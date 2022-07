Další krok ke klimatické apokalypse

7. 7. 2022

Máme vlnu veder, tropických veder. Také vlnu veder v mírném pásmu a vlnu arktických veder, kdy teploty na severu Norska dosahují až k 27 stupňům Celsia. Megasucho na západě Spojených států zmenšilo jezero Mead na malý zlomek jeho dřívější velikosti. Nyní hrozí, že se stane "mrtvou nádrží", která již nebude moci zásobovat velká města vodou. Klimatické změny již způsobují obrovské škody a je pravděpodobně jen otázkou času, kdy dojde k obrovským katastrofám, které si vyžádají tisíce lidských životů, míní sloupkař listu New York Times Paul Krugman.

A republikánská většina v Nejvyšším soudu právě odhlasovala omezení možnosti Bidenovy administrativy s tím něco dělat.



O stavu americké politiky něco vypovídá, že řada odborníků na životní prostředí, které sleduji, si vlastně oddechla, neboť toto rozhodnutí bylo méně rozsáhlé, než se obávali; stále ponechává administrativě některé možné cesty ke klimatické akci. Vzhledem k tomu, kde se nacházíme, se asi objektivně špatná rozhodnutí musí hodnotit křivkou.



Každý, kdo se domnívá, že nedávná série převratných soudních rozhodnutí odráží nějakou konzistentní právní teorii, je záměrně naivní: je zřejmé, že způsob, jakým tento soud vykládá právo, je téměř výhradně určen tím, co slouží zájmům republikánů. Pokud chtějí státy zakázat potraty, je to jejich výsada. Pokud má New York zákon omezující skryté nošení střelných zbraní, je to protiústavní.



Postoj republikánů k životnímu prostředí je také zcela odlišný od postoje hlavních konzervativních stran v jiných západních zemích. Několik let stará studie přinesla zjištění, že většina konzervativních stran podporuje opatření v oblasti klimatu a že Republikánská strana "je anomálií v popírání antropogenní změny klimatu".



Čím si tedy vysvětlíme tento rozdíl? Jednou z přirozených odpovědí je poučka "sleduj tok peněz": Ve volebním cyklu 2020 věnoval ropný a plynárenský průmysl 84 % svých politických příspěvků republikánům; v případě těžby uhlí to bylo 96 %.



Mám však podezření, že peníze jsou jen částí příběhu; ve skutečnosti může být příčinná souvislost do jisté míry opačná - sektor fosilních paliv podporuje republikány spíše proto, že zastávají antienvironmentální postoje než naopak.



Ačkoli je postoj republikánů ke klimatu ve srovnání s "normálními" konzervativními stranami odlišný, ve skutečnosti je typický pro pravicově populistické strany.



Proč přesně jsou autoritářské pravicové strany proti životnímu prostředí? To je na jinou diskusi. Důležité je, že Spojené státy jsou jedinou velkou zemí, kde má autoritářská pravicová strana - která v sedmi z posledních osmi prezidentských voleb prohrála hlasování občanů, ale přesto ovládá Nejvyšší soud - možnost blokovat opatření, která by mohla zabránit klimatické katastrofě.



