Světoví politikové rozhořčeně odsoudili brutální ruský útok na obchodní centrum v Kremenčuku. Počet mrtvých stoupl na 18

28. 6. 2022

- Ukrajinská prokuratura v úterý ráno potvrdila, že po pondělním raketovém útoku na nákupní centrum v Kremenčuku se stále pohřešuje 36 lidí



- Světoví politikové odsoudili "odporný" ruský útok



Vedoucí politikové z celého světa se v souvislosti s rostoucím mezinárodním rozhořčením nad útokem na nákupní středisko v Kremenčuku označili tento útok za válečný zločin.



Vedoucí představitelé skupiny G7 ve společném prohlášení odsoudili "odporný útok" a konstatovali, že útoky zaměřené na civilisty jsou "válečným zločinem".



Konstatovali: "Jednotně s Ukrajinou truchlíme nad nevinnými oběťmi tohoto brutálního útoku. Nevybíravé útoky na nevinné civilisty představují válečný zločin. Ruský prezident Putin a odpovědné osoby budou pohnány k odpovědnosti. Dnes jsme zdůraznili naši neochvějnou podporu Ukrajině tváří v tvář ruské agresi, neoprávněné válce podle vlastního výběru, která zuří již 124 dní."



Uvedli, že budou "pokračovat v poskytování finanční, humanitární i vojenské podpory Ukrajině, a to tak dlouho, jak to bude nutné".



"Nepřestaneme, dokud Rusko neukončí svou krutou a nesmyslnou válku proti Ukrajině."



- Samostatně francouzský prezident Emmanuel Macron označil útok za "ohavnost" a prohlásil: "Sdílíme bolest rodin obětí a hněv tváří v tvář takovému zvěrstvu. Ruský lid musí vidět pravdu:"





- Počet mrtvých v Kremenčuku stoupl na 18,uvádějí ukrajinští činitelé



Počet obětí ruského raketového útoku na přeplněné nákupní středisko v centru města Kremenčuk se podle ukrajinských představitelů zvýšil na 18 osob.



Pátrací a záchranné operace pokračují i v úterý ráno, kdy dělníci rozebírají poškozené stavební konstrukce a hledají osoby, které mohou být stále uvězněny spadlými troskami.



Ukrajinská státní záchranná služba poskytla kolem sedmé hodiny ranní místního času aktuální informace, v nichž potvrdila, že při útoku zemřelo 18 lidí, včetně jedné osoby, která svým zraněním v nemocnici podlehla.



Dalších 59 lidí vyhledalo lékařskou pomoc a 25 bylo přijato na jednotku intenzivní péče v nemocnici v Kremenčuku.



Do záchranných prací se zapojilo celkem 440 lidí (včetně 14 psychologů) a 70 jednotek.

#Кременчук 28 червня пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Внаслідок обстрілу торговельного центру загинуло 18 осіб (1 особа померла в лікарні).



За медичною допомогою звернулося 59 осіб, з них 25 - госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування.

➡️https://t.co/fmDaCNG3t2 pic.twitter.com/L3EQAItqsJ — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) June 28, 2022



- V úterý se na Ukrajině slaví Den ústavy a vzkaz, který dnes ráno zveřejnil charkovský gubernátor Oleh Syněhubov, je typickým příkladem proústavních vzkazů, které dnes vydávají ukrajinští občanští představitelé. Na Telegramu napsal:



Přesně před 26 lety přijala Nejvyšší rada [parlament] Ukrajiny základní zákon našeho státu, který Benátská komise uznala za jeden z nejdemokratičtějších v Evropě. Týká se práv, svobod a povinností občanů.



Dnes, kdy se naše země staví proti ruské invazi, nabývá svátek ústavy zvláštního významu. Ústava je hlavním dokumentem země, principy, na nichž je postaven celý náš společný život. A tím je demokracie, práva a svobody občanů a lidský život jako hlavní hodnota.



Od dob kozáků jsou evropské ideály svobody základním kamenem ukrajinské identity. A dnes opět bráníme evropské ideály a naši svobodu se zbraní v ruce.



