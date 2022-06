"Tati, povídej mi pohádku. Všechny strašidelné pohádky končí dobře. "

27. 6. 2022

čas čtení 3 minuty

In Kharkiv, Ukraine’s second city, the lives of its citizens have been devastated by Putin’s war on Ukraine. Filmed over three months, this is their story. pic.twitter.com/o2wEYqQEep — Channel 4 Dispatches (@C4Dispatches) June 24, 2022



Roman, zástupce hasičů, Charkovská centrální požární stanice.



Tedy opravdu, Putine, opravdu, do prdele, Putin. Proč, proboha: Víte, jako proč?



Roman je zástupce hasičů na této charkovské požární stanici. Po měsících ruského bombardování leží jeho město v troskách.



A s ním i životy mnoha jeho obyvatel.



Stařec: Nikomu jsme nic zlého neudělali. Proč nás napadli? Nerozumím tomu. Bojím se tu zůstat.



To byl můj oblíbený hrnek.





Nemůžu najít slova.





Ale uprostřed trosek se lidé drží.



Teď se chováš jako hodná holka.





Udělej si domácí úkoly.



Nenávidím angličtinu.



Uč se, dělej to.



Nenávidím angličtinu.



Roman a jeho rodina v současné době bydlí v hasičské stanici.



2 jednotky naléhavě volají.



Požár v bytě.



Siréna.



Odcházíte?





Oheň ti právě vane do tváře.



Tohle prostě vidíš.



Oheň fouká a je to děs.



K čertu?



Tak se bojte.





Od začátku bombardování bylo vysídleno více než 400 000 lidí.



Už zahynulo 45 hasičů.



Snažte se na to nemyslet.



Život je život. Smrt je smrt.



Romanova žena a dcera na něj čekají na hasičské stanici.



Stejně jako mnoho jiných rodin nevědí, jestli se vrátí domů.





Moje žena nemá ráda, když odcházím. Když se vracíme od požáru, vždycky pláče.



Ale už si na to také zvykla.



Zatím je v bezpečí.



Ale ne každý má takové štěstí.





Žena: Neberou mi to.



Jo, nikdo neodpovídá.



Stovky pohřešovaných buď uprchly, nebo leží mrtvé mezi troskami.



A někdy se další ukrývají v podzemí.



Tati, vyprávěj mi pohádku.



Všechny strašidelné pohádky končí dobře.



Nejúžasnější chvíle je, když si myslíš, že zemřeš, ale jsi naživu, to je nádhera.



To je úžasné.



Na své rodině mi opravdu záleží. Opravdu mi záleží na mé dceři. Chci, aby měli normální život.





Mohlo by to být, mohlo by to být.



Bombardování nad hlavou.





Pravděpodobně jsou to naši vojáci.



Takže je všechno v pořádku.





Takhle to vypadá pro lidi, kteří uvízli v křížové palbě v Putinově válce na Ukrajině:



This is what life is like for those caught in the crossfire of Putin’s war on Ukraine.



Tomorrow on @Channel4, Cate Blanchett narrates the story of the citizens of Kharkiv, clinging on to their lives in the face of Russian bombardment. pic.twitter.com/grZvHyamEP — Channel 4 Dispatches (@C4Dispatches) June 26, 2022

Už se to blíží.Pojďte dolů po schodech.Odmítají.Proč bych měl jet někam daleko?Je to tady moje vlast.Být v metru je bezpečnější než zůstat doma.Pojďme zachránit tátu.To se líp řekne než udělá.Zachránili jsme čtyři lidi.Putin mluví o speciální vojenské operaci. Kolik lidí už zemřelo? Můžete tomu říkat, jak chcete, ale pořád je to válka. je to špatně.





