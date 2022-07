Muž za oponou

V posledních dnech studené války proklouzl Rainer Sonntag přes železnou oponu a stal se jedním z předních německých neonacistů. Byl také komunistickým špionem - a pracoval pro Vladimira Putina.







Když 31. května 1991 zapadalo slunce, ulice Drážďan praskaly ve švech. Celý den se městem nesly zvěsti, že se ve vznikající čtvrti červených luceren chystá vzpoura. Od pádu Berlínské zdi, ke kterému došlo zhruba před 18 měsíci, se smogem zahalené a bombami zničené město ve východním Německu změnilo. Najednou bylo plné nových importů ze Západu, včetně drog, hazardu a prostituce. V kioscích, kde se kdysi prodával Neues Deutschland, drsný propagandistický list komunistické strany, se nyní prodávala německá vydání Playboye a Hustleru. Jeden muž přísahal, že město vyčistí. Jmenoval se Rainer Sonntag a byl to krajně pravicový mstitel - zapřísáhlý neonacista.

Sonntag se narodil a vyrostl v Drážďanech, ale uprchl přes železnou oponu do západního Německa. V době pádu zdi se Sonntag stal jedním z předních západních neonacistů díky své ochotě vyhrnout si rukávy a bojovat. Když se vrátil domů, naverboval armádu stoupenců, kteří měli Drážďany zbavit škodlivých vlivů. Většina jeho stoupenců pocházela z ponurého bludiště sídlišť v Gorbitzu na západním okraji Drážďan. Tamní domy byly plné mladých lidí, kteří po pádu komunismu ztratili stabilitu a smysl života. Sonntag měl charisma a mimořádnou schopnost usměrňovat energii a hněv gorbitzské mládeže. Lidé se k němu hrnuli a říkali mu Šerif.



Sonntagova parta neonacistů zahájila údajnou očistu města tím, že se zaměřila na hütchenspielery, podvodníky, kteří provozovali své řemeslo na centrální drážďanské Prager Strasse. Spoutali je a předali místní policii. Poté mladíci pronásledovali vietnamské prodejce cigaret ve městě. Pak si vyhlédli nevěstince. Nevadilo, že ještě nedávno Sonntag sám pracoval ve čtvrti červených luceren na Západě; útok na drážďanský nevěstinec zvaný Sex Shopping Center si načasoval na půlnoc posledního květnového dne.



Po celý večer se v nedalekých barech a před zabedněným pornokinem Faunův palác, které se nacházelo jen kousek od nevěstince, scházela krajně pravicová mládež - někteří s vyholenými hlavami, jiní s rozpuštěnými mullety, které byly v módě i v dobách umírajícího východního bloku. Sonntag zpoza volantu zaparkovaného auta čekal, až dá pokyn k útoku. Sexuální obchod provozoval řecký pasák Nicolas Simeonidis a jeho obchodní partner Ronny Matz.



Kolem 23:45, kdy se Sonntagova armáda shromáždila pod vybledlým neonovým nápisem Faunova paláce, přijeli Simeonidis a Matz v černém mercedesu, aby se jim postavili. Simeonidis, kompaktní amatérský boxer s bilancí 16-1, se oháněl upilovanou brokovnicí. "Vypadněte odsud!" křičel na asi 40 mladých mužů shromážděných na ulici. Simeonidis mávl brokovnicí širokým obloukem a neonacisté se rozprchli do úkrytů za auty a keři. "Nechte nás na pokoji!" zařval.



Sonntag otevřel dveře svého auta a vyšel ven. Byl průměrně vysoký a statně stavěný, měl tmavé vlnité vlasy a kulatý, přátelský obličej, který se i teď zdál být na pokraji rozpuku v nakažlivém úsměvu. Sonntag měl šarmu na rozdávání a zlomyslnou tvrdohlavost. Nebylo pravděpodobné, že by ustoupil jen proto, že jeho cíl měl zbraň - zejména ne, když ho sledovali jeho vojáci. "Tak do toho! Střílej, ty zbabělče!" Sonntag zavolal, sundal si bundu a vytrvale postupoval k Simeonidisovi.



Neonacisté ze svých úkrytů vycítili změnu rovnováhy situace. Jeden po druhém se vynořovali, aby se připojili ke svému vůdci. Byli ochotni ho následovat kamkoli.



Sonntagovi mladí stoupenci však neznali jeho nejtemnější tajemství. Navenek byl sice neonacistou, ale zároveň byl špionem K1 - politické policie, která se zodpovídala obávané východoněmecké bezpečnostní agentuře Stasi. A nejen to, měl vazby i na KGB. Ve skutečnosti byl až do pádu železné opony jedním z jeho nadřízených mladý ambiciózní ruský důstojník, který působil v Drážďanech. Jmenoval se Vladimir Putin.



Následující příběh je založen na desítkách rozhovorů s neonacisty, očitými svědky a bývalými špiony a na stovkách stran spisů Stasi a soudních záznamů. Je to příběh o tom, jak více než 30 let předtím, než Putin nařídil invazi na Ukrajinu, pod neupřímným heslem "de-nacifikace" země, pomáhal on a někteří jeho nejbližší spolupracovníci ze zpravodajských služeb živit neonacistické hnutí v celém Německu. Jejich oblíbeným nástrojem byl Rainer Sonntag.



Sonntag se narodil v roce 1955 jako Rainer Mersiowsky, svého biologického otce nikdy nepoznal a přijal jméno svého nevlastního otce. Jeho matka se ho snažila udržet na správné cestě a střední školu se mu podařilo dokončit jen opakováním předposledního ročníku. Učitelé ho popisovali jako nevrlého, slabomyslného a vznětlivého. Potřeboval neustálé potvrzování a chyběly mu ambice, říkali. Opakovaně byl kázeňsky trestán za narušování výuky.



Když byl teenager, Svobodná německá mládež Sonntagovi přidělila roli agitátora-propagandisty; byl také vedoucím cvičení v drážďanském gymnastickém a sportovním svazu. Vyučil se strojním dělníkem a brzy byl odveden k výsadkovému pluku v armádě. Sonntag však neměl zájem být komunistickým poskokem ani snášet celoživotní dřinu za mizernou mzdu. Začal hrát divadlo. V roce 1972 policie vyšetřovala incident na místním kluzišti, kde Sonntag "bez provokace" udeřil několik dětí do obličeje. Co hůř, z pohledu úřadů vykazoval známky toho, že se vymyká ideologickému jhu. Učitelé ho přistihli, jak během fotbalového zápasu zpívá hanlivou píseň o Sovětském svazu - trvalý černý puntík v jeho tloustnoucím policejním spisu.



V roce 1973, kdy Sonntag oslavil osmnácté narozeniny, vypadala jeho budoucnost bezútěšně. Toho února popíjel se třemi kamarády, včetně bývalého spolužáka, kterého úřady v úřední dokumentaci označovaly jako "Hans Peter". Sešli se ve staromódní pivnici Gasthof Wölfnitz, aby probrali odvážný plán: útěk na Západ. Stejně jako mnoho lidí jejich věku, kteří uvízli za železnou oponou, snili o životě ve svobodě a materiálním dostatku, který většina východních Němců zahlédla, jen když ilegálně otočili televizní antény směrem na Západ. Od roku 1961, kdy byla postavena Berlínská zeď, uprchlo ze země asi 150 000 východních Němců. Mnozí další se o to pokusili a neuspěli.