Miliony Ukrajinců bojujících proti ruským agresorům na frontě i v týlu nám dnes připomínají, že ústava není jen právo a svoboda, ale také povinnost pečovat o vlast a chránit ji. Šťastný Den ústavy! Určitě zvítězíme, protože svoboda vždy vítězí nad otroctvím!



- Ukrajinské úřady v Mariupolu zveřejnily vzkaz starosty města Vadyma Bojčenka, který vyjadřuje obavy o osud starých lidí ve městě pod okupačními silami Ruska::



"O lidi úctyhodného věku bylo v Mariupolu postaráno. Byly pro ně vytvořeny podmínky, aby se dočkali důstojného stáří. Ale ruští okupanti jim to vzali. Místo toho jsou tito lidé nuceni nějak přežívat bez kvalitní lékařské péče a bez léků. Většina z nich jsou děti druhé světové války, pro které ruští okupanti zopakovali to, co celý svět říká "už nikdy". Pobyt ve městě je pro jejich zdraví nebezpečný, protože budou první, kdo bude trpět infekčními epidemiemi.



Městský úřad říká: "Většina lidí žijících v okupovaném Mariupolu jsou starší lidé. Je těžké si představit, jak v takových podmínkách přežívají. Kvůli slabé imunitě, stresu, nedostatku jídla, vody a léků je jejich zdraví ohroženo."



- Jamie Shea, bývalý představitel NATO, který byl mluvčím aliance během války v Kosovu v roce 1999, poskytl ve Velké Británii rozhovor o situaci na Ukrajině a plánech NATO na zvýšení bojové připravenosti v Evropě.



Na otázku Sky News, zda pondělní raketový útok na nákupní centrum v Kremenčuku byl terorismem, odpověděl, že to musí posoudit mezinárodní právníci, ale "určitě se jedná o taktiku přímého zásahu proti civilistům. Je to také taktika k terorizování civilního obyvatelstva".



Dále uvedl: "Myslím, že je to Putinův způsob, jak ukázat, že i když jsme museli přeorientovat naše vojenské úsilí na Donbas, protože se nám nepodařilo dobýt Kyjev nebo Charkov v počáteční fázi, stále máme v úmyslu zničit Ukrajinu. A i když se naše jednotky nemohou dostat do Kyjeva, naše rakety určitě ano."



Ruského prezidenta obvinil z "klasické plíživé agrese", přičemž uvedl jeho kroky proti Gruzii v roce 2008 a anexi Krymu v roce 2014: "Jasně víme, že Rusko má své záměry v Pobaltí. Putin se před několika dny přirovnal k Petru Velikému, který rozšiřoval ruské impérium."



Co se týče srovnání se situací ve 30. letech 20. století, Shea řekl: ,,Je to jako kdyby se Rusko stalo velmocí: "Ať už jdou kamkoli, analogie s Hitlerem, kdy se neustupuje hrozbám, ustupuje nebo je připraven udělat čáru v písku, zda je tato analogie použitelná, to nechám na historicích.



Ale je jasné, že musíte říct, že existuje velká ruská hrozba vůči NATO, která byla před 24. únorem extrémně málo pravděpodobná. Nyní se stala mnohem pravděpodobnější. Ne nevyhnutelnou, ale vyšší pravděpodobností. A NATO se proto dostalo z jakési spíše minimální úrovně na mnohem vyšší úroveň válečného boje rychlé reakce."





- Maksym Kozytskyi, gubernátor Lvovské oblasti, zveřejnil svůj každodenní aktualizovaný status, který začíná konstatováním: "Rusové jsou teroristé. Toto je připomínka. Kremenčuk, Lysyčansk, Charkovská oblast, sdílíme vaši bolest."



Kozyckij uvedl, že ve Lvovské oblasti byl přes noc vyhlášen jeden letecký poplach, ale "nebezpečí se nenaplnilo". Do Lvova podle něj včera přijelo 120 lidí evakuačními vlaky.



