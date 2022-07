Tak už dost toho neustálého ponižování klientů, se kterými pracuji, pane Mariane Jurečko!

22. 7. 2022 / Pavel Veleman

(Věnováno všem romským obětem koncentračního tábora "Lety u Písku", kteří se dnes konečně dočkali začátku demolice velkokapacitního vepřína v místech jejich nesmírného utrpení a postupného vraždění. Pan ministr MPSV Jurečka tam naštěstí veřejně nemluvil)



Až do začátku letošního roku byla česká společnost masírovaná demagogií napříč politickou reprezentací, která zhruba více než třicet let tvrdí toto:



Sociální systém je příliš benevolentní a dochází k masivnímu zneužívání sociálních dávek, stát je příliš sociálně štědrý a většina klientů úřadů práce jsou spíše "paraziti", kteří nechtějí pracovat.



Začíná demolice vepřína v Letech u Písku, který stojí na základech někdejšího romského koncentračního tábora. O nutnosti zbourat vepřín a vybudovat na místě důstojný památník připomínající tragické události mluví politici od devadesátých let.#90ct24 pic.twitter.com/iL0RXpwTxn — 90' ČT24 (@90ct24) July 22, 2022





Zejména od února 2022 najednou slyším od politiků pravý opak:





Sociální systém se vlastně využívá v této zemi velmi málo. "Vážení občané, nestyďte se, běžte na Úřady práce ČR a žádejte o oprávněnou pomoc."







Ano, takto nestydatě si dovolí nám politické reprezentace najednou tvrdit tyto naprosto odlišné informace a nikomu ve společnosti to vlastně už ani nevadí. V této zemi se totiž tak dlouho veřejně lže o sociální politice tohoto státu, až se z toho stala norma.







Dnes Vám dokonce budou političky a politici tvrdit, že si tato jasná fakta neprotiřečí. Jejich dlouholeté "politické výkony na všech úrovních řízení" dostaly ČR na takový level životní úrovně, že většina obyvatel střední třídy bez sociálních dávek již nemůže dlouhodobě přežít.







Přitom podmínky výplat jsou nastaveny velmi přísně a tvrdě. A jelikož ti tzv. slušní obyvatelé se stydí být zařazeni do stejné skupiny jako politiky léta slovně dehonestováni klienti úřadů práce, politici vládní koalice (ústy ministra Jurečky) rozdělí občany do dvou skupin obyvatel:







A: senioři, zdravotně postižení, samoživitelky a ti tzv. slušní občané, kterým není schopna současná, vláda, snad nejvíce v celé EU zaslepená neoliberální ideologií, zajistit důstojný život bez hromadných front a ponižování na úřadech práce. A tak najednou zve své milé spoluobčany k návštěvě této báječné instituce, kterou léta brala jako zbytečné zlo pro darmoživky a také se k ní tak chovala.







B: Těch zhruba více než 100 000 občanů, většinou živořících ve vyloučených lokalitách, budeme ještě více trápit až na samou mez přežití, přestaneme jim nakonec vyplácet i ty poslední dávky hmotné nouze a vlastně je buď fyzicky zlikvidujeme nebo pošleme do vězení. Předtím jim ještě odebereme děti a nejlépe je ani na úřady práce nepustíme (ať to stojí, kolik chce). Co kdyby se nám tyto dvě skupiny klientů sešly? A kdyby, nedej Bože, si v dlouhé frontě na ponižující chodbě odosobnělého úřadu najednou společně uvědomily, kdo je společný viník jejich současné bídy?







A co kdyby se k nim ještě přidali samotní řadoví zaměstnanci úřadů práce, sociálních odborů, pracovníků v sociálních službách nebo neziskovém sektoru, kteří také budou na podzim kráčet do fronty na příspěvky na bydlení a možná jim dojde, že viníkem jejich bídy není přiopilý klient v jejich kanceláři?







"Brr, až mi jde mráz po zádech, Marianne, nestraš nás", při té představě si musím dát hned panáka, pardon", prohlásí "Pablo" Blažek" na vládě, kterou stejně fakticky řídí. "Poradím se na Hradě", stejně tam jedu za klukama, dodá spiklenecky Pablo, "a dám vědět." Pětikoalice si zhluboka oddechne.







