Řekl, že boje v oblasti Izjumu pokračují, ale že ukrajinské síly "odrážejí nepřátelské útoky a bezpečně drží své pozice".



- Rusko drží ve věznicích více než 1 500 ukrajinských civilistů, tvrdí ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková.









- Turecko uvedlo, že summit NATO, který se uskuteční příští týden, nepovažuje za konečný termín pro vyřešení svých námitek proti vstupu Finska a Švédska do vojenské aliance. Mluvčí tureckého prezidenta Ibrahim Kalin neinformoval o žádném průlomu v rozhovorech v Bruselu, ale uvedl, že diskuse mezi Ankarou, Stockholmem a Helsinkami budou pokračovat.

- Bývalý ředitel britských speciálních sil uvedl, že Spojené království se musí "připravit na válku" jako odstrašující prostředek proti Rusku. Komentář generála sira Adriana Bradshawa přišel poté, co nový šéf britské armády generál sir Patrick Sanders řekl vojákům, že se musí připravit "znovu bojovat v Evropě".





Nobelova cena míru, kterou ruský novinář Dmitrij Muratov dražil, aby získal peníze pro ukrajinské dětské uprchlíky, se prodala za 103,5 milionu dolarů.Muratov, který získal tuto zlatou medaili v říjnu 2021, pomáhal založit nezávislé ruské noviny Novaja Gazeta a byl jejich šéfredaktorem. V březnu bylo vydávání Nové gazety zrušeno v souvislosti s kremelským zásahem proti novinářům a proti nesouhlasu veřejnosti s ruskou invazí na Ukrajinu.Muratov uvedl, že výtěžek půjde přímo organizaci Unicef na pomoc dětem vysídleným válkou na Ukrajině. Roztavených 175 gramů 23karátového zlata, které Muratovova medaile obsahuje, by mělo hodnotu asi 10 000 dolarů.Ukrajinské síly se přihlásily k prvnímu úspěšnému použití protilodních střel Harpoon darovaných Západem k zasažení ruských námořních sil, tvrdí britská rozvědka.Podle nejnovější zprávy britského ministerstva obrany byl cílem útoku 17. června téměř jistě ruský námořní remorkér Spasatel Vasilij Bech, který dopravoval zbraně a personál na Hadí ostrov v severozápadní části Černého moře.Zničení ruského plavidla na zásobovací misi "demonstruje obtíže, kterým Rusko čelí při pokusech podpořit své síly okupující Hadí ostrov", dodává zpráva.Jedná se o poslední z řady ruských plavidel, včetně křižníku Moskva, která byla během konfliktu poškozena nebo zničena Ukrajinou.Ukrajinská schopnost pobřežní obrany do značné míry neutralizovala schopnost Ruska vytvořit námořní kontrolu a projektovat námořní sílu v severozápadní části Černého moře.To zpochybnilo životaschopnost původního ruského operačního plánu ruské invaze, který počítal s ohrožením Oděsy z moře."Dánská energetická agentura vyhlásila první stupeň "včasného varování" kvůli obavám o své dodávky plynu v důsledku nejistoty ohledně dovozu energie z Ruska v důsledku války na Ukrajině.Evropská unie zavedla systém, který členským státům umožňuje upozornit na hrozící potíže s dodávkami energie pomocí tří vzestupných stupňů výstrahy - počínaje "včasným varováním", následovaným "výstrahou" a poté "stavem nouze".Systém umožňuje vzájemnou pomoc ostatních zemí EU, ale může také znamenat zahájení přídělového řízení dodávek.V pondělí vydal zástupce ředitele Dánské energetické agentury Martin Hansen varování prvního stupně."Jedná se o vážnou situaci, které čelíme a která se zhoršila snížením dodávek," uvedl Hansen v prohlášení, o němž informovala agentura Reuters.V současné době jsou dánské zásoby plynu naplněny přibližně ze 75 %, "a v posledních dnech byl plyn doplněn", dodala agentura.Prohlášení přichází poté, co dánská energetická společnost Orsted koncem května oznámila, že dodávky ruského plynu do skandinávské země budou od 1. června pozastaveny poté, co Orsted odmítl uhradit platbu v rublech.Podle Dánské energetické agentury je Rusko jedním z hlavních zdrojů dovozu zemního plynu do Dánska.Nizozemsko v pondělí rovněž oznámilo, že zruší omezení výroby elektřiny z uhlí, den poté, co Německo a Rakousko přijaly podobné kroky, aby zmírnily svou závislost na dodávkách ruského plynu.Jsou v Rostově, v Kursku, jsou ve vězení, jsou drženi jako váleční zajatci, ačkoli by válečnými zajatci být neměli... Měli by být propuštěni," řekl Vereščuk během pondělního televizního brífinku.V oblasti Severodoněcka probíhají "rozhodující" boje, přičemž ruské vedení usiluje o to, aby do konce týdne dosáhlo hranic Luhanské oblasti, citovala Maliar.Je to zjevná eskalace snahy Kyjeva oslabit námořní nadvládu Ruska. Podle šéfa okupovaného Krymu Sergeje Aksjonova bylo po pondělních úderech pohřešováno sedm lidí a tři byli zraněni.Armáda uvedla, že ruské síly vypálily na jižní Ukrajinu 14 raket během tříhodinové palby "v bezmocném hněvu nad úspěchy našich vojsk". Žádní civilisté nebyli zabiti, uvedla."Vyzýváme Rusko k deblokádě přístavů... Je nepředstavitelné, nelze si představit, že miliony tun pšenice zůstávají na Ukrajině zablokovány, zatímco ve zbytku světa lidé trpí hladem," řekl.Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle ruské tiskové agentury RIA prohlásil, že na zadržené muže se nevztahují Ženevské konvence, protože nejsou pravidelnými vojáky.řekla v pondělí novinářům ministryně financí Janet Yellenová. "Hovoříme o cenových stropech nebo cenové výjimce ..., které by tlačily na snížení ceny ruské ropy a stlačily Putinovy příjmy, přičemž by umožnily větší dodávku ropy"Ruský prezident musí akceptovat, že v jeho sousedství existuje společenství právních demokracií, které se stále více sbližuje. Zjevně se obává jiskry demokracie, která se šíří do jeho země," řekl Scholz listu Muenchner Merkur."Směřujeme k hlavnímu rozhodnutí Evropské rady, které bude přijato v pátek. Jak jsem předpověděl, Rusko je z naší aktivity velmi nervózní."Digitální stopa zřejmě naznačuje, že řada rekreačních domů a dalšího majetku, který údajně ruský prezident využívá, je propojena prostřednictvím společné e-mailové domény LLCInvest.ru.jak se uvádí ve zprávě, kterou dnes ráno rozeslali předseda Dolní sněmovny . er. Zákaz, který se vztahuje i na všechny ostatní ruské diplomaty a úředníky akreditované ve Spojeném království, byl poprvé písemně potvrzen.