- Britský ministr pro digitální ekonomiku Chris Philp prohlásil, že včerejší ruský raketový úder na nákupní centrum v Kremenčuku byl terorismus. Řekl, že to ukazuje, že "Putinovo barbarství nemá konce" a že je to "součást konzistentního vzorce zvěrstev, která jsou páchána ruskou vládou".



"Je nezbytné, abychom zůstali s Ukrajinou a po celou dobu této invaze dělali vše, co je v našich silách, abychom ji podpořili. Spojené království poskytlo podporu v hodnotě 1,3 miliardy liber. Poskytli jsme 5 000 protitankových střel, poskytli jsme protiletadlové střely, poskytli jsme protilodní střely. Poskytli jsme humanitární pomoc. Nabízíme výcvik 10 000 ukrajinských vojáků každých 120 dní. Takže my na Západě, nejen Velká Británie, ale celý Západ, musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom vojensky podpořili Ukrajinu v této temné hodině, které čelí."



Konkrétně k úternímu raketovému útoku na obchodní centrum v Kremenčuku ministr uvedl, že jej považuje za terorismus, a dodal:



Řekl bych, že je to terorismus, protože je to úmyslné zaměření na civilisty. Bombardování nákupního centra není z vojenského hlediska nutné. Stejně jako nebylo vojensky nutné bombardovat porodnici, nebo to divadlo v Mariupolu. Viděli jsme, jak bombardovali to divadlo, kde se ukrývali civilisté, bylo jasně označeno, že se v něm nacházejí civilisté. Nejedná se tedy o ojedinělý čin. Jde o součást soustavné praxe zvěrstev páchaných ruskou vládou.







- Podle britského ministerstva obrany se ruské jednotky stále více vyčerpávají, jejich bojová efektivita se snižuje a taktického úspěchu dosáhly pouze u Severodoněcku, přestože v poli působí základní prvky šesti různých armád.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/3jTRlGB574



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/HomMb8vpb5 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 28, 2022

V nejnovější zprávě britských zpravodajských služeb se uvádí:Ukrajinské síly po ústupu ze Severodoněcku nadále upevňují své pozice na vyvýšených místech u města Lysčansak.Ukrajinské síly nadále narušují ruské velení a řízení úspěšnými údery hluboko za ruskými liniemi.Ve dnech 24.-26. června Rusko zahájilo neobvykle intenzivní vlny úderů po celé Ukrajině s použitím raket dlouhého doletu. Tyto zbraně s vysokou pravděpodobností zahrnovaly rakety AS-4 KITCHEN ze sovětské éry a modernější rakety AS-23a KODIAK, které byly vypáleny jak z běloruského, tak z ruského vzdušného prostoru.Tyto zbraně byly původně určeny k útokům na cíle strategického významu, ale Rusko je nadále vynakládá ve velkém množství na plošné útoky proti všemu pro taktickou výhodu.Podobně nasadilo základní prvky šesti různých armád, přesto u Severodoněcku dosáhlo pouze taktického úspěchu. Ruské ozbrojené síly jsou stále více neschopné akce."







Serhij Kruk, šéf ukrajinské státní záchranné služby, v úterý ve dvě hodiny ráno místního času uvedl: "Pokračujeme v práci na místě raketového útoku na nákupní centrum v Kremenčuku. Hlavními úkoly, které záchranáři v současné době plní, jsou záchranné práce, rozebírání trosek a likvidace požárů. Zatím bylo nalezeno 16 mrtvých a 59 osob bylo zraněno, z toho 25 osob bylo hospitalizováno."





Místní obyvatelé, kteří pátrali po svých blízkých, kteří se v budově ztratili, podali nejméně 40 zpráv o pohřešovaných osobách.



Po zásahu raketou se rozhořel mohutný požár, jehož uhašení trvalo 300 záchranářům více než čtyři hodiny.



- Mykola Lukaš z kremenčukské okresní prokuratury uvedl, že v úterý budou přivezeny jeřáby, které pomohou zvednout zřícenou střechu obchodního centra. "Žádné dětské mrtvoly jsme nenašli. Spousta těl je ohořelých. Musíme provést testy DNA. V současné době se zde na místě našlo 14 těl a další zemřelo v nemocnici."



