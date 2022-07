Británie bude mít do 5. září nového premiéra

12. 7. 2022

Předseda příslušného parlamentního výboru Dolní sněmovny uvedl, že kandidáti na nového šéfa Konzervativní strany, a tedy i britského premiéra, budou nyní potřebovat podporu 20 poslanců



Nový britský premiér bude oznámen 5. září.

Pouze dva uchazeči zatím získali podporu 20 konzervativních poslanců. Zbývajících devět kandidátů se nyní snaží získat podporu 20 poslanců do úterního večera, než ve středu začne vyřazovací hlasování. Pouze dva uchazeči zatím získali podporu 20 konzervativních poslanců. Zbývajících devět kandidátů se nyní snaží získat podporu 20 poslanců do úterního večera, než ve středu začne vyřazovací hlasování.





Aby se soutěž urychlila, rozhodl příslušný výbor Konzervativní strany, že počet konzervativních poslanců, kteří musejí podpořit kandidáta, bude zvýšen z osmi na dvacet a k tomu, aby kandidát prošel prvním kolem, bude potřebovat alespoň 30 hlasů.



Bývalý ministr financí Rishi Sunak je v tomto dosud nejúspěšnější, zajistil si podporu téměř 40 poslanců.



Ti, kteří nedosáhnou podpory 20 hlasů, mohou být nuceni do 24 hodin odstoupit a místo toho přislíbit podporu jednomu z favoritů.



O nejúspěšnějších dvou kandidátech má být rozhodnuto do čtvrteční přestávky v Dolní sněmovně. Během srpna se uskuteční několik osobních a virtuálních jednání a 5. září bude oznámen nový premiér.



Kandidáti na pravici strany se nyní ucházejí o post protikandidáta proti Sunakovi.



V průběhu pondělí kandidáti spolu závodili o co nejštědřejší návrhy na snížení daní.





Předseda labouristů Keir Starmer v pondělí dopoledne odsoudil spěch kandidátů na předsedu toryů se snižováním daní a označil jej za "závody ve zbrojení v oblasti fantazijní ekonomie".







