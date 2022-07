Rusové se starají jen o holé přežití

20. 7. 2022

čas čtení 1 minuta

Mnozí tvrdí, že Rusové trpí, protože nemají pozitivní vizi budoucnosti nebo nevěří, že ji mohou ovlivnit. Ale ve skutečnosti tento nedostatek hraje klíčovou roli v tom, že jim pomáhá přežít současné problémy, včetně Putinovy války na Ukrajině, varuje Dmitrij Michajličenko.

Rusové byli mnohem více znepokojeni pandemií než válkou na Ukrajině, protože ta první byla mnohem bezprostřednější a to, jak se lidé chovali, ovlivnilo výsledky.

Ale s ohledem na válku na Ukrajině se naprostá většina občanů chová, jako by se nic nedělo, nebo přinejmenším, jako že "to, co se děje, není jejich starost" a jde o cosi, na co nemohou mít žádný vliv. V důsledku toho o tom nepřemýšlejí, protože nevidí souvislost mezi válkou a vlastní současností nebo budoucností.

Takové postoje umožňují většině společnosti nepociťovat neustálou úzkost a místo toho se soustředit na řešení bezprostředních osobních problémů. To není výsledkem nedostatku empatie nebo atomizace společnosti, ale spíše absence jakékoli připravenosti na dlouhodobé plánování.

Většina Rusů, včetně takzvaných "hlubokých lidí", neuvažuje dlouhodobě a nevidí souvislost mezi politikou Kremlu ohledně věcí, jako je válka v zahraničí, a jejich vlastním osobním blahobytem. Místo toho zůstávají pasivní, protože "pokud je vše předem určeno ostatními, pak žádný jednotlivec nemusí dělat nic".

Samozřejmě, že nakonec bude muset někdo zasáhnout, pokud má Rusko uniknout ze svých současných problémů. Ale tato absence vize budoucnosti a myšlenky, že budoucnost závisí na činech jednotlivců nebo společnosti, znamená, že se obyvatelstvo prozatím nebude stavět proti režimu. Spíše nechá režim, aby jednal samostatně.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

