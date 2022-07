Drama v Británii: Zřejmě začíná pád Borise Johnsona. Odstoupili britský ministr financí a zdravotnictví

5. 7. 2022

čas čtení 11 minut

Aktualizace: Mezitím odstoupilo několik dalších činitelů Konzervativní strany, řada poslanců veřejně vyjádřila Johnsonovi nedůvěru. Někteří ministři jeho vlády ho naopak podpořili.

Jak na to poukazují komentátoři, hlavním problémem je absolutní ztráta důvěry v Johnsona. Opakovaně se totiž stalo, že Johnson vyslal své ministry do médií, aby ho hájili a šíříli tam jeho jménem vysvětlení, o němž se následně ukázalo, že je lživé. Ministři si nyní velmi rozmyslí za těchto okolností Johnsona v médiích hájit.

V úterý odpoledne dramaticky odstoupili z britské vlády Borise Johnsona jak jeho ministr financí Rishi Sunak, tak jeho ministr zdravotnictví Sajid Javid. Už nedokázali dál snášet Johnsonovy lži.



Nejnovějším Johnsonovým skandálem je případ jeho donedávna vysokého činitele pro stranickou disciplínu v Konzervativní straně Chrise Pinchera, který tento týden odstoupil, protože v opilosti sexuálně osahával muže v jednom luxusním londýnském klubu.



Kontroverze kolem Chrise Pinchera se prohloubila, protože vyšlo najevo, že do vysoké funkce v Konzervativní straně ho Johnson jmenoval už v roce 2019, přestože předtím byl Pincher vyšetřován za obdobné sexuální skandály.

Johnson tvrdil, že o Pincherových skandálech tehdy nevěděl, jenže v úterý ráno potvrdil vysoký státní činitel bezpredecentním písemným svědectvím, zveřejněným na sociálních sítích, že Johnson byl o předchozích Pincherových sexuálních skandálem tehdy oficiálně informován.

Johnson se tedy začal hájit, že na tuto informaci vlastně "zapomněl". To už bylo pro jeho ministry, i pro jeho poslance, skutečně dost:



Ministr financí Rishi Sunak při své úterní rezignaci prohlásil, že vláda by měla být řízena "řádně, kompetentně a seriózně".

Sajid Javid rezignoval na post ministra zdravotnictví a prohlásil, že Spojené království potřebuje "silnou a zásadovou Konzervativní stranu".

Byl to okamžik pro pokoru, uchopení a nový směr. S lítostí však musím konstatovat, že je mi jasné, že pod vaším vedením se tato situace nezmění - a proto jste ztratil i mou důvěru."





I have spoken to the Prime Minister to tender my resignation as Secretary of State for Health & Social Care.



It has been an enormous privilege to serve in this role, but I regret that I can no longer continue in good conscience. pic.twitter.com/d5RBFGPqXp — Sajid Javid (@sajidjavid) July 5, 2022

The public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously.



I recognise this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for and that is why I am resigning.



My letter to the Prime Minister below. pic.twitter.com/vZ1APB1ik1 — Rishi Sunak (@RishiSunak) July 5, 2022

Boris Johnson byl osobně informován o stížnosti z roku 2019 na údajné osahávání ze strany bývalého zástupce šéfa pro parlamentní disciplínu v Konzervativní straně, svědčil bývalý vysoký státní úředník Simon McDonald ve zdrcujícím veřejném dopise.



This morning I have written to the Parliamentary Commissioner for Standards - because No 10 keep changing their story and are still not telling the truth. pic.twitter.com/vln9FU4V50 — Simon McDonald (@SimonMcDonaldUK) July 5, 2022

V pozdějším rozhovoru pro BBC McDonald uvedl, že Downing Street se musí "očistit" a že prohlášení některých ministrů o Pincherovi byla nepravdivá.



McDonald uvedl: "Johnson se v této souvislosti obrátil na ministra vnitra s žádostí o pomoc: "Myslím, že by se měli přiznat. Myslím, že jazyk je nejednoznačný, takové to říkání pravdy a zároveň držení palců a doufání, že lidé nebudou při následném výslechu příliš soudní, a to podle mě nefunguje."





