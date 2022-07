Lhalálie

1. 7. 2022 / Petr Haraším

čas čtení 12 minut

pravda

Pravda ta má velké krvavé tesáky, naostřené drápy a v rukou palice jako hrom na lži. Proto se Rusko pravdy pořád a pořád tolik bojí. Proto Rusko doma i celému světu lže. Z tohoto prostého důvodu má Rusko na každou pravdu o ruských zvěrstvech na Ukrajině nachystány legie lží, kohorty výmluv a mraky užitečných idiotů, kteří jim věří do posledního slova. Doma i v zahraničí. Věří lžím se soudružským nevraživým nadšením.



Rusko lže pochopitelně samo sobě, protože pokud by si tam přiznali pravdu sami sobě o sobě samých, zjistili by, že jsou sami o sobě horší než nacisté a možná i dokonce mnohem horší než nacisté. Nacisté, jejich kamarádi, se kterými beztrestně pro Rusko rozpoutali největší válku v dějinách lidstva. Zahráli si zde poprvé onu skvělou hru na oběť a viníka.

Ale jak víme, pravda má ty tesáky, které by mohly snadno rozcupovat ideu ruského vyvoleného národa na prach. Přišli by na to, že jejich slavný stát nemá v této podobě v dnešní civilizaci a lidské společnosti ani trochu místa. Kdyby naslouchali pravdě, museli by si uvědomit, že jsou původci velkých a katastrofických genocid (jejich slavný vynález, stejně jako pogromů) etnocid a klasocid, že jediné, čemu ze své historie vzdávají hold, je Velká Vyvolená Válka na jakýkoli způsob. Milion obětí? Málo. Deset milionů? Málo. Stomilionů? Pořád málo. Hladomor, druhý, třetí. Málo. Možný stomilionový hladomor? Ano, i ten umí zařídit. Pro velké Rusko počty nic neznamenají. Vzývají démona Velké Vyvolené Války za Velkou Rus proti menším a výrazně slabším zemím. Protože jsou nejen lháři, ale jsou to i neskuteční zbabělci, kteří se bojí postavit se rovnocennému nepříteli. Sami vědí, že by srovnal jejich mizernou zemi se zemí.





A tak V Sýrii neváhali zástupci vyvoleného národa házet na civilisty barelové bomby, kazetovou munici, chemické koktejly a na popelu zavražděných obětí nakonec měl zatančit a zazpívat sbor fašistických kreatur: Alexandrovců.







Na Ukrajině, Gruzii a v Moldavsku si bezostyšně nakradli území, protože nemají největší zem světa. Na Ukrajině jejich tátové, manželé a synové vraždí, rabují a ničí města, ekonomiku, kulturu a lidi bez omezení věku. Ničí zemi, která byla kdysi opravdovou křesťanskou Pramáti Ruska, ne to, co zanechala v močálech po sobě mongolská horda. A taky se jako byvší nájezdničtí barbaři chovají. Odkaz je odkaz i když je pln kazů. Na dobytá území z Ruska posílají učitelský stav, aby převychoval ukrajinské děti na ruské hitlerjugend. Unášejí ukrajinské děti do Ruska, aby jim z hlav vytloukli jakékoli vzpomínky na zničenou vlast. Kradou ukrajinské lidi, které posílají do koncentračně-pracovních táborů čti GULAGů, kde jsou nuceni si odpracovat boj Ukrajiny proti rašistické agresi.





A co na to civilizovaný svět? Svět mlčí, dementně se vykrucuje, “lídři Evropy“ 😊 idiotsky volají Putinovi, který si z Macrona a Scholze dělá s úsměvem dobrý prdel. Přičemž jim ani trochu nevadí, že jsou před celým demokratickým světem za vybrané hlupáky. Kde je vyjádření onoho slavného, demokratického a mocného Západu? Kde je dokument, vyjádření, kde je rezoluce, že pokud Rusko zaútočí cíleně na civilisty, tak se slavné NATO na Ukrajinu vydá a vyžene ruského okupanta? Kde je válečný tribunál, který odsoudí ruské válečné zločiny a zločince zpětně až k roku 1939? Kde je jasný právní dokument OSN, že Rusko bude Ukrajině splácet biliony dolarů?







Nikde! Kde je vlastně účet za ukradený Krym?





Proč se brazilský fašista paktuje s ruským nacistou? Proč turecký diktátor krade za pomoci Ruska ukrajinské obilí a vydělává na něm nemuslimský peníz? Proč Indie a Čína pomáhají Rusku v agresi na Ukrajině? Proč maďarský paša Orbán zobe Putinovi z ruky a vydělává na válce ohromné sumy? Budou volat dnešní přátelé tyrana NATO o pomoc, až je tyran napadne a bude chtít jejich zem? Budou. Tak doufám, že se na ně z vysoka.







Západ si rád plete zhoubnou zbabělost s odvahou slepě se klanět kremelskému tyranovi. Ale je to to samé. Západ uvěřil a věří kremelské propagandě a dovolil, aby propaganda sežrala mozky části obyvatel západních zemí. Pak stačí primitivní lži o nebojujících ukrajinských mužích za volanty luxusních západních aut, o krádežích v ukrajinské armádě, které my chudí a ubozí platíme, o ukrajinských uprchlících, co nám berou peníze, práci a budoucnost. Uctívači ruských lží tomu bezelstně věří a hlásají ruské lži dál a výš. A dělají to se škodolibou radostí a s potěšením. A nejedná se pouze a jen o lid chudý duchem, lid chudý mamonem a lid chudý prací, žel ba naopak, mnohdy se jedná o lid vzdělaný, bohatý a zajištěný statky. Komunistická prokremelská propaganda jim z hlav vyhnala v rozpuku mládí čest a morálku. Dohnala je k faktu, že se slzou v jednom oku nabízejí Rusku kus Ukrajiny k uspokojení tyranova národa. Opásaní patronami vlastenecké hrdosti doporučují až nařizují Ukrajině zradit svou vlast a poddat se ruským vrahům, zlodějům a usurpátorům.





Je libo koncentrační, filtrační, nebo pracovní lágr? Nebo všechny dohromady?





Kdo by se toho nadál? Po komunistické masáži o zvěrstvech nacistů německého ražení, kdy každý školáček prvňáček od prvních chvil školy doby komunistické zvůle znal nazpaměť nacistické koncentrační tábory a osudy v nich probíhající. Kdo by se nadál, že Rusko provozuje na 20 totalitních filtračních lágrů. V táborech „parussky“ filtruje ukrajinské obyvatelstvo. Přes kremelské filtry, ne nepodobné těm německým nacistickým, hledá obránce Ukrajiny, hledá ruské odpůrce, hledá ukrajinské demokraticky zvolené politiky, hledá sirotky, které vyrobilo a posílá je ruským baryšním na převýchovu do pověstných ruských dětských domovů. Jako otroky. Jistě se nedají filtrační tábory na Ukrajině plně srovnat s těmi nejhoršími nacistickými za druhé světové, ale v jistých aspektech se srovnávat dají. Bohužel, dají! Světu je to buřt. Proto přeci nemůžeme dodat potřebné zbraně hojnosti druhů a požadovaného množství Ukrajině, ještě by Ukrajina mohla o tuto koncentrační vymoženost ruské civilizace nenávratně přijít. A o to Ukrajinu nemůžeme připravit. To mírové trouby na Západě prostě nedopustí.







Našel zase naše ruské!







Ruská verze historie praví a pravdivě dokládá, že všechno bylo kdysi Rusko. Tudíž může, ba musí, Rusko tyto země a světy znovu osvobodit. Vše, co bylo, zase bude. Pokud ne osvobodit, tak totálně zničit. zabrat a zničit. Zničit a proklít. Proklít a posypat solí. Posolit a poslat ruské občany.





Putin Kolumbus, Putin Vespucci, Putin Vasco, Putin Africanus Scipio GenerálMajor či Putin Polo s Putinem Australanem. Všude byli, byli tam první a je to právem jejich. i v Ráji byl PutinEva a PutinAdam spolu s PutinBohem a PutinHadem.







A tak je přirozené, že estonská Narva byla vždy Ruská. Talin byl vždy Rusko. Riga byla, Helsinky byly, Oslo bylo, Bratislava byla, Praha byla, Budapešť je, Varšava byla, Berlín byl, … , byla, bylo, byl a znovu bude, bude a bude patřit Rusku. Tak praví právo a osud vyvoleného národa. Kdo nesouhlasí je nacista vypěstovaný na rusofobii, je válečným štváčem házející bomby na ruská města.





Blokáda – eto zločin proti Rusku





Litva dodržuje sankce proti Rusku, které si je vysloužilo za válečnou agresi na Ukrajině. Kreml je nepříčetný a s pěnou u huby lže, že je to porušení mezinárodního všeho nejhoršího co lidstvo slezlo z kapradiny na zem. Že je to blokáda. Rusko může, svět Rusku nesmí. Rusko smí nedodržovat smlouvy, smí je porušovat, ničit, trhat, ale ostatní musí každou pro Rusko výhodnou smlouvu nutně podepsat a dodržet do písmene. Pokud to nedělá, je vinno ruskou agresí. Rusko nemusí nic. Je to přeci národ vyvolený Bohem a zplozen kremelskou komunistickou Bohorodičkou. Jelikož je tedy sám sebou vyvolen, nemusí nic a může vše.