Jeden ze Sonntagových přátel skupině ve Wölfnitzu řekl, že jeho malý bratr našel v nedalekém parku pistoli. Byla zrezivělá a rozbitá, ale společně ji vyčistili a znovu natřeli. Doufali, že ji budou mít brzy připravenou k použití pro případ, že by ji při útěku potřebovali. Další Sonntagův kamarád byl v horolezeckém klubu a měl dovednosti, které by jim mohly pomoci při orientaci v členitém terénu poblíž hranic. Mladí muži si naplánovali trasu: nejprve do Československa, pak do Rakouska a nakonec do západního Německa. Stanovili datum odjezdu na konec měsíce, vypili pivo a vydali se domů.



Než plán uskutečnili, bylo léto a k cestě se rozhodl jen Sonntag a jeden z jeho kamarádů. V červenci, když byli Sonntagova matka, nevlastní otec a bratr na dovolené, prohledal rodinnou skříňku s televizí a hledal obálku, o které věděl, že je tam schovaná. Když ji otevřel, našel 350 východoněmeckých marek a druhou obálku se 120 československými korunami. Rodičům ji hodlal vrátit, jakmile se dostane do západního Německa a najde si práci.



Spolu s kamarádem nasedl na autobus do Altenbergu, hezkého středověkého městečka vysoko v horách na východoněmeckých hranicích s Československem. Aby se vyhnuli podezření, rozhodli se mladíci raději pár dní zdržet, než aby hned přejeli do sousední socialistické republiky. O dva dny později se probudili brzy ráno a vyměnili zbývající marky za koruny. V 9:45, s sebou jen pár svetrů, dva nože a doklady a s penězi ukrytými v jedné z bot, se Sonntag přiblížil k hranicím.



Se svým přítelem byli rychle odděleni a vyslýcháni: jaké mají v Československu plány? Sonntag pohraničníkovi řekl, že míří na parašutistické závody do Prahy. Jeho kamarád však řekl, že se chtěli zastavit v lázeňském městě Teplice. Pak hlídka našla v Sonntagově botě peníze.



I kdyby kamarádi své historky uvedli na pravou míru, neměli šanci. Celý jejich plán útěku už byl zdokumentován ve spisu Stasi s označením "Mašín". Stasi shromáždila všechny možné informace od Sonntagových kolegů a sousedů, drážďanské policie a tajného informátora: Sonntagova přítele Hanse Petera.



Sonntag a jeho společník se vrátili do Drážďan, kde je Stasi ještě téhož odpoledne vyslýchala. "Věděl jsem, že mám zakázáno jet na kapitalistický Západ," stojí v Sonntagově přiznání, které je součástí více než 230 stran dokumentace, jež se nyní nachází v berlínském archivu záznamů Stasi. "Přestože jsem to věděl, chtěl jsem odejít." Jeho trest byl 18 měsíců nucených prací.



Úřady Sonntaga během výkonu trestu střídaly mezi několika věznicemi, včetně notoricky známé tvrdé věznice Bautzen, rozpadající se cihlové budovy známé jako Žlutá bída. Ať byl Sonntag kdekoli, vzpouzel se. Svou zdánlivou poslušností se vysmíval dozorcům. "Ukazuji jim dokonalou celu, hezkou jako obrázek," napsal jednou. "Třikrát mě prohledali a nic nenašli." Vězni trávili většinu volného času tím, že se navzájem pokrývali primitivním tetováním, a Sonntag, který měl podle informátorů Stasi talent na kreslení, často přicházel s návrhy.



V únoru 1974 napsal dopis, který hodlal propašovat své rodině. "Dozorci by mě nejraději zavřeli na samotku, ale nemohou se ke mně dostat, byl jsem chytrý," napsal. Sonntagova koketnost se ukázala jako nemístná. Cestou do návštěvní místnosti ho ten měsíc dozorci prohledali a našli dopis zastrčený v rukávu. Potrestali ho třemi týdny samotky.



Je sice těžké zjistit, zda Sonntag začal směřovat ke krajní pravici už ve vězení, ale za mřížemi by bylo téměř nemožné vyhnout se kontaktu s nacionálním socialismem. Východoněmecké vězeňství bylo prakticky univerzitou nacismu; bylo plné extremistů a váleční zločinci se v něm chlubili svými radikálními názory a vychovávali si nové rekruty. Podle Ingo Hasselbacha, napraveného krajně pravicového aktivisty, který strávil nějaký čas ve vězení koncem 80. let, malovali nacističtí vězni v den narozenin Adolfa Hitlera hákové kříže na toaletní papír a vyráběli z nich pásky na ruce. "Může to znít pateticky, ale byla to neuvěřitelná provokace," napsal Hasselbach ve svých pamětech Führer-Ex. "Ti lidé měli na mě i na ostatní velký vliv." Někteří vězni považovali nacismus za nejčistší formu opozice vůči komunismu, ideologii, jejíž představitelé je dostali za mříže. Přijetí krajně pravicového přesvědčení bylo totiž paradoxně projevem antiautoritářství.



Komunistická strana to ze své strany popírala. "Oficiálně ve Východním Německu nacismus neexistoval," řekl Bernd Wagner, policejní komisař, který v roce 1985 varoval před sílící vlnou neonacismu, jen aby svou zprávu politbyru ututlal. Odpověď jeho šéfů byla stejně jednoduchá jako naivní: "V socialistickém ráji je nacismus nemožný."



Poté, co byl Sonntag propuštěn z vězení, se opět dostal do střetu s úřady. Ty mu daly ultimátum: buď bude pracovat jako informátor pro drážďanskou policii, nebo se vrátí do vězení. Jeho svoboda nyní závisela na špehování jeho přátel. Souhlasil s tím, že bude informátorem, ale byl odhodlanější než kdy jindy dostat se z východního Německa. Sonntag brzy začal plánovat další útěk na Západ.



Tentokrát to bylo těžší, v neposlední řadě proto, že mu policie po odsouzení za trestný čin zabavila doklady totožnosti. Legální překročení hranic by nepřipadalo v úvahu. U piva v hospodě Rudolf-Renner-Eck zformuloval nový plán: Sonntag se ukryje v kufru auta, zatímco jeho komplicové, včetně mladé ženy s dítětem, budou odvádět pozornost stráží na východoněmecko-polské hranici a doufat, že se jim podaří zabránit policistům v prohlídce vozidla. Po příjezdu do Polska by auto prodali, aby si koupili cestu přes Baltské moře a z východního bloku. Úřady však byly o několik kroků napřed: Tentokrát ho udala matka mladé ženy.



V roce 1975 byl Sonntag opět ve vězení, obviněn z "pokusu o útěk z republiky". Zatímco byl za mřížemi, drážďanská policie ho nadále využívala jako informátora. Udávání spoluvězňů mohlo ve východním Německu přinést nejrůznější výhody, od cigaret přes pohodlnější celu až po kratší trest. Přesto to byla nebezpečná práce. Sebemenší náznak podezření mohl být smrtelný. Sonntag přesto riskoval. Když byl po třech a půl letech propuštěn, netrvalo dlouho a byl zatčen znovu, opět za krádež. Na svobodu se dostal o dva roky později, v roce 1981, tentokrát už nadobro.



