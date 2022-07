Více než 100 milionům Američanů bylo vydáno varování před vedrem, ve 13 amerických státech zuří požáry

20. 7. 2022

čas čtení 3 minuty





Na více než 100 milionů Američanů se při rekordních teplotách vztahuje buď varování před nebezpečnými podmínkami, nebo varování před vedry. Ve 13 státech USA hoří 85 velkých požárů, které sežehly více než 3 miliony hektarů.



Úřady v úterý uvedly, že bylo hlášeno 14 nových rozsáhlých požárů: sedm v Texasu, dva na Aljašce a dva ve Washingtonu a po jednom v Arizoně, Kalifornii a Idahu.

Na více než 100 milionů Američanů se při rekordních teplotách vztahuje buď varování před nebezpečnými podmínkami, nebo varování před vedry. Ve 13 státech USA hoří 85 velkých požárů, které sežehly více než 3 miliony hektarů.



K požárům po celých USA bylo nasazeno více než 6 800 hasičů a dalšího pomocného personálu.



Rozsáhlé požáry se šíří v době, kdy se tento týden budou nadále vyskytovat rekordně vysoké teploty, kvůli nimž je více než 100 milionů obyvatel USA vystaveno "varování před nadměrným [horkem] nebo varování před vedrem", uvedla v úterý ráno Národní meteorologická služba.



Oblasti, na které se tyto výstrahy vztahují, zahrnují velkou část planin a údolí Mississippi, přičemž se očekává, že denní teploty na většině území tohoto regionu dosáhnou 38 C.



V některých oblastech by rtuť teploměru mohla dosáhnout až 43 C, což meteorologové označují za "výrazně nadprůměrná až rekordní vedra", která by měla pokračovat až do poloviny týdne.



Očekává se, že severovýchodní část země bude rovněž trpět nadměrnými teplotami. Ve středu se mezi Filadelfií a Bostonem očekává, že index tepla dosáhne téměř 38 C.



Guvernérka státu New York Kathy Hochulová vydala varování před těmito podmínkami a požádala obyvatele, aby zkontrolovali zranitelné osoby, včetně seniorů a osob se zdravotním postižením.



"Vyzývám všechny obyvatele New Yorku, aby se tento týden připravili na horko a vlhkost a aby v následujících dnech pečlivě sledovali počasí," uvedla Hochulová.



Národní meteorologická služba (NWS) vydala "varování s červenou vlajkou" před rizikem požárů v několika oblastech. V oblasti od jihovýchodního Wyomingu až po západní Nebrasku by "silný vítr a nízká vlhkost pravděpodobně podpