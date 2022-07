Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajinská armáda postupuje proti Rusům v Chersonské oblasti

24. 7. 2022

- Ukrajina v neděli pokračuje v úsilí o obnovení vývozu obilí z Oděsy a dalších černomořských přístavů po ruském raketovém útoku



Ministr infrastruktury Oleksandr Kubrakov na Facebooku uvedl: "Pokračujeme v technických přípravách na zahájení vývozu zemědělských produktů z našich přístavů".



Veřejnoprávní stanice Suspilne citovala ukrajinskou armádu, podle níž rakety přístav výrazně nepoškodily.



Státní služba Ukrajiny pro mimořádné situace zveřejnila několik snímků, na nichž je podle ní vidět, jak záchranné složky hasí požár, který následoval po raketovém útoku:



- Prezident Volodymyr Zelenskij na videu zveřejněném v sobotu pozdě večer uvedl, že ukrajinské síly postupují "krok za krokem" do okupované východní černomořské oblasti Chersonu. Protiofenzíva v Chersonu by mohla znamenat posun hlavního dějiště bojů, kterým byl dosud východní region Donbasu.



Ve svém hodnocení v sobotu večer uvedl Institut pro studium války (ISW):



"Ukrajinské síly se pravděpodobně připravují na zahájení protiofenzívy v Chersonské oblasti nebo ji již zahájily k 23. červenci, ale přehled z otevřených zdrojů o průběhu a tempu protiofenzívy bude pravděpodobně omezený."



Podle ISW ukrajinský poradce pro Cherson Serhij Chlan v sobotu uvedl, že ukrajinské síly obsadily blíže nespecifikované osady v Chersonské oblasti. Vyzval ukrajinské civilisty, aby o postupu protiofenzívy mlčeli, dokud ukrajinské úřady nevydají oficiální prohlášení.

- Britský Observer informuje o tajných uměleckých dílech o ruské okupaci na Ukrajině:

Kherson’s secret art society produces searing visions of life under Russian occupation https://t.co/rkzPQLQood — The Guardian (@guardian) July 23, 2022



- Rusko se zaměřilo na hlavní ukrajinský přístav Oděsa - přes který by probíhaly dodávky obilí - údery řízenými střelami, sotva 12 hodin poté, co Moskva podepsala s Ukrajinou dohodu o umožnění monitorovaného vývozu obilí z jižních ukrajinských přístavů. "Nepřítel zaútočil na Oděský námořní obchodní přístav řízenými střelami Kalibr," napsalo ukrajinské operační velení jih na Telegramu a vyvolalo tak pochybnosti o životaschopnosti dohody, která měla uvolnit 20 milionů tun obilí k odvrácení hladomoru ve velké části rozvojového světa.











- Americký ministr zahraničí odsoudil ruský útok proti Oděse a obvinil Rusko z prohlubování celosvětového nedostatku potravin. V prohlášení zveřejněném na Twitteru uvedl Antony Blinken: "Spojené státy důrazně odsuzují dnešní útok Ruska na přístav Oděsa. Podkopává to snahu dodat potraviny hladovějícím a důvěryhodnost ruských závazků k včera dokončené dohodě o povolení ukrajinského vývozu."





- Ukrajinské ministerstvo obrany vyzvalo občany v Enerhodaru, klíčové oblasti obsazené Ruskem, aby odhalili, kde se nacházejí ruští vojáci a kdo z místních obyvatel spolupracoval s okupačními úřady. "Sdělte nám prosím urychleně přesnou polohu základen okupačních vojsk a adresy jejich bydlišť ... a místa pobytu velitelského štábu," uvedlo v sobotu s tím, že přesné souřadnice jsou žádoucí.





- Záporožský gubernátor uvedl, že Rusko drží v Záporožské oblasti v zajetí 170 lidí, píše Kyiv Independent. Podle gubernátora Oleksandra Staruche ruské síly od 24. února - dne, kdy ruské síly vtrhly na Ukrajinu - unesly v jižní oblasti nejméně 415 lidí a nejméně 170 osob je stále drženo v zajetí.





- Úřad ONS pro lidská práva uvádí, že 3,7 milionu ukrajinských uprchlíků získalo status dočasné ochrany v Evropské unii.









- Bývalý náměstek tajemníka ukrajinské bezpečnostní rady je podezřelý z vlastizrady, píše Kyiv Independent. Podle zprávy, kterou v sobotu zveřejnil ukrajinský Státní úřad pro vyšetřování, je Volodymyr Sivkovyč podezřelý ze spolupráce s ruskými zpravodajskými službami a z řízení sítě agentů na Ukrajině, kteří špehovali ve prospěch Ruska.





- Německo odložilo dodávky zbraní na Ukrajinu, píše Kyiv Independent. List s odvoláním na německý list Die Welt uvedl, že anonymní ukrajinští představitelé informovali, že žádost Ukrajiny o jedenáct systémů protivzdušné obrany IRIS-T je v současné době zdržována německou Spolkovou bezpečnostní radou, jíž ředsedá Olaf Scholz.











- V Donbasu nedávno zahynuli dva američtí občané, informovala v sobotu CNN s odvoláním na mluvčího amerického ministerstva zahraničí. Mluvčí, který nebyl ve zprávě jmenován, neposkytl žádné podrobnosti o osobách ani okolnostech jejich úmrtí, ale uvedl, že americká administrativa je v kontaktu s rodinami a poskytuje "veškerou možnou konzulární pomoc", uvedla CNN.

"Dokazuje to jediné: bez ohledu na to, co Rusko říká a slibuje, najde způsob, jak to nesplnit," řekl podle prohlášení prezidentské kanceláře během setkání s americkými zákonodárci.