Aktuálně se proslýchá, že EU, ta podělaná EU, chce opět ustoupit nacistickému zlu číhajícímu v Kremlu a rozložené po širé Rusi. Je jim líto v EU osudů nebohých Rusů v Královci, proto donutí Litvu k ústupu, přičemž dál umožní Putinovi nerušeně vyvolávat a organizovat hladomor pro polovinu neruského světa. Za každých tisíc mrtvých Ukrajinců snad odvolá EU jednu sankci.





Ruská morálka





Ruský zloděj ukradne Ukrajině ropné plošiny. Teď se tentýž zloděj vzteká k nepříčetnosti, že Ukrajina na svou ropnou plošinu ukradenou Kremlem útočí. Kolik miliard dolarů Rusko krádeží ropné plošiny a těžbou ropy na ukrajinském území Ukrajině způsobilo? Kde je soud, kde jsou platby?







Platíme snad my Rusku miliardové částky za ropu, kterou Rusko Ukrajině bezostyšně krade? Stejně jako to dělá slavné Německo s uhlím z Donbasu? Opravdu Rusku EU platí válku proti Ukrajině platbou za ukradené ukrajinské suroviny? Sponzorujeme tedy dobrovolně a rádi ruská zvěrstva? Cvakáme miliardy stříbrných za zradu napadené oběti? Co dělá svět, když zloděj z Kremlu prodává ukradené věci? Je to i tato ropa, kterou dostává ruský kolaborant a fašista Orbán za nízkou kremelskou cenu, aby ji v ČR za draho prodával? Řeší to nějak Fialova vláda? Místo embarga na ropu z Ruska si vynutíme vyjímku a označíme se za první v pomoci Ukrajině. Řeší nastalou situaci skupina zvaná Visegrád? Řeší ji snad EU? Už náš parlament prohlásil Rusko za teroristický stát? Ne, neprohlásil, ani za ty vyhozené Vrbětice, to neudělal. Jsme skoro jako Němci. Ruský velvyslanec dál škodí a Fialovi s ODS to nevadí. Hlavně že bude Prvním v EU a bude signalizovat.







Divit se ale umíme a zvládáme







Neohrožený agresor pak neomezen ničím a podporován stovkami miliard eur střílí zpovzdálí rakety do hustě obydlených center, záměrně vraždí civilisty a směje se roztrhaným obětem. A jelikož je pravda ozubená, s drápy a rohy, tak Rusko lže, že si to způsobují sami Ukrajinci. Věří lžím ruským europoslanci, věří jim česká parlamentní strana a zástupy těch, co uvěřili na ruskou Lhalálie.





A co řeknou naši skvělí mírotvůrci umazaní od ropy, plynu i uhlí? Že si za to opravdu může Ukrajina sama, protože kdyby se Rusku vzdala a odevzdala území, přeci mohla své obyvatele před ruskou agresí a před smrtí z rukou okupanta rašisty ochránit.







Svět si musí uvědomit, že zvěrstva na Ukrajině nepáchá pouze Putin a jeho banda vraždících čekistů, musí si ihned uvědomit, že na Ukrajině páchá zvěrstva, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti téměř celý ruský národ. Ruský národ si to uvědomuje a je patřičně hrdý. Hrdý na armádu, na politiky, na velitele a na prezidenta, jenž ruskému národu navrací území, co nikdy Rusku nepatřilo. Tak hrdý, že je zalezlý v klidu domova a žádá po svých vojácích a žoldácích víc ukrajinských mrtvých, víc území a víc majetku. Až tak hrdý, že tleská výlevům kremelských žvanilů o atomové sublimaci EU a USA. A na Ukrajině se ruský národ zastavit nehodlá.





Svět se udiveně dívá a státy, které se cítí být vůdci EU lezou před Putinem s hrdostí poddaných po ušpiněných kolenou slibujíce úrodná ukrajinská území, platíce stále vyšší částky na ruskou agresi a dojemně plačíce pláčem pokrytce nad dalšími ruskými zvěrstvy.







A ten Hadí ostrov jsme opustili, milá pitomá rebjata, ten jsme opustili sami a dobrovolně. Přes trosky, přes kouř a dým, přes krátery, pod palbou jsme dobrovolnost sama s gestem dobráka pomalu prchali na rychlých člunech. Pravda pravdoucí.





Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého











0