A tak ministr Jurečka odhalí a probudí (opět, po kolikáté už) to nejodpornější v lidské duši (aniž si uvědomuje strašný, historický kontext), které do samé dokonalosti dovedli nacisté při fyzické likvidaci jednotlivých skupin obyvatelstva a v mírnější podobě to používají vlastně skoro všichni nemravní politici, v Česku v tomto oboru vynikli nejvíce právě Zeman, Klaus a Kalousek, Babiš spíše sekunduje. Vše pod dohledem profesionálních psychologů a spin doktorů.







Jedná se o psychologické hry s jednotlivými sociologickými skupinami obyvatelstva, které stavíte proti sobě. Umělé vytváření předsudků, animozit, které časem vedou k naprosté absenci soucitu jedné skupiny k druhé. V sociální a zdravotní oblastí jde podle mého názoru o jeden z největších zločinů a lidé, kteří toto praktikují, zasluhují zákaz činnosti v těchto oborech.







Jelikož se stále nedaří donutit sociální pracovníky na Úřadech práce ČR a na obcích velmi tvrdě až nelidsky aplikovat (ne)výplatu dávek, pan Jurečka vymyslí pomocí moderních technologií způsob, jak dostat člověka, jeho lidskost a soucit ke klientům, úplně mimo hru.







Vše lidské odpojíme od možnosti zásahu do systému a zůstane robotická, technická zrůdnost pro politické obludy, které netlačí svědomí. Stačí přeci propojit informační systém školský (např. elektronická žákovská knížka), kde je záznam o absenci nezletilého žáka ve škole ( tzv. záškolák) s informačním systémem Úřadu práce ČR a bez možnosti lidského zásahu systém podle pana Jurečky automaticky zablokuje výplatu dávek pro celou rodinu. A je to, vlaky směr Osvětim již žádný soucitný a změkčilý mašinfíra nikdy nezastaví. Jedeme!







A pan Marian ve své šílené úvaze ještě dodává: " Úředník tak může klientovi sdělit, že on s tím nemůže nic dělat a nikdo mu z klientů nemůže nadávat." Jako bych v ozvěně své pitomé a příliš útlocitné hlavy - slyšel z dálky dějin rady nacistických pohlavárů k řadovým vojákům, kteří si stěžovali na psychosomatické potíže v " Zemích krve": "Vy přece za nic nemůžete, chlapci, to systém…"







Takto opravdu pan ministr uvažuje o oboru sociální práce.







Vážený pane ministře,







já se skutečně svých klientů nebojím, nejsem takový pokrytec, který se potřebuje schovávat za osobnostní, charakterovou vadu zbabělé, vypočítavé povahy a dovedu si profesionálně obhájit své pracovní kroky.







Vám možná v politické kariéře pomáhá tento styl práce směrem k občanům (voličům), já však ve své práci naopak potřebuji svobodný, lidský systém empatické sociální politiky, který mohu svým správním uvážením ovlivnit a za který vždy nesu odpovědnost.







Naopak, ve své práci potřebují doslova fyzicky cítit a vnímat bolest klienta, potřebuji pochopit jeho důvody určitého sociálního selhání, porozumět jeho strachu, typologii, jeho možnostem a limitům u jeho osoby.







A Vy mi nabízíte právě v den likvidace vepřína na místech koncentračního tábora v Letech u Písku tuto neosobní, cynickou, pokryteckou hru s klientem, která má opravdu všechny znaky chování protektorátních politiků směrem k českému personálu v tomto koncentračním táboře, který se pokrytecky nazýval pracovní tábor pro lidi práce se štítící, aby české četnictvo a obsluhující personál mohli klidně spát! To je hanebnost!







Kdybyste byl chlap, ještě dnes podáte demisi, jelikož jste svým myšlením jiz zcela odkryl základní etické a lidské nedostatky pro funkci ministra MPSV.







Tato země opravdu nevzkvétá….





























