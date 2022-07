Boris Johnson "souhlasí se svou rezignací"

7. 7. 2022

čas čtení 1 minuta

Boris Johnson souhlasil s rezignací, ale chce zůstat premiérem, dokud nebude na podzim zvolen nový předseda toryů





Boris Johnson souhlasil s rezignací, informuje Chris Mason z BBC. Chce prý, aby byl nový předseda toryů jmenován do stranické konference. Do té doby chce zůstat premiérem. Vydá svůj rezignační dopis dnes.







NEW Boris Johnson will resign as Conservative Party leader today — Chris Mason (@ChrisMasonBBC) July 7, 2022





Je zřejmé, že tohle Konzervativní stranu neuspokojí. Ozývají se hlasy (dokonce i bývalého ministra pro brexit lorda Frosta), že Johnsonovi v žádném případě nesmí být dovoleno. aby zůstal ve funkci na přechodnou dobu, než bude zvolen nový šéf Konzervativní strany.





Sága pokračuje.





Toryové tvrdí, že "bezohledný" Johnson by měl být nucen odejít hned, protože nechat ho tu do podzimu je riskantní.



Jeden z nich řekl: "Do večera ve čtvrtek musí být pryč." Jiný řekl: Musí dnes odejít. Abychom mohli mít dočasného premiéra."



Jiný vysoce postavený zdroj z řad toryů, který byl s Johnsonem v posledních 48 hodinách, uvedl, že jeho chování znamená, že je pro zemi nebezpečné, aby zůstal.



"Jeho chování v posledních 48 hodinách je bezohledné a nevyzpytatelné. Nelze mu důvěřovat, že povede zemi až do podzimu. Bůh ví, co udělá."



Jeden z bývalých vládních poradců uvedl, že je "nebezpečné", aby Johnson zůstal ve funkci. Jiný exministr ho označil za "ostudu".



Zhruba v době, kdy dnes ráno Downing Street oznamovala, že Boris Johnson hodlá skončit v čele strany, čtyři další konzervativní poslanci uvedli, že rezignují na oficiální funkce.





0