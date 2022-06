Rozhovor Britských listů 500. Pětistý Rozhovor Britských listů

10. 6. 2022

čas čtení < 1 minuta









Rozhovory Britských listů vysíláme na Regionální televizi a zveřejňujeme je na Britských listech už sedm let. Při příležitosti pětistého rozhovoru jsme se rozhodli tak trochu ohlédnout za jejich historií. Je to těžké, co všechno vybrat z pěti set rozhovorů, ale aspoň jsme se o to pokusili. V každém případě: Rozhovory Britských listů byly na You Tube rozděleny do tematických celků a obsahují bohaté informace od mnoha osobností, interviewovaných za posledních sedm let. Tento rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 10. června 2022.

0