Sonntag toho neměl moc co ukázat a jeho sen o útěku do západního Německa se zdál vzdálenější než kdy jindy. Na Východě se však začínaly dít změny. Úřady po léta prodávaly vězně a zločince na Západ, aby získaly tvrdou měnu. Na začátku 80. let tuto praxi rozšířily a tisíce východních Němců začaly žádat o odchod. Teoreticky vedoucí představitelé v západním Německu platili za politické disidenty svědomí; v praxi nikdy nevěděli, kdo bude převezen. "Východní Německo nám podstrkuje své neonacisty," stěžoval si v roce 1989 jeden západoněmecký politik deníku Die Zeit.



Úřady odmítly mnohem více žádostí o výkupné, než kolik jich schválily, ale Sonntag neměl co ztratit. V roce 1984 podal oficiální žádost. Pokud měl v té době vazby na krajní pravici, což se vzhledem k jeho četným trestům vězení zdá pravděpodobné, držel to pod pokličkou. Svým pijáckým partnerům řekl, že pokud mu bude dovoleno odejít, vstoupí do západoněmecké armády nebo si najde práci jako soukromý detektiv.



Stasi jako vždy naslouchala. V jednom z mnoha paradoxů policejního státu "lidé, kteří žádali o odchod, byli nepřekvapivě podezíráni, že chtějí odejít", píše Anna Funderová v knize Stasiland. Jinými slovy, žádosti byly legální, ale úřady se také mohly rozhodnout, že je budou považovat za pomluvu státu. Na základě žádosti o výkupné bylo proti Sonntagovi okamžitě zahájeno vyšetřování.



Aparátčíci vypracovali šestnáctibodový operační plán, aby předešli plánu útěku, o němž si byli jisti, že ho Sonntagu bude chtít realizovat, pokud bude jeho žádost zamítnuta. Všudypřítomná síť udavačů Stasi s krycími jmény-Peter, Berger, Nitsche, Pilot, Sander, Roland, Eberhard, Brinkmann sledovala každý Sonntagův krok. Sledovali ho při práci, když balil zboží, sedávali naproti v jeho oblíbených hospůdkách, a dokonce se schovávali před jeho bytem.



Nejčastěji se jim podařilo zjistit informace, které byly až bolestně banální. "6. října jsem mohl potvrdit, že Sonntag a jeho přítelkyně jsou v jeho bytě," stálo v typické zprávě informátora s krycím jménem Goldbach. "Podle hlasů na chodbě a rozsvícených světel v kuchyni a obývacím pokoji jsem usoudil, že oba lidé jsou doma. Do jaké míry byly přítomny další osoby, se mi nepodařilo zjistit. Zdálo se mi však, že v bytě bylo několik žen. Neměl jsem dojem, že by někdo plánoval večer byt opustit."





Za nudnou byrokracií policejního dohledu však působily mocnější síly.





Německá krajní pravice nevykazuje žádné známky slábnutí. "Scéna bude ještě větší, v pěkném hávu a v převleku neokonzervativních politických stran," předpověděl Zuchold. V jistém smyslu Arbeitsplan Ost pokračuje. To je ošklivé dědictví Rainera Sonntaga a jeho manipulátorů.