Skotská premiérka Nicola Sturgeon:





Zdá se, že se konec Borise Johnsona blíží - je to tak trochu už pozdě. Je pozoruhodné, že tito odstupující ministři se rozhodli odejít teprve, když se jim lhalo - hájili ho, jak lže, před veřejností. Celá ta prohnilá sebranka musí zmizet. A Skotsko potřebuje trvalou alternativu své nezávislosti.







Feels like end might be nigh for Johnson - not a moment too soon. Notable tho that the resigning ministers were only prepared to go when they were lied to - they defended him lying to public. The whole rotten lot need to go. And 🏴 needs the permanent alternative of independence — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) July 5, 2022





Johnson se v úterý večer omluvil za jmenování Chrise Pinchera zástupcem hlavního funkcionáře pro stranickou disciplínu, přestože se zpožděním přiznal, že věděl, že se Pincher už v roce 2019 dopustil sexuálního obtěžování jiných osob.Ve svém rezignačním dopise, který zveřejnil na Twitteru, však Javid uvedl: "Tón, který jste jako šéf strany nastavil, a hodnoty, které reprezentujete, se odrážejí na vašich kolezích, vaší straně a nakonec i na celé zemi. Konzervativci jsou ve svých nejlepších výkonech vnímáni jako tvpevně rozhodující lidé, kteří se řídí pevnými hodnotami."Dodal: "Možná jsme nebyli vždy populární, ale byli jsme kompetentní jednat v národním zájmu. Bohužel za současných okolností veřejnost dochází k závěru, že nyní nejsme ani jedno, ani druhé. Hlasování o důvěře, které proběhlo minulý měsíc, ukázalo, že velká část našich kolegů s tím souhlasí.Sunak následně zveřejnil svůj vlastní rezignační dopis, v němž uvedl: V něm uvedl: "Je mi líto, že odcházím z vlády, ale neochotně jsem dospěl k závěru, že takto to dál nejde."Sunak dodal: "S hlubokým zármutkem vám píšu, že rezignuji na členství ve vládě..... Odejít z ministerské funkce je vážná věc v každém okamžiku. Odstoupit z funkce ministra financí v době, kdy svět trpí ekonomickými důsledky pandemie, války na Ukrajině a dalších vážných problémů, je pro mě rozhodnutí, které jsem nepřijal lehce."Veřejnost však právem očekává, že vláda bude vykonávána řádně, kompetentně a seriózně. Uznávám, že toto je možná moje poslední ministerská práce, ale věřím, že za tyto standardy stojí za to bojovat, a proto rezignuji."Na začátku úterního ranního brífinku pro novináře zněla první otázka položená krčícímu se oficiálnímu mluvčímu Borise Johnsona: "Plánujete nám dnes říci pravdu?"Byl to náznak toho, jak napjaté jsou vztahy mezi novináři, kteří se věnují westminsterské politice - a úřadem britského premiéraDvakrát denně se novináři, kteří jsou členy parlamentní lobby - zabývající se politikou ve Westminsteru - mohou zúčastnit brífinku buď s oficiálním mluvčím premiéra, nebo s jeho zástupcem.Novináři mají přirozeně zdravou skepsi, neřkuli cynismus, vůči každému, s kým jednají - ale vztah s jakýmkoli mluvčím se opírá o základní úroveň důvěry, která v poslední době velmi chybí.Johnsonův mluvčí, který je státním úředníkem, se již omluvil za to, že tiskový odbor Downing Street uvedl novináře v omyl kvůli Partygate, Johnsonovým mejdanům během lockdownu, a opakovaně trval na tom, že se žádné večírky nekonaly a že se postupovalo podle lockdownových předpisů. Byla to lež.To se následně jevilo jako obzvlášť zavrženíhodné vzhledem k tomu, že některé z alkoholových mejdanů popsaných v usvědčující zprávě Sue Grayové se konaly v tiskovém oddělení (ačkoli současný oficiální mluvčí tam po většinu té doby nebyl).Nyní opět uvedli novináře v Downing Street v omyl ohledně toho, co a kdy premiér věděla o minulém chování bývalého zástupce šéfa vlády Chrise Pinchera.Ti, kdo s Johnsonem v minulosti pracovali, říkají, že jeho prvním instinktem, když je zahnán do kouta, je často začít si vymýšlet, než aby se postavil čelem k realitě.Pro státní úředníky, kteří mají širší povinnosti vůči daňovým poplatníkům i tehdejší vládě, to může vytvářet bolestivá dilemata.Málokdo ve Westminsteru by pochyboval o tom, že je to právě Boris Johnson, kdo musí nést konečnou odpovědnost za nepravdy, které se v posledních měsících z Downing Street vyrojily. Ať už je však příčina jakákoli, důsledkem je naprosté zhroucení důvěry.Tvrzení Borise Johnsona, že o předchozích konkrétních obviněních vůči Chrisi Pincherovi nevěděl, se rozpadlo poté, co bývalý vysoký státní úředník napsal oficiální dopis, v němž tvrdí, že verze událostí z Downing Street je nepravdivá.Ve velmi neobvyklém kroku Simon McDonald, který byl nejvyšším úředníkem na ministerstvu zahraničí a nynízasedá v Horní sněmovně, sdělil písemně parlamentní komisařce pro standardy, že premiér byl osobně informován o stížnosti na údajné osahávání ze strany bývalého zástupce šéfa konzervativců z roku 2019.McDonaldův dopis, zaslaný Kathryn Stoneové, parlamentní komisařce pro standardy, a zveřejněný v úterý ráno na Twitteru, likviduje tvrzení mluvčích premiérova úřadu a řady ministrů, že Johnson před minulým týdnem o žádných "konkrétních" obviněních proti Pincherovi nevěděl.V pondělí to Johnsonův oficiální mluvčí změnil a tvrdil, že premiér o obviněních věděl, ale že byla "buď vyřešena, nebo nedošlo k formální stížnosti".McDonald, dlouholetý vysoce postavený diplomat, který byl v letech 2015-2020 stálým náměstkem ministra zahraničí a v roce 2021 se stal peerem, dal v ostrém dopise najevo, že to podle něj také není pravda.V létě 2019, krátce poté, co se Pincher stal ministrem zahraničí, napsal McDonald, si na jeho chování stěžovala skupina úředníků, uvedl McDonald s tím, že tvrzení byla "podobná" těm, která se objevila minulý týden. Vyšetřování stížnost potvrdilo a Pincher se omluvil, dodal.McDonald napsal, že "není pravda", když No. 10 tvrdí, že Johnson o dřívějších stížnostech nevěděl, ani pozměněná věta o tom, že jediná stížnost, o které věděl, byla nepodložená."Pan Johnson byl osobně informován o zahájení a výsledku vyšetřování," uvedl v dopise. "Byla podána 'formální stížnost'. Obvinění byla 'vyřešena' pouze v tom smyslu, že vyšetřování bylo ukončeno; pan Pincher nebyl zproštěn viny. Charakterizovat obvinění jako 'nepodložená' je proto nesprávné."Dodal: "Jsem si vědom toho, že je neobvyklé psát vám a zároveň zveřejnit dopis. Jsem si vědom povinnosti, kterou mám vůči cíli vyšetřování, ale jednám z povinnosti vůči obětem. Pan Pincher mě i ostatní v roce 2019 podvedl. Nemůže mu být dovoleno využívat důvěrnosti procesu před třemi lety k tomu, aby pokračoval ve svém predátorském chování v jiných souvislostech."V úterním rozhovoru pro pořad Today rozhlasové stanice BBC Radio 4 McDonald uvedl, že s jistotou ví, že Johnson byl informován vysokým úředníkem, protože ten mu to pak řekl.