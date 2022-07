Nejsymboličtější český národní zvyk je podle nových studií životu nebezpečný

18. 7. 2022 / Fabiano Golgo

V křesťanské fundamentalistické jižní části Spojených států jsem měl pocit, že bude méně stigmatizující lhát, že jsem vrah, než přiznat, že jsem ateista. Vrazi se mohou kát a nakonec budou spaseni, řekl mi přítel z Alabamy. V Čechách jsem musel tajit, že si myslím, že pivo chutná jako odpad, a vůbec nerad piju alkohol, protože je to tam považováno za něco horšího než rouhání. Kdybych defenestroval Karla Gotta z jeho vily na Bertramce, nekoukalo by se na mě tak zle jako na to, že nemám rád pivo, což je český národní Bůh...



Tak jsem si tohle špinavé tajemství nechával pro sebe a snažil se vyhýbat setkávání s lidmi v jakékoli hospodě - což je značně omezujícím faktorem v zemi, kde je hospoda neoficiální církví, improvizovanou terapeutickou ordinací, útočištěm před manželkami a dětmi, Hyde Parkem bezpečným před pronásledováním, místem, kde se vnější identita, od níž se očekává serióznost a upajtá tvář, diskrétnost a korektnost, osvobozuje od habsbursky zakořeněných společenských pravidel přísně kontrolovaného chování a otevírá jeviště pro to, aby utlačované slovanství mohlo bez odsudků ostatních jako džin ven z láhve.



Když jsem v roce 1997 přijel do Prahy, byl jsem také veganem. Byl jsem ovlivněn kampaní herce River Phoenixe proti špatnému zacházení se zvířaty, ale veganem jsem v Praze musel přestat být, protože v té době dostupná strava obsahovala zeleninu pouze v nakládané podobě nebo se omezovala na okurky, rajčata a salát. (Pozn. red. Dodnes je v českých restauracích většinou velmi obtížné, ne-li nemožné, objednat si bezmasé jídlo. Když tak mají "smažený sýrL"... To je všechno. ) Ale vlastně jsem byl rád, že mám záminku přestat s tou extrémní dietou, kterou jsem držel spíš pod tlakem vrstevníků, protože vegany byla skupina mých přátel. nedělal jsem to příliš z vlastní vůle. Je mi sice líto, jakým způsobem jsou zvířata průmyslově chována a zabíjena, aby je lidé jako já mohli jíst, ale můj pocit viny nestačí na to, abych kvůli nim obětoval své chuťové požitky. Proto jsem se vzdal svých amerikanizovaných stravovacích návyků generace X a přizpůsobil jsem i své pitné návyky nové zemi. Být abstinentem v českých zemích prostě nešlo.



Pil jsem tedy vždy, když lidé kolem mě pili, jenže velmi pomalu a předstíral jsem, že jsem vypil víc, než jsem ve skutečnosti pil. Nikdy ne podle vlastního přání. V jednu chvíli jsem zvýšil příjem alkoholu kvůli neustálým schůzkám ohledně jednoho projektu, které se vždy odehrávaly v hospodě. Po nějaké době mi kamarádi řekli, že se viditelně opíjím a že zatímco některé lidi alkohol rozpálí, jiní si myslí, že umějí zpívat, mnozí začnou věřit, že je chce každá holka, ale já jsem byl ten typ, který začal být slovně agresivní.



Byl jsem rád, že teď mám výmluvu, abych nemusel pít, když jsem v jejich společnosti, zatímco jiným jsem lhal, že mám problémy s játry a že mi lékař zakázal konzumovat alkohol.



Nová studie dokazuje, že pití alkoholu NIKDY neprospívá lidem mladším 40 let. Ne že by na tom záleželo, protože podobně jako kuřáci cigaret, kteří si nikdy nejsou vědomi toho, že jim tento zlozvyk způsobuje nejrůznější nemoci a výrazně snižuje délku jejich života - ale přesto kouří -, i pijáci alkoholu znají následky, včetně těch bezprostředních (pokaždé, když následující den trpí bolestmi hlavy a těla, nemluvě o možných ohavných nebo hanebných činech, kterých se pod vlivem dopustili). Přesto jim to v pití nebrání.



Jen alkohol byl v roce 2020 příčinou více než 1,78 milionu úmrtí.



Podle studie uskutečněné na téměř 21 000 lidech, která byla ve čtvrtek zveřejněna v časopise PLOS Medicine, mohou i 2 až 3 piva týdně způsobit změny v mozku a zhoršení kognitivních funkcí. (https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1004039) A další studie, zveřejněná ve vědeckém časopise Lancet (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00847-9/fulltext#%20), zjistila, že 59 % osob, které vypily škodlivé množství alkoholu, bylo ve věku 15-39 let, tedy ve skupině, pro kterou alkohol nepřináší žádný zdravotní prospěch a představuje rizika, včetně zranění v souvislosti s pitím nebo dopravními nehodami, sebevraždami či vraždami. Tři čtvrtiny konzumentů alkoholu, kteří si tím škodili, byli muži.



Výzkum odhalil, že jen v roce 2020 konzumovalo škodlivé množství alkoholu 1,34 miliardy lidí. Bylo mu přisuzováno, že je hlavní příčinou úmrtí ve věkové skupině 15-49 let.



První studie vycházela z údajů o spotřebě alkoholu shromážděných z 204 zemí, přičemž osoby, muži i ženy, ve věku 15-95 let byly rozděleny do pětiletých věkových skupin, a ukázala vyšší obsah železa v mozku, který je u mírných pijáků spojen s horšími poznávacími schopnostmi. Podle ní je pití sedmi a více "jednotek" alkoholu týdně spojeno s vyšší hladinou železa v mozku a hromadění železa souvisí s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou a zhoršováním kognitivních funkcí. Jedna jednotka alkoholu je ve Spojeném království definována jako 8 gramů (10 mililitrů) čistého alkoholu/etanolu. Sedm jednotek jsou přibližně dvě velké 250ml sklenice 14% vína nebo tři piva týdně. Zjistili, že pro muže ve věku 15-39 let je doporučené množství alkoholu před "rizikem ztráty zdraví" pouhých 0,136 standardního nápoje denně.



"Pokud vám záleží na vašem zdraví, zdaleka nejlepším přístupem je nepít vůbec. Pokud se rozhodnete pít alkohol, poslechněte řádně britské hlavní lékaře a nepřekračujte 14 jednotek týdně (asi šest půllitrů ležáku nebo láhev a půl vína), mějte alespoň tři dny v týdnu bez alkoholu a nikdy nepřekračujte více než šest jednotek za jeden den," uvedl Dr. Richard Piper, šéf britské organizace Alcohol Change UK pro deník The Guardian (https://www.theguardian.com/society/2022/jul/14/alcohol-is-never-good-for-people-under-40-global-study-finds).



U dospělých ve věku 40 let a starších bez jakýchkoli základních zdravotních potíží však bylo pití malého množství alkoholu spojeno s určitými zdravotními pozitivy, jako je snížení rizika ischemické choroby srdeční, mrtvice a cukrovky.



Pro osoby starší 65 let se doporučuje o něco více než tři standardní nápoje denně (3,19 nápoje pro muže a 3,51 nápoje pro ženy). Záleží na tom, jaký druh alkoholu konzumujete - mimo jiné pivo, víno, gin nebo whisky. Jeden nápoj by měl mít objem 15-30 ml. Limitem je přibližně 10 standardních nápojů za týden a ne více než jeden standardní nápoj za den.



Takže ve svých 52 letech nebudu moci tuto studii použít jako výmluvu...