Nyní Putin bydlel v třípokojovém bytě pár minut chůze od skromné drážďanské centrály KGB, předměstské vily na listnaté Angelikastrasse.Polovina 80. let byla v Sovětském svazu těžkou dobou. Nový premiér Michail Gorbačov právě vyhlásil reformy perestrojky, které měly čelit nedostatku a dlouhým frontám na potraviny. Ale ve východním Německu "bylo vždycky všeho dost" - zejména piva, řekl Putin autorům biografie First Person, která vyšla v roce 2000. Často bral do hospod a pivovarů své kontakty z rozvědky. Později tvrdil, že během vyslání do Německa přibral 25 kilogramů.Berlín, nesporné hlavní město špionáže studené války, ležo 160 km na sever. Ve srovnání s ním se Drážďany mohly zdát jako zapadákov. V kanceláři na Angelikastrasse pracovalo jen šest agentů KGB, ale měli plné ruce práce. Město bylo centrem kontrabandu - diamantů, starožitností a zbraní, jejichž prodej pomáhal udržovat sklerotické socialistické hospodářství. Sídlil zde také Robotron, největší východoněmecký výrobce počítačů, který za svůj úspěch vděčil krádežím duševního vlastnictví západních technologických gigantů včetně IBM.Největším úkolem KGB v Drážďanech bylo rekrutovat agenty z řad levicově smýšlejících studentů, vědců a podnikatelů, kteří se z toho či onoho důvodu cítili rozčarováni Západem. Putin "uměl být zdvořilý, přátelský, vstřícný a nenápadný", napsal jeden ze špionů, který vydal knihu pod pseudonymem Vladimir Usolcev. S Putinem sdílel pracovní stůl v podkroví vily na Angelikastrasse. "Dokázal si získat kohokoli," napsal Usolcev, "ale muži dost staří na to, aby byli jeho otcem, jsou jeho silnou stránkou." Putin podle Usolceva nebyl žádný ideolog: dokázal si hrát na přesvědčivého komunistu, ale ve skutečnosti byl "pragmatik, někdo, kdo si myslí jedno a říká druhé". Na stole bylo cokoli, pokud to znamenalo zničení jeho nepřátel.Putin byl brzy povýšen a stal se přímou spojkou KGB se Stasi, jejíž kanceláře a vězení v Drážďanech se nacházely v rozlehlé budově bývalé papírny. Vedl také špičkový tým složený z agentů KGB a příslušníků obávaného policejního oddělení K1, které mělo na starosti vykořenění občanů s "nepřátelsko-negativní orientací" a sledování lidí podezřelých z toho, že chtějí uprchnout na Západ. V každém okamžiku měla K1 na svém seznamu asi 15 000 informátorů. V kombinaci s inoffizielle Mitarbeiter (IM) Stasi měly východoněmecké bezpečnostní agentury více než 200 000 informátorů - jednoho na každých 63 občanů. "Každý byl sledován," říká Putin v knize První osoba. "To samozřejmě nebylo normální. Nebylo to přirozené."Vztahy mezi KGB, Stasi a K1 byly komplikované. Technicky vzato byla K1 složkou východoněmecké policie a dohlíželo na ni ministerstvo vnitra. Byla to však Stasi, kdo rozhodoval o výsledcích, a ne všichni ve Stasi byli nadšeni, že důstojník KGB má kontrolu nad týmem K1. Sověti byli spojenci, ale také okupanti - mnozí východní Němci si pamatovali brutalitu sovětského postupu do své země v roce 1945.Přesto, i když KGB a Stasi nebyly zdaleka přátelské, byly to bratrské agentury, a když teď Putin vystoupal do zpravodajské služby, měl vlastní průkaz Stasi a mohl přicházet a odcházet z centrály úřadu na Bautzner Strasse, jak se mu zlíbilo. Byla mu přidělena pravá ruka jménem Georg Johannes Schneider, důstojník K1 a bývalý drážďanský policista s opálenou pletí a krátce střiženými vlasy, který rád lovil a restauroval starý nábytek do velkého bytu, který sdílel se svou ženou novinářkou.Byl to právě Schneider, kdo přitáhl Klause Zucholda, aby pomohl KGB při náboru agentů v Drážďanech. Oba muži se poprvé setkali na akci pro strážce zákona 17 kilometrů jihovýchodně od města, kde se saské lesy sklánějí do velkolepých pískovcových vrcholů podél českých hranic. Téměř všichni už šli spát, když Schneider přistoupil k Zucholdovi, důstojníkovi Stasi pracujícímu pod přezdívkou Frank Wollweber, a pozvedl sklenku. "Prost Aufklärung," připil si Schneider podle zprávy německé neziskové zpravodajské redakce Correctiv z roku 2015. Na špionáž.Byl to přinejmenším indiskrétní úvodní gambit. Těmito dvěma slovy se Schneider prozradil jako stínový operátor KGB. Ale Zuchold se nenechal odbýt. Dvojice se napila a dohodla se na dalším setkání. Zanedlouho už Zuchold tajně pracoval po boku Schneidera a Putina. Když jeho šéfové ve Stasi zjistili, že se schází s důstojníkem KGB, přeřadili ho na jinou práci v naději, že omezí jeho přístup k informacím, které by mohly zajímat Sovětský svaz.Přesto se Zuchold ukázal jako užitečný. Společně s Putinem a Schneiderem vytvořili síť asi 20 agentů KGB, z nichž někteří dostávali měsíční stipendium pouhých 50 východoněmeckých marek - dnes 38 dolarů - za poskytování zpravodajských informací. Jejich verbíři byli většinou místní obyvatelé Drážďan s kontakty na Západě. Mezi Zucholdovy agenty patřila novinářka s řadou mezinárodních kontaktů a muž, kterého nechtěl jmenovat a který je podle jeho slov nyní vysokým německým soudcem.Zuchold byl ve své práci dobrý, ale Schneider byl lepší. Byl to svéráz s malým respektem k pravidlům a s energií a charismatem, které si snadno získávaly potenciální spolupracovníky. Jedním z jeho největších převratů bylo vytvoření cesty, kterou se do západního Německa dostávali německy mluvící Latinoameričané, naverbovaní jako agenti KGB.Schneider začal nosit safari obleky a tmavé brýle. "Vypadal jako mafián," řekl Zuchold. Byl také dobrým společníkem: "Každého bavil. A všichni lidé by se na toho člověka vynadívali." Schneider měl ale i temnou stránku. Ačkoli byl ženatý s krásnou zrzkou - na kterou Zuchold určitě žárlil -, Schneider byl dravý sukničkář. Spal s agentkami i s manželkami a přítelkyněmi svých kolegů. Říkalo se, že znásilnil desetiletou dceru jednoho informátora, ačkoli obvinění nikdy nebylo vzneseno.Putinovi se dařilo i díky Schneiderově náborovému úsilí a v krátké době získal další dvě povýšení v KGB. "Všechny úspěchy, které Putin v Drážďanech zaznamenal, byly především zásluhou Schneidera," řekl Zuchold. Schneider byl tím, kdo přišel s nápadem přeměnit Rainera Sonntaga z podřadného policejního informátora v něco úplně jiného.Jako drážďanský policista to byl právě Schneider, kdo Sonntaga naverboval. (O jejich vztahu poprvé informoval Correctiv.) Ze Sonntaga se mezitím stal zapálený pravičák - jeden z IM tvrdil, že si přivydělává prodejem nacistických memorabilií na černém trhu. Když Schneiderovi přistála na stole Sonntagova žádost o vykoupení na Západ, viděl příležitost: co kdyby východní Němci - a díky Putinově roli v Drážďanech i KGB - dosadili Sonntaga jako aktivního informátora na druhou stranu berlínské zdi?Na svém vrcholu koncem 70. let měla Stasi v evidenci více než 200 000 IM - jeden na každých 63 občanů. "Každý byl sledován," řekl Putin.Stasi měla bohatou historii využívání krajní pravice pro své vlastní cíle. Když stál Adolf Eichmann před soudem v Jeruzalémě, Stasi poskytla peníze na kampaň na obranu dopadeného válečného zločince a padělala dopisy "veteránů Waffen-SS", v nichž vyzývali soudruhy, aby se připojili k "boji proti židovskému bolševismu", a to vše ve snaze ponížit západoněmeckou vládu. Se stejným