Ukrajinští uprchlíci se stanou v ČR obětí exekutorů

21. 7. 2022

Upozornil na to Boris Cvek:





Zapomněl jsem na jednu zprávu, která mne včera taky zaujala: ukrajinským uprchlíkům v ĆR končí platnost zdravotního pojištění a musí si ho nyní zajistit sami. Půjdou na ně penále a exekuce, pokud to nezvládnou, přesně tak to bylo řečeno včera na ČT24. To už nyní 75% z nich, převážně matky s malými dětmi, mají vážné finanční potíže.





Albín Sybera:





Vybílený český “exekutorský trh” dostane impuls v podobě nových duší - Fialova vláda to může zastavit, ale neudělá to. Nicméně když to teď někdo řekne, tak hned bude vnímán jako zaujatý. A tak si opět počkáme, abysme skutečně viděli, že to Fialova vláda neudělá, a pak všichni kolektivně pokrčí rameny…



Uwe Ladwig:







V Německu ukrajinští uprchlíci dostávají sociální podporu jako nezaměstnaní Němci.



Federální vláda umožňuje registrovaným uprchlíkům z Ukrajiny přejít na základní bezpečnostní systémy v rané fázi. Od června dostávají komplexní podporu na zajištění živobytí, zdravotní péče a integrace. Rozhodl o tom kabinet.

