12. 7. 2022

Co když se nakonec ukáže, že ti pověstní "zelení blázni" byli naopak jedinými realisty? A je to blízko, klimatická změna drsně vstoupí do životů našich dětí, o jejich dětech nemluvě. https://t.co/4ApJMGdLm6