cílem agenti Stasi na přelomu 50. a 60. let malovali hákové kříže na židovské hroby po celé zemi. Později, v 80. letech, Stasi naverbovala Odfrieda Heppa, jednoho z nejhledanějších západoněmeckých neonacistických teroristů, aby informoval o krajně pravicových aktivitách na své straně berlínské zdi. Když se zdálo, že se blíží Heppovo zatčení, uprchl do východního Německa a pod novou identitou byl propašován do Sýrie.Autorka Regine Igelová, která se zabývala extremismem v moderním Německu, se domnívá, že východoněmecký zpravodajský aparát se podílel na "masivní a dlouhodobé podpoře a usměrňování německého a mezinárodního terorismu" a využíval pravicové i levicové extremisty k destabilizaci Západu. V Sonntagově době se však přístup úřadů ke krajní pravici mohl stát pragmatičtějším a zabýval se odvrácením neonacistických útoků na pohraniční zařízení a potíráním šíření ideologie ve východním Německu. "Podle logiky 'nepřítel mého nepřítele je můj přítel' existoval základ pro spolupráci," tvrdí historik Bernhard Blumenau. "Byla to reálpolitika v té nejlepší podobě."Pustit Sonntaga do západního Německa bylo hazardem. Byl to samotář, který měl jen málo osobních vztahů.. Existovala velká šance, že po osvobození jednoduše zmizí. Ale chystal se své manipulátory překvapit.Když Sonntag v roce 1986 požádal o odchod na Západ, byl to Vladimir Putin, kdo jeho žádost schválil.Když Sonntag v roce 1986 přijel do západního Německa, jeho první zastávkou byl Giessen, uprchlický tábor severně od Frankfurtu. Tam se chlubil, že byl "vykoupen na svobodu" neboli vykoupen jako vězeň svědomí. Pobyt v Giessenu znamenal rutinní výslechy západoněmeckých zpravodajských důstojníků a možná i jejich britských, amerických a francouzských spojenců. Své spojení se Schneiderem a Putinem musel dost dobře skrývat: Úřady mu rychle povolily opustit Giessen a vybudovat si život v západním Německu.Zanedlouho se Sonntag přiklonil k frankfurtskému podsvětí. Díky svému vězeňskému záznamu a rychlým pěstem se vmísil do prostředí. Získal práci jako vrátný v nevěstinci - "hlídač děvek", jak sám sebe rád nazýval. Dokonce se dostal před soud za držení zbraní a napadení. (Podrobnosti o tomto zločinu se ztratily, soudní záznamy z té doby byly běžně ničeny.)Když se Sonntag etabloval mezi kriminálními živly na Západě, podával zprávy Schneiderovi a Putinovi. Podle Zucholda není jasné, jakým způsobem udržovali kontakt, ale tehdejší operativní praxe Stasi umožňovala řadu možností. Jednou z nich bylo setkávání v zemích "socialistického zahraničí" - ve státech přátelských k východnímu Německu, jako bylo Československo a Maďarsko. Další běžnou metodou bylo setkávání na čerpacích stanicích monitorovaných Stasi podél dálnice, která spojovala východní Německo se západním Berlínem. Přinejmenším zpočátku byl Sonntag podřadným informátorem, nikoli někým, komu by bylo možné svěřit kurýrní službu nebo koho by bylo možné vybavit tajnou vysílačkou. Nestál ani za riziko, že by za ním jeho průvodci přejeli na Západ.To se změnilo v roce 1988, kdy Sonntag upoutal pozornost nejmocnějšího západoněmeckého neonacisty. Samozvaný führer nastupující Čtvrté říše se jmenoval Michael Kühnen. Kühnen byl štíhlý bývalý voják s vojenskou postavou, vyrýsovanými lícními kostmi a pečlivě vyžehlenou uniformou. Vypadal jako z nacistického propagandistického filmu. Kühnen byl také rafinovaný stratég a provokatér. V květnu 1978 pochodoval se svými neonacistickými oddíly centrem Hamburku v maskách oslů a s transparenty kolem krku, na nichž hlásal: "Jsem osel, který stále věří, že židé byli zplynováni v německých koncentračních táborech."Stejně jako Hitler chtěl Kühnen získat moc prostřednictvím legitimních voleb. On a jeho stoupenci zakládali jednu politickou stranu za druhou, včetně Národního shromáždění, Národního listu, Národní alternativy, Německé alternativy a Paktu nové fronty. Složitá síť subjektů mátla akademiky i antifašistické aktivisty, ale organizační princip byl poměrně jednoduchý: Vždy, když vláda zakázala jednu z jeho politických stran, Kühnen založil jinou. "Nezaložili jsme jednu velkou politickou organizaci, ale spoustu menších, protože je těžší je všechny zakázat," řekl Christian Worch, který v 80. letech působil jako šéf Kühnenova štábu a dodnes je hluboko v neonacistickém hnutí. Západoněmecké úřady tak byly postaveny před nekonečnou hru.Za politickými frontovými skupinami se skrývalo pozadí teroru. Násilí začalo v roce 1970, kdy byl zastřelen a zraněn ruský voják stojící na stráži u sovětského válečného památníku v západoberlínské Tiergarten - první ze série stále krutějších krajně pravicových útoků, které během několika let přerostly v bankovní loupeže a bombové útoky. V roce 1979 byli zatčeni tři neonacisté, kteří plánovali útok na kanceláře západoněmecké komunistické skupiny. Jeden z nich ukradl velké množství kyanidu sodného. Plánoval otrávit dozorce v berlínské věznici Spandau a osvobodit jejího jediného vězně, nacistického válečného zločince Rudolfa Hesse.Téhož roku byl Kühnen odsouzen na tři a půl roku vězení za podněcování k násilí a rasové nenávisti. Zatímco byl za mřížemi, vlna brutality, kterou pomáhal rozpoutat, vyvrcholila jedním z nejhorších zvěrstev v Německu v době míru: 26. září 1980 vybuchla na mnichovském Oktoberfestu trubková bomba ukrytá v odpadkovém koši, která zabila 13 lidí a více než 200 jich zranila. O tři měsíce později byl ve svém domě zastřelen vedoucí židovské obce a jeho partnerka. V roce 1981 odhalily bezpečnostní složky pátrající po neonacistických bandách odpovědných za tyto zločiny největší sklad zbraní, jaký byl kdy v poválečném Německu nalezen: v lese v Dolním Sasku bylo zakopáno 88 beden s 50 protitankovými zbraněmi Panzerfaust, 14 střelnými zbraněmi, 258 ručními granáty, více než 300 kg výbušnin a 13 500 nábojů.Po propuštění z vězení si Kühnen zřídil velitelství v Langenu, městečku jižně od Frankfurtu s pěknými hrázděnými domy, které se tísnily kolem středověkého náměstí jako z dětské obrázkové knížky. O pár bloků dál, na ulici Strasse der Deutschen Einheit, stála úplně jiná budova, modernistický komplex postavený koncem padesátých let pro východní Němce, kteří uprchli před komunismem. Od té doby se stal domovem uprchlíků z celého východního bloku, kteří čekali na zajištění stálé práce a trvalého bydlení. Protože byrokracie zpomalovala proces jejich přesídlení a komplex byl přeplněný, obrátili obyvatelé svůj hněv proti místním přistěhovalcům z Blízkého východu a Afriky, z nichž mnozí utekli před politickým násilím nebo chudobou, aby si v Německu vybudovali nový život. "Jen se podívejte, jak tito žadatelé o azyl žijí," řekl jeden z vůdců Svazu vyhnanců, pravicové skupiny na podporu Němců, kteří přišli o majetek ve východní Evropě během druhé světové války. "Všichni mají ty největší televize, videorekordéry, auta."Tato nevraživost přispěla k tomu, že se Langen stal neoficiálním hlavním městem západoněmeckého neonacistického hnutí, které rychle rostlo. Krajně pravicoví aktivisté, včetně Kühnena, najímali skinheadské gangy, které roznášely rasistické letáky před školami, hlídaly parky a dětská