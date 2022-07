Borisi Borisi, už máš jed na krysy?

7. 7. 2022 / Karel Dolejší

Britský premiér Boris Johnson se ve svých osmapadesáti letech chová jako adolescentní floutek, který naboural auto svého otce, rozfofroval jeho konto, ale protože mu zatím doma vždycky všechno nakonec prošlo, tvrdošíjně odmítá nést jakoukoliv odpovědnost. Teď plánuje, že ustoupí rostoucímu tlaku pouze v tom smyslu, že odejde z postu lídra vládní strany, nicméně premiérem chce zůstat až do podzimu.

Johnsona už mají v jeho vlastní Konzervativní straně téměř všichni plné zuby. Jeho dovednosti: Drze lhát, hloupě podvádět, donekonečna zatloukat, oblbovat voliče. Kvůli nekončícím skandálům člověka, který vykazuje takřka nulovou schopnost ovládat se nebo u něčeho vydržet, mohou konzervativci prohrát příští parlamentní volby. A o to pochopitelně nikdo z nich ani dost málo nestojí.



Zbavit se ovšem osoby, která se až dosud drží funkce jako lejno košile a dávala na každém kroku najevo, že "nikdy neodstúpi, nech si to všetci zapamätajú", nebude zrovna jednoduché. Nejlepší šanci teď skýtá parlamentní výbor Konzervativní strany v Dolní sněmovně, oficiálně označovaný jako Conservative Private Members' Committee, nebo zkráceně 1922 Committee (číslo označuje rok zvolení historicky prvních členů výboru).

Členy výboru jsou vždy všichni řadoví konzervativní poslanci a schází se každý týden. V roce 2010 se expremiér David Cameron pokusil posílit postavení ministrů, nicméně za současného vedení došlo ke zformálnění jejich účasti na schůzích, kde nemají hlasovací právo.

Výbor 1922 má navíc ještě vlastní osmnáctičlenný výkonný výbor, který je důležitý tím, že řídí volbu lídra Konzervativní strany. Pokud 15 % konzervativních poslanců vyzve předsedu výboru, aby zahájil hlasování o důvěře současnému lídrovi, proběhne takové hlasování. Naposledy k uvedenému došlo 6. června, kdy se konzervativní poslanci Dolní sněmovny neúspěšně pokusili odvolat Johnsona z funkce lídra své strany. Podle současných pravidel se hlasování nemůže tak brzy opakovat. Avšak po volbě nového vedení výboru 1922 v příštím týdnu je pravděpodobná změna pravidel, která by takové hlasování umožnila.

V tom případě by byl Boris Johnson zřejmě odvolán z vedení vládní Konzervativní strany bez ohledu na to, jak se k věci bude on osobně dále stavět. A v důsledku by přišel i o premiérské křeslo. Musí si být vědom toho, že nevyhraje, takže se rozhodl jako premiér hrát o čas.

Avšak nehledě na hroutící se politické postavení doma je Boris Johnson na jednom místě na světě stále ještě populární. Ukrajinci jsou velice rádi, že na jaře v krizovém okamžiku pro jejich zemi právě on prolomil váhání západních lídrů ohledně vojenské podpory Kyjeva a začal posílat prakticky všechno, co miniaturizovaná britská pozemní armáda ještě může postrádat.

Dříve nebo později ale i Ukrajina pochopí, že BoJo je doma politicky odvařen. A že nehledě na to, jestli v Downing Street 10 sedí jiný konzervativec nebo labourista Keir Starmer, se britská politika vůči Kyjevu nijak zásadně nezmění.

Už to ostatně začíná být znát na ironických poznámkách, podle nichž se prý Johnson jednoho dne určitě stane primátorem Oděsy. V této funkci již, připomeňme, v minulosti působil třeba jiný politický zkrachovanec, bývalý gruzínský prezident Michail Saakašvili. A Boris Johnson, podobně jako kdysi on, obdržel čestné občanství města. Zřejmě postačí, aby ještě zkonzumoval některou ze svých kravat, a místo má jisté.

Co tedy očekávat v příštích dnech, jakmile dojde k novému personálnímu obsazení parlamentního výboru 1922?

Myslím, že nejlepší politologickou predikci vývoje britské politické scény v tomto případě nabízí moravský verbuňk s lehkou aluzí na Miloše Zemana:

Já su tady taký pán, já sa vyhodit nedám.

A keď dojde k vyhoděňů, uteču aj sám.

