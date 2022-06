Bojácný Západ musí udělat tlustou čáru a prolomit Putinovu zločinnou potravinovou blokádu

26. 6. 2022

Jak dlouho ještě mohou západní mocnosti otálet s rozhodnými kroky k prolomení ruské nezákonné potravinové blokády Černého moře? OSN varuje, že tato bezohledná námořní blokáda, která trvá již pátý měsíc, hrozí "katastrofou na katastrofě" pro desítky milionů nejzranitelnějších lidí na světě závislých na vývozu ukrajinského obilí. Vedoucí představitelé NATO a EU však viditelně tápou, jsou nejednotní a nesoustředění, a přžitom světu hrozí apokalyptická katastrofa.



Otázky týkající se reakce Západu na invazi na Ukrajinu - jaké zbraně poslat, zda by NATO mělo jednat důrazněji - je třeba vnímat v tomto širším kontextu: nutnost bránit základní humanitární principy, na nichž je již 75 let založena OSN a globální řád založený na pravidlech. Jde o bezúhonné oběti zvěrstva způsobeného jedním člověkem. Jde o slušnost, o státnické vedení, míní Simon Tisdall.

To, co právě teď dělá Vladimir Putin, když proměňuje odpírání základních potravin milionům lidí ve zbraň, vytváří umělý nedostatek a riskuje hladomor a hladovění 100 milionů lidí od Afrického rohu a Sahelu až po Střední Ameriku, představuje zločin proti lidskosti. Je to čin, který ruský stát cíleně páchá v rámci systematické politiky namířené proti civilistům. O tom není sporu. Stal se zběsilým. Tomu musí být učiněna přítrž.



V ideálním případě by to udělal ruský lid sám. Ze strachu, bezmoci nebo nevědomosti však většina z nich stojí v morálním vakuu tam, kde dříve bývala respektovaná země. Na co tedy čekají Joe Biden, Boris Johnson, Emmanuel Macron, Olaf Scholz a všichni ostatní demokratičtí lídři? Putinzaminoval moře u Oděsy, bombarduje sila a krade obilí. Kolik dětí musí strašlivě zemřít, než světoví politikobé udělají v moři tlustou čáru?



Strach ochromuje vůli jednat, přestože zběsilá inflace cen ohrožuje národní zájmy těchto politiků. Krátce po zahájení blokády Litva, jednající statečně, navrhla vytvoření námořní "koalice ochotných", nejlépe pod vedením OSN, která by doprovázela ukrajinské lodě s obilím kolem ruských válečných lodí z Oděsy k Bosporu. Je to zcela rozumný nápad.



Ale nedošlo k němu - hlavně proto, že se Biden neúměrně obává přímé konfrontace NATO-Rusko, protože Rada bezpečnosti OSN je paralyzována a protože Macron a Scholz jsou soukromě proti. Pařížsko-berlínské dynamické duo alias dva pacholci stále věří, že se z problémů vykecají tím, že budou tlačit na Kyjev, aby ustoupil, a budou se s monstrem udobřovat.



Objevily se alternativní exportní trasy, především rozšířené využití vlaků a kamionů. Tímto způsobem by se však dal přesunout jen zlomek z 20 milionů tun obilí, které uvízlo v přeplněných ukrajinských silech. Mezitím, když se blíží dozrávání letní sklizně a není ji kde skladovat, nekonečné diplomatické výměny názorů nikam rychle nevedou.



O blokádě se jednalo na pátečním summitu EU a na zvláštním "potravinovém summitu" v Berlíně. Tento týden se bude řešit i na zasedáních G7 a NATO. Rozhovory jsou v pořádku. Ale vzhledem k tomu, že bezohledné Rusko řádí, je zapotřebí konkrétních činů.



Ankara, která údajně zprostředkovává řešení, poskytla tento měsíc platformu ministru zahraničí Sergeji Lavrovovi, moskevskému vrchnímu lháři. "Ruská federace nevytváří žádné překážky pro průjezd lodí nebo plavidel," prohlásil Lavrov bez uzardění. Poté tento hlupák sám dokázal, že lže, když naznačil, že obilí bude volně proudit, pokud budou sankce zrušeny.



Potraviny se staly v Putinově válce s mezinárodním společenstvím silnější zbraní než omezení těžby ropy a plynu nebo jaderné vydírání







Putin zřejmě vítězí, přinejmenším v otázce blokády obilí. Zdá se, že některé africké země přesvědčila propaganda Moskvy, která tvrdí, že problémem jsou západní sankce. Putin ví, že vyhlídka na masovou migraci vyvolanou hladem Evropany silně znepokojuje. V některých ohledech se potraviny staly silnější zbraní v jeho válce s mezinárodním společenstvím než škrty v těžbě ropy a plynu nebo jaderné vydírání.

Aby taková kinetická řešení fungovala, vyžadují určitou míru politické odvahy, představivosti a odhodlání, které Bílému domu a západním hlavním městům dosud chyběly, což symbolizují zpoždění Pentagonu při dodávkách bezpilotních letounů Gray Eagle na poslední chvíli. To se musí změnit. Putinova hladová válka je jeho novým Holodomorem pro svět. Účastníci summitu NATO a G7 musí zrušit jeho blokádu a poslat ho ke dnu. Pokud opravdu chtějí, mají schopnost to udělat.







Čím déle bude blokáda pokračovat, tím horší bude situace z hlediska potravinové nouze a politických dopadů. Například Egypt a Libanon, které jsou závislé na dovozu, budou čelit sílícím nepokojům, protože fronty na chleba se budou prodlužovat. Válkou zničený Jemen, kde již nyní nemá dostatek potravin 19 milionů lidí, je chronicky nestabilní. Pro mnoho lidí v suchem postižené Etiopii, Somálsku, Keni a Súdánu jsou vyhlídky stále zoufalejší.Je Západ skutečně bezmocný, aby tento zločin zastavil bez ponižujících ústupků? Ne, říkají analytici Bryan Clark a Bill Schneider z washingtonského Hudson Institute. Pokud by Biden a spojenci, jako je Velká Británie, byli trochu odvážnější, navrhli v internetové diskusi, Rusko by to mohlo odradit od blokování ukrajinského obilí.Konkrétně by bylo možné posílit odstrašení na moři pomocí bezpilotních leteckých systémů dlouhého dosahu, jako jsou například úderné drony Gray Eagle americké výroby, které byly nedávno přislíbeny Kyjevu. Tyto pokročilé drony, kterým budou velet Ukrajinci, ale které budou dálkově řízeny dodavateli, ponesou střely Hellfire a umožní Ukrajině "odhalit, sledovat a lokalizovat ruské hladinové lodě a v případě potřeby je potopit", uvedl Schneider.Zvýšení pocitu zranitelnosti ruských válečných lodí ze vzduchu by mohlo stačit k prolomení blokády, aniž by se muselo přistoupit k útočným akcím, řekl Clark. Sofistikovanější schopnosti bezpilotních letounů by také mohly snížit pravděpodobnost střetů na hladině se západními doprovodnými plavidly. Ponorky černomořské flotily třídy Kilo by mohlo podobně odradit poskytnutí technologie protiponorkového boje.