Svitlana Rybalko, vedoucí oddělení komunikace Státní záchranné služby Poltavské oblasti, uvedla, že přesný počet obětí zůstává nejasný a že "je možné, že někdo přežil".



Když se v Kremenčuku setmělo, záchranáři a vojáci dál pročesávali zčernalé trosky a pokroucený kov.



"Vytáhli jsme několik mrtvol, ale pod sutinami jsou určitě uvězněni další," řekl 46letý hasič Oleksij. "Tohle je normálně velmi přeplněné místo."





- Při ruském ostřelování obytné čtvrti v druhém největším ukrajinském městě Charkově zahynulo v pondělí nejméně pět civilistů, uvedl regionální gubernátor. Dalších 19 lidí bylo při útoku zraněno, uvedl Oleh Synehubov.



- Ruský raketový útok rovněž zabil nejméně osm civilistů a 21 jich zranil v Lysyčanské oblasti na východě Ukrajiny. "Když si civilisté nabírali vodu z vodní nádrže, Rusové na dav stříleli," uvedl na Telegramu luhanský gubernátor Serhij Hajdaj.



- Německý kancléř Olaf Scholz prohlásil, že návrat k předválečným vztahům s Ruskem není možný. Scholz uvedl, že Rusko svým útokem na Ukrajinu porušilo "všechna pravidla, všechny dohody, které jsme mezi sebou uzavřeli o spolupráci zemí" po summitu G7. Vedoucí představitelé G7 se podle něj shodli, že to vedlo k dlouhodobým změnám, "které poznamenají mezinárodní vztahy na velmi, velmi dlouhou dobu. Je tedy jasné, že ve vztazích s Ruskem se nelze vrátit do doby před ruským útokem na Ukrajinu."



- V úterý se sejde Rada bezpečnosti OSN, aby projednala cílené útoky Ruska na civilisty na žádost Ukrajiny.



- NATO v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu zvýší počet vojáků v nejvyšší pohotovosti více než sedmkrát na více než 300 000. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg uvedl, že vojenské síly aliance v pobaltských státech a pěti dalších zemích na frontě budou navýšeny "až na úroveň brigády", tedy zdvojnásobeny nebo ztrojnásobeny na 3 000 až 5 000 vojáků. To by znamenalo "největší revizi naší kolektivní obrany a odstrašení od dob studené války", řekl.



- Britský ministr obrany Ben Wallace údajně písemně vyzval premiéra, aby do roku 2028 zvýšil rozpočet na obranu na 2,5 % HDP.



- Jakýkoli vpád členského státu NATO na poloostrov Krym by se mohl rovnat vyhlášení války Rusku, což by mohlo vést ke "třetí světové válce", nechal se v pondělí slyšet bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv. "Pro nás je Krym součástí Ruska. A to znamená navždy. Jakýkoli pokus o vniknutí na Krym je vyhlášením války naší zemi. A pokud to udělá členský stát NATO, znamená to konflikt s celou Severoatlantickou aliancí; třetí světovou válku. Naprostá katastrofa," řekl Medveděv ruskému zpravodajskému webu Argumenty i Fakty.



Podle představitelů obrany USA plánují nakoupit a poslat na Ukrajinu další raketové systémy středního a dlouhého doletu, včetně pokročilého raketového systému země-vzduch Nasams. Americký poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan v pondělí potvrdil, že USA dokončují balík, který zahrnuje pokročilé schopnosti protivzdušné obrany.



- Putin a jeho brazilský protějšek Jair Bolsonaro jednali o globální potravinové bezpečnosti a potvrdili záměr posílit strategické partnerství, uvedl v pondělí Kreml.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že v době zásahu bylo uvnitř budovy více než 1 000 lidí. Záběry z místa ukázaly obrovské chuchvalce černého dýmu a plameny, záchranné týmy spěchaly hledat oběti a hasit požáry.