hřiště a mlátily barevné, kteří se jich odvážili využít. Jejich cílem bylo učinit Langen ausländerfrei neboli "bez cizinců", což by bylo mnohem snazší v malém městě, jako je Langen, než v některém z větších západoněmeckých měst. "Dvacet mužů v Langenu má ve Frankfurtu hodnotu dvou set, tří set nebo čtyř set," řekl Worch.V roce 1988 potřeboval Kühnen kolem sebe lidi, kterým mohl věřit. Dva roky předtím se přiznal k homosexualitě a napsal, že "sexuální vztahy mezi muži, které vznikají z přátelství a lásky a prohlubují oddanost společenství, nemohou tomuto společenství nikdy uškodit". O Kühnenově sexuální identitě se dlouho šířily fámy, ale poté, co mu byl diagnostikován virus HIV, byl nucen se k tomu vyjádřit. Když kolem něj začali kroužit další neonacisté, kteří chtěli jeho status využít jako záminku k tomu, aby ho sesadili z potupného trůnu svého hnutí, Kühnen si dal záležet na tom, aby byl jeho vnitřní kruh úzký a plný osvědčených přátel.Mezi nimi byl i Sonntag. Není jasné, kdy a jak se oba muži seznámili, ale jakmile se tak stalo, Sonntag se podle Worcha rychle stal Kühnenovým zbrojnošem. V praxi to znamenalo, že byl osobním strážcem a šéfem ochranky nejmocnějšího neonacistického vůdce v západním Německu. Byl to vymahač, jehož úkolem bylo odhalovat špiony a zrádce.Sonntag také zformoval a vedl četu vybraných pouličních bojovníků, kteří vedli v ulicích Langenu a Frankfurtu běžné bitvy s levicovými gangy. Když zaútočili neonacisté, šel Sonntag příkladem. Na protestech, často pod dohledem policie, bojoval pěstmi. Když spolu s dalšími muži hlídal krajně pravicové aktivisty rozdávající rasistické letáky, nosil u sebe obušek. Sonntag také vyhledával příležitosti k ofenzivě. Worch vzpomínal, jak ho vozil po Frankfurtu, aby lovil anarchisty a pankáče. "Sonntag byl vždy v první linii," řekl.Byl to také Sonntag, kdo jednal s tiskem - odpovědnost, která mu dávala kontrolu nad jedním z mála zdrojů příjmů neonacistů. Noviny platily za rozhovory 550 marek (v dnešních dolarech 660 dolarů), kameramani 950 marek (1280 dolarů). Francouzský televizní tým dal za předvolební exkluzivitu 2000 franků (800 dolarů), a když nacisté jeli na mimoměstské shromáždění, dánský vysílatel koupil benzín.Jak se Kühnenův zdravotní stav zhoršoval, Sonntagova prominence v neonacistickém hnutí ještě vzrostla. "Najednou byl šéfem," řekl Zuchold. "Kühnen onemocněl AIDS a Sonntag byl teď ve vedení." To některé členy neonacistického hnutí znervózňovalo. Sonntagovi "nebylo snadné věřit," řekl Ingo Hasselbach a dodal, že Sonntagova práce pasáka byla pro mnoho jeho soudruhů za hranicí únosnosti. "Stále jsme Kühnena varovali. Říkali jsme: 'Něco s tím chlapem není v pořádku'. "Sonntagovo štěstí však bylo výhodné pro Schneidera a Putina. Dostupná dokumentace nespecifikuje, jaké informace Sonntag poskytoval svým manipulátorům, ale východním Němcům i KGB šlo především o vliv a přímou linku k lidem u moci. Nejznámějším pučem Stasi v tomto ohledu bylo naverbování Güntera Guillama, osobního asistenta západoněmeckého kancléře Willyho Brandta, který po odhalení agenta v roce 1974 rezignoval. Koncem 80. let bylo jasné, že neonacisté se stávají mocnou politickou silou. Sonntag, který se nacházel dráždivě blízko jejího vrcholu, byl pro zvědavé síly Východu neocenitelným přínosem.Počátkem roku 1989, na vlně xenofobie v Langenu, neonacisté ve městě snadno získali potřebný počet podpisů pro kandidaturu své strany do Národního shromáždění v komunálních volbách, v jejímž čele stál právě Sonntag. Vítězství by bylo významným krokem k tomu, aby se Langen stal ausländerfrei. Pak ale zasáhly západoněmecké úřady: Zakázaly straně účast ve volbách, provedly razii v domě nejvyššího představitele Heinze Reisze a v přímém přenosu celostátní televize zabavily jeho oblíbený Hitlerův portrét.Neonacisté se jako vždy přeskupili. V listopadu toho roku padla berlínská zeď. Zatímco většina světa oslavovala a východní Němci si libovali v nově nabytém kapitalistickém dostatku supermarketů a nákupních center, Kühnenovi muži v Langenu vycítili příležitost. Co kdyby v NDR uspořádali krajně pravicovou revoluci? Lidé na Východě byli najednou odvázaní. Jejich novou kotvou se mohl stát národní socialismus, který hlasitě odmítal uplynulé půlstoletí komunistické vlády.V některých ohledech už neonacisté položili základy. Jako krytí pro zakázanou stranu Národní shromáždění vznikla řada skupin. Jedna z nich, Německá alternativa, měla poskytnout fíkový list potřebný k nastartování politického povstání na východě. "Pro DA ve středním Německu bude formulován program strany tak, aby mohla být legálně zaregistrována," stálo v plánu revoluce, označovaném jako Arbeitsplan Ost neboli Pracovní plán Východ. Dalším krokem bylo získání nových příznivců. Každé pondělí zaplnilo kostelní náměstí v Lipsku, druhém největším východoněmeckém městě, až půl milionu demonstrantů, kteří protestovali proti přetrvávajícímu komunistickému režimu. Jak se pokojný protest šířil po celé rozpadající se NDR, neonacisté chtěli jeho účastníky - a tím i celou zemi - přiblížit politickému extremismu. Nasazením aktivistů do davu chtěli vyprovokovat posun k rasismu a xenofobii. "Naši aktivisté se budou účastnit demonstrací a pokusí se je radikalizovat," stálo v dokumentu Arbeitsplan Ost.Vůdce neonacistů Gerald Hess se však obával, že by plán mohl selhat kvůli sabotáži. Byl přesvědčen, že někdo z vedení hnutí vynáší informace o Arbeitsplanu Ost vládním orgánům. Hessovo podezření nejprve padlo na filmaře jménem Michael Schmidt, který se teprve nedávno sblížil s Kühnenem. Hess a Schmidt byli přátelé. Filmař se dokonce zúčastnil domácího promítání nacistického propagandistického filmu z roku 1940, který zobrazoval židy jako krysy pustošící Evropu nemocemi. Hess byl však stále paranoidnější.V létě 1990 pozval Hess Schmidta na pivo a konfrontoval ho. "Víš, že tě mám rád," řekl Hess. "Ale už ti nevěřím. Jsi s tou špínou?" Schmidt Hesse přemluvil a ujistil ho, že není zrádce, ale to jen znamenalo, že Hessovo podezření musí padnout na někoho jiného.Obrátil se na Sonntaga, který byl v řadách západoněmeckých neonacistů také relativně nový. Hess však nikdy nedostal příležitost se Sonntagovi postavit: Pět dní po schůzce se Schmidtem byl Hess nalezen mrtvý ve své ložnici s hrudníkem rozstříleným brokovnicí. "Tady v Langenu se mnozí domnívají, že jste Geralda zastřelil," napsal Kühnen Sonntagovi v dopise z 24. srpna 1990. "Okolnosti jsou záhadné. Někteří poukazují na sebevraždu, jiní na vraždu."Hessova smrt mohla na Sonntaga vrhnout podezření, ale na tom záleželo méně než na jeho užitečnosti. Brzy se vrátil do svého rodiště. Podle langenských fám si s sebou přivezl brokovnici a 6 000 marek ukradených Hessovi. Díky své důvěrné znalosti drážďanských pijáren, uliček a chudinských čtvrtí byl ideálním mužem pro uvedení Arbeitsplanu Ost do praxe. Brzy vedl úsilí o založení řady stran spojených s Kühnenem v bývalé NDR: Národního odporu, Schutzstaffel-Ost a Skupiny saských vlkodlaků.Ještě předtím však Sonntag navázal kontakt se svým východoněmeckým kurátorem. Ve skutečnosti to byla první věc, kterou udělal po návratu domů. Když dorazil na hraniční přechod mezi západoněmeckým Bavorskem a východoněmeckým Durynskem, řekl strážným, aby zavolali Georga Johannese Schneidera. Sonntag odmítl jednat s kýmkoli jiným.Putin byl v té době již pryč. Poté, co naházel hromady spisů KGB do pece, když se na jeho kancelář v Angelikastrasse valil antikomunistický dav, se vrátil domů do Sovětského svazu, když se východoněmecký bezpečnostní aparát zhroutil. Drtivá většina informátorů K1 a Stasi prostě ze dne na den přestala být na výplatní listině. Ale světla v berlínské centrále Stasi, rozlehlém zakázaném městě, které zůstalo na mapách měst prázdné, svítila dál dva dny. Když občané vtrhli do komplexu, pochopili proč: Agenti Stasi nepřetržitě ničili spisy lidí ze Západu, které naverbovali jako špiony. Jen v jedné budově bylo přes sto skartovacích strojů.Po zhroucení východoněmecké rozvědky zůstal Schneider tam, kde začínal: u drážďanské policie. Vedl tam oddělení, které mělo za úkol potírat levicový a pravicový extremismus v drážďanských ulicích, kde se stále více projevovala nekázeň. Nově navrátivší se Sonntag se ukázal jako skvělá zbraň "pro rozdmýchávání problémů", řekl Schneider Zucholdovi, když se oba muži v roce 1991 sešli na skleničku. Zuchold byl v roce 1988 odsouzen ke třem letům vězení poté, co východoněmečtí úředníci odhalili jeho nepovolenou stínovou práci pro KGB. Když padla zeď, byl propuštěn a rychle naverbován německou rozvědkou, aby špehoval Schneidera a Putina. (Zuchold tvrdí, že se oba muži v letech 1991 až 1993 několikrát setkali.)Při jednom setkání Schneider Zucholdovi řekl, že Sonntaga využívá k tomu, aby nahrál městským neonacistům na smeč punkerům a anarchistům. Bývalá Putinova pravá ruka mu vysvětlila, že neofašisty využívá k tomu, aby udržel levici v šachu, a naopak. Nechtěl, aby ulice kontrolovala ani jedna strana; preferoval stav chaosu. To znamenalo, že když Sonntagův gang pronásledoval Drážďany, policie se často dívala jinam - a v některých případech jim aktivně pomáhala. Při jedné příležitosti použil policista své soukromé vozidlo, aby Sonntaga svezl na neonacistickou akci.Sonntagova pozornost se soustředila na Gorbitz, kde věděl, že najde podobně smýšlející jedince. Na podchodu označujícím hranici čtvrti byl nasprejovaný nápis upozorňující návštěvníky, že očekávaným pozdravem je pozdrav "Heil Hitler". Vzkaz byl lemován hákovými kříži. Bledí mladíci, kteří se potulovali černobílými ulicemi Gorbitzu, byli často ozbrojeni baseballovými pálkami, řetězy a kloubovými holemi. Podle slov jednoho policejního psychologa byli ztraceni uprostřed "existenčního ekonomického, psychosociálního a politického přizpůsobování". V průmyslovém srdci východního Německa se zhroutily státní podniky a sjednocení nijak nepomohlo omezit prudce rostoucí nezaměstnanost.Jak se chladná otcovská ruka státu stahovala, rozčarovaná mládež proplouvala šedým labyrintem Gorbitzu směrem k jeho ponurému ohnisku, hospodě Grüner Heinrich. Tam se v roce 1990 usadil dnes pětatřicetiletý Sonntag. Vždy ho doprovázel jeho milovaný německý ovčák.Kühnen si Sonntagův návrat domů představoval jako základní kámen Arbeitsplanu Ost. Sonntag však formoval jinou realitu. Gorbitz s 35 000 obyvateli se narodil do státu jedné strany. Nyní radostně trhali stranické průkazy; sotva se jim chtělo vstoupit do nějaké nové, dokonce ani do Deutsche Alternative. Co však chtěli, bylo uvolnění jejich nahromaděné frustrace. Sonntag zval mládež na páteční "soudružské večery" do Grüner Heinrichu, pak je shromáždil do skupin, které obtěžovaly drobné kriminálníky a cizince. "Nemám nic proti cizincům," řekl jednou Sonntag místnímu sociálnímu pracovníkovi jménem Hussein Jinah. "Jen je tady nechci."S rostoucím počtem Sonntagových stoupenců se stupňovalo násilí. Na Velikonoční neděli roku 1991 vyhodil gang neonacistických mladíků z tramvaje mladého pracovníka mosambických jatek Jorgeho Gomondajho - jednoho z 90 000 zahraničních smluvních dělníků, kteří žili ve speciálních obydlích oddělených od původního obyvatelstva města. "Byla to otázka života a smrti," řekl Jinah, který se díky svému přistěhovaleckému statusu stal terčem útoku. "Tyhle hororové příběhy jste slyšeli pořád."Gomondajova smutečního obřadu se zúčastnilo asi 7 000 Drážďan, ale jejich zájem nestačil k tomu, aby zastavil rostoucí vlnu krajně pravicového aktivismu a násilí. Sonntagovo verbování a provokace udělaly z města během krátké doby nové hlavní město neonacismu v Německu a vysloužily mu přezdívku Šerif Drážďan. Brzy se sem sjížděli extremisté z celé země.Rozsah Sonntagova úspěchu byl nejvíce patrný, když na drážďanském hlavním nádraží čekal filmový štáb, aby zachytil příjezd samotného vůdce: Michaela Kühnena. Záběry pořízené toho dne ukazují Kühnena na nástupišti, obklopeného apatickými policisty a obklopeného svými nejvěrnějšími poručíky, včetně usmívajícího se Sonntaga, zatímco dav skanduje: "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!" - "Německo Němcům, cizinci ven!".Zatímco Sonntag získával moc, Schneider se obával, že roste jeho majetek. Podle Zucholda se Sonntag "postupně stal neukázněným a začal být nekontrolovatelný". V dubnu 1991 Kühnen zemřel na komplikace způsobené AIDS a Sonntag zůstal jedním z nejmocnějších neonacistů v Německu. V té době se již zaměřil na drážďanský sexuální průmysl, který se do jeho rodného města valil ze Západu. "Drážďany se nesmí stát Frankfurtem," řekl Sonntag svým pouličním jednotkám, které daly pod dohled místní bordely včetně Sex Shopping Center. "Nevěstince musí být zničeny."Skutečnost byla možná poněkud jiná než rétorika. Sonntag do vigilantství vnesl své zkušenosti z podsvětí: Když jeho gangy napadaly například obchodníky s cigaretami, kradly jim zboží, aby je samy prodávaly, a proslýchalo se, že skutečným důvodem, proč se Sonntag zaměřil na nevěstinec, bylo to, že mu pasáci nezaplatili peníze za ochranu.V noci na 31. května se Sonntag a jeho gang připravili na rozbití Sex Shopping Center. Když Nicolas Simeonidis vytáhl brokovnici, Sonntag neváhal a vyrazil vpřed. Někteří lidé později uvedli, že měl u sebe nůž. Ať už byl ozbrojený, nebo ne, Sonntag se stále přibližoval se zdviženýma rukama a vyzýval majitele nevěstince, aby na něj vystřelil. Simeonidis pomalu ustupoval, až se ocitl u svého vlastního auta. Opatrně nahmatal záda, aniž by spustil oči ze Sonntaga, a opatrně se spustil na sedadlo spolujezdce."No tak, střílej! Na to nemáš koule!" Sonntag ho popíchl.Když se Simeonidis pokusil zavřít dveře auta, Sonntag je silným stiskem zasekl. Na zlomek vteřiny zůstali zaklesnutí ve svých pozicích. Pak se Ronny Matz, Simeonidisův obchodní partner, natáhl z místa řidiče přes interiér auta a vypustil Sonntagovi do obličeje pepřový sprej. Zevnitř mraku se ozval jediný výstřel.Matz dupl na plynový pedál a mercedes se rozjel. Sonntag ležel na zemi v pomalu se šířící kaluži krve, levou stranu hlavy měl ustřelenou.Když Sonntag zemřel, řekl Schneider Zucholdovi, že je to "nejlepší pro všechny". Ale ve skutečnosti byla snad jediná věc, která byla strašnější než Sonntagův život, jeho smrt. Okamžitě se stal mučedníkem neonacistického hnutí a jeho stoupenci si vybíjeli svůj vztek v Drážďanech. Nejprve řádili v nákupním centru Sex a splnili tak svůj slib, že ho zničí. V následujících dnech, týdnech a měsících pak rozpoutali teror v celém městě.Skinheadi rabovali obchody a napadali všechny, které považovali za cizince. Policie přicházela na místa rvaček a zločinů pozdě nebo vůbec. "Ti z nás, kteří měli jinou barvu pleti, by po šesté hodině večerní na ulici nevyrazili," řekl Jinah. "Když zapadlo slunce, začali jsme se bát." Gangy ho dvakrát napadly, řekl Jinah, a jemu se sotva podařilo uniknout.Nicka Gregera, kterému bylo v té době 15 let, to inspirovalo k útěku z domova v Bavorsku, aby se připojil k nočnímu násilí v Drážďanech. "Bylo to velmi hrozné," řekl Greger, který je nyní napraveným extremistou. "Naše tkaničky byly bílé, pro bílou sílu, a já se jednoho dne probudil a byly červené. Myslel jsem si: 'Ale ne, ne, někoho jsem zabil'. " Další mladý neonacista, pokrývač Sebastian Räbiger, uspořádal za Sonntaga vigilii před obchodním centrem Sex. Později se stal vůdcem německé nenávistné skupiny zvané Vikingská mládež a vštěpoval nové generaci neonacistů.Brzy se násilí rozšířilo i do Hoyerswerdy, města ležícího 35 kilometrů severovýchodně od Drážďan. Tam v září 1991 rozvášnění skinheadi házeli zápalné lahve do domů žadatelů o azyl. Téhož roku se Hoyerswerda stala prvním německým městem, které bylo prohlášeno za ausländerfrei. Tam, kde neonacisté neuspěli na Západě, uspěli na Východě.Stejně jako Horst Wessel, Hitlerem oslavovaný hrdlořez z 30. let, se i Sonntag stal mučedníkem. Jeho vzpomínkový průvod, který se konal dva týdny po jeho smrti, byl údajně největším shromážděním neonacistů od konce druhé světové války. Dav více než 2 000 lidí kráčel pod zataženou oblohou a mířil k vysoké neorenesanční budově, v níž sídlil drážďanský soud. Doprovázel je těžký rytmus bubnů a jak se blížil ke schodům soudní budovy, byl stále bouřlivější. Mnozí z truchlících vyrostli v komunistických pustinách na předměstích východního Německa a přišli vzdát hold muži, kterého považovali za hrdinu, jenž sliboval budoucnost bez chudoby, zločinu a nepořádku - jen aby byl v nejlepších letech usmrcen. "Nebyl to obyčejný člověk," volal jeden muž s megafonem. "Nebyl jedním z mnoha. Pro své kamarády byl soudruhem, pro své stoupence mistrem, vynikajícím bojovníkem za naše společné ideály."Dav zvedl pravé ruce s třemi nataženými prsty, aby udělal W pro širší odpor."Rainer Sonntag je mrtvý," pokračoval muž, "ale Německo žije."Dav zařval. "Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil!"Nebylo to naposledy, co se Sonntagovi příznivci shromáždili. V březnu 1992 byli Simeonidis a Matz zproštěni obvinění ze zabití drážďanského šerifa; soud rozhodl, že jednali v sebeobraně. V reakci na to se neonacisté vzbouřili. Osvobozující rozsudek byl po odvolání zrušen a oba obžalovaní si odpykali trest.Sečteno a podtrženo, dynamika Sonntagovy smrti nemohla být pro krajně pravicovou propagandu vhodnější. "Vždycky jsme měli obraz cizinců jako nebezpečných lidí, kteří zabíjejí Němce, a teď tu máme chlapa, kterého zastřelili Řekové," řekl Ingo Hasselbach, bývalý neonacista. "Prostě to zapadá do obrazu."Několik let po pádu železné opony byl Schneider zatčen za spolčení s Moskvou na základě zpravodajských informací, které shromáždil Zuchold. Byl propuštěn od drážďanské policie a pracoval jako soukromý detektiv až do roku 1999, kdy do jeho bytu vnikla skupina mužů a zbila ho železnou tyčí. Zuchold měl podezření, že někteří ze zločinců, s nimiž se Schneider jako agent spřátelil, se obrátili proti němu. Schneider strávil dva dny v kómatu. Poté, co se probral, už nikdy nebyl jako dřív. "Ten člověk byl k nepoznání," řekl Zuchold. "Když jsem se s ním bavil, někdy se smál, jindy plakal. Bylo tam opravdu vážné poškození." Schneider strávil dalších deset let pitím v místním irském baru a v roce 2010 ve věku 62 let zemřel.Zuchold se znovu objevil - nejprve jako hotelový recepční, později jako bezpečnostní konzultant. V roce 2017 tvrdil, že se stal terčem atentátu, když jel vlakem z Fuldy do Lipska. "Kolem jedenácté hodiny dopoledne do mě zezadu strčil neznámý muž," vzpomínal Zuchold s ohledem na detaily zpravodajského důstojníka. "Při tomto kontaktu mi do levé horní části paže vrazil ostrý předmět. Řekl: 'Omluvte mě,' a vyšel z kupé směrem k přední části vlaku." Zuchuchold se na chvíli odmlčel. Únava se dostavila téměř okamžitě a Zucholdovi začala otékat ruka. O týden později byl přijat do nemocnice. Lékaři otok několik hodin operovali; po neprůkazných laboratorních výsledcích jej označili za "podezření na absces", ačkoli podobnou taktiku používají i ruští agenti, kteří se snaží odstranit nepřátele Ruska - a konkrétněji Vladimira Putina.Pokud je v celém tomto špinavém příběhu nějaký vítěz, pak je to Putin, nyní jeden z nejmocnějších mužů světa. Od roku 2000, kdy se poprvé ujal ruského prezidentského úřadu, přetvořil rodící se demokracii ve své zemi v autokracii, vraždil konkurenční politiky a novináře a nahradil je oligarchy a bezohlednou propagandistickou mašinérií. Na této cestě opakovaně využil krajní pravici ve svůj prospěch. "Putin nikdy nebyl dobrý komunista," řekl Anton Šechovcov, autor knihy Rusko a západní krajní pravice. "Nejdůležitější pro něj byla služba státu."Putin povzbudil krajní pravici doma. Jezdil s Nočními vlky, ultrakonzervativním motorkářským gangem, a vytvořil národní hnutí nazvané Naši - "Naše", které získalo členy fotbalových gangů spřízněných s ruským neonacistickým podzemím. Navázal také spojenectví s neofašistickými vůdci po celé Evropě. Marine Le Penová, vůdkyně francouzského pravicového Národního sjezdu, si na financování snahy své strany o získání moci půjčila od Ruska zhruba 11 milionů dolarů. Vůdce italské Lega Matteo Salvini, který pózoval v Putinově tričku na moskevském Rudém náměstí, označil ruského vůdce za "nejlepšího státníka současnosti na světě" a rovněž usiloval o financování z Moskvy. V době psaní tohoto článku se populističtí vůdci v Budapešti a Bělehradě nadále snaží Putinovi vyhovět, zatímco se ruské tanky valí přes Ukrajinu.Putinův vliv je cítit i v současném Německu, kde Kreml navázal styky s členy Alternative für Deutschland, celostátní politické strany hlásící se k antisemitismu a rasismu tak zhoubnému, že byla oficiálně zařazena pod dohled domácí rozvědky. Srdcem AfD je Sasko, region zahrnující Drážďany. Od Sonntagových dob zůstává baštou německé krajní pravice.V roce 2014 zde vznikla protiimigrační skupina Pegida (Vlastenečtí Evropané proti islamizaci Západu). V roce 2019 vyhlásily městské úřady "nacistickou pohotovost". V následujícím roce německý prezident Frank-Walter Steinmeier varoval, že hrozí, že se slavnostní akce u příležitosti 75. výročí vyhlazení Drážďan britskými bombami stane shromážděním krajní pravice. Steinmeier měl pravdu: v roce 2022, kdy se na hřbitově sešli hodnostáři, aby si připomněli bombardování, pochodovalo centrem města asi 750 neonacistů, kteří z reproduktorů vyhrávali Hitlerova oblíbeného skladatele Richarda Wagnera.