Je to vůbec možné? V ČR není možno se ani registrovat na čtvrtou dávku

13. 7. 2022 / Boris Cvek

Cituji Seznam Zprávy: „Rizikovým pacientům uplynulo od posledního očkování proti covidu přes půl roku. Mnozí by si proto rádi došli pro čtvrtou dávku, zatím ale není možné se ani předběžně registrovat.“

EU doporučuje druhou posilovací injekci proti covidu pro pro zranitelné osoby a osoby starší 60 let



Je tohle vůbec možné? To je přece nějaká noční můra, ne? V Izraeli dávali čtvrtou dávku už na začátku roku a ví se, že to rizikové lidi chrání. Začíná nám letní vlna covidu – opět jasný důkaz, že covid není nějaké „sezonní“ onemocnění, ostatně loni v srpnu v Izraeli jistě neměli dušičkové počasí – a rizikoví lidé se nemohou na čtvrtou dávku ani registrovat.

Osobně chápu případný odpor k plošným opatřením, k zavádění respirátorů, o lockdownech nemluvě, nicméně upírat rizikovým lidem čtvrtou dávku očkování proti covidu na začátku nové vlny této infekce, to mne opravdu děsí. Vláda by měla dělat pravý opak: nejen okamžitě zajistit očkování těchto lidí, ale pomocí veřejné kampaně ho masivně propagovat.

Varianta omicron zabíjí, způsobila katastrofu v Číně a může zahltit i naše nemocnice právě rizikovými lidmi, o hřbitovech nemluvě. Očkování čtvrtou dávkou všech rizikových lidí, nota bene když se toho sami právem dožadují, protože prostě chtějí žít, mělo jet dávno na plné obrátky.

V článku na Seznamu se dočteme o tom, že Ministerstvo zdravotnictví záměrně očkování rizikových lidí odkládá, protože chce, aby byli chráněni v zimě, nicméně je to naprosto absurdní přístup: covid je tady a teď. Pokud bude nutné očkovat pátou dávkou třeba v listopadu, tak se to prostě udělá. V článku se píše, že čtvrtou dávkou už očkují unijní země běžně.

Přístup ministerstva připomíná situaci, kdy se na město řítí povodeň, ale občané si řeknou: za půl roku přijde další, takže teď nebudeme nic dělat.







