Rusko žije v mimořádné demografické situaci, která ohrožuje jeho existenci

8. 7. 2022

čas čtení 2 minuty

Ruské demografické problémy, včetně poklesu počtu narozených a nárůstu počtu úmrtí, jsou nyní tak vážné a v příštích letech hrozí další zhoršení, že ohrožují samotnou existenci Ruska. To řekl Petrohradskému ekonomickému fóru Oleg Apolichin, demograf ruského ministerstva zdravotnictví. Ruské demografické problémy, včetně poklesu počtu narozených a nárůstu počtu úmrtí, jsou nyní tak vážné a v příštích letech hrozí další zhoršení, že ohrožují samotnou existenci Ruska. To řekl Petrohradskému ekonomickému fóru Oleg Apolichin, demograf ruského ministerstva zdravotnictví.

"Naše země je největší na světě, ale co do počtu obyvatel je až na devátém místě," řekl Apolichin; "a pokud se situace nezmění a trendy půjdou špatným směrem, pak do roku 2050 budeme z hlediska počtu obyvatel na 18. místě". Pokles populace v Rusku může být brzy tak velký, že se stane nevratným.

Bohužel se Rusko soustředilo pouze na jeden aspekt problému a ostatní zanedbávalo. Moskva utratila miliardy na snížení kojenecké a mateřské úmrtnosti, ale "tam, kde jsou tyto ukazatele nejmenší, regiony vymírají; a kde jsou největší, na severním Kavkaze, populace roste kvůli vyšší porodnosti."

Ruská vláda se nezaměřila na muže, na přežití manželství nebo na obecný blahobyt populace, což je nejdůležitější faktor při určování počtu dětí, které se narodí; a dosud neuznala, že klesající porodnost v Rusku je částečně výsledkem vědomé západní politiky oslabit svého konkurenta.

"Jednáme se ženami, ale ne s muži," řekl demograf. A toto selhání má katastrofální následky. Pornografie na internetu odvádí pozornost mladých mužů od jakéhokoli zájmu o rodinu a o něco starší umírají předčasně, přičemž více než polovina z nich umírá dříve, než dosáhne 65 let.

Každý ví, že pokud počet žen v primárních kohortách rodících děti klesne jako v Rusku, počet obyvatel se sníží; ale zdá se, že málokdo si uvědomuje, říká odborník, že pokud bude také méně mužů a zejména pokud se budou méně zajímat o rodinu, počet dětí bude klesat přinejmenším stejně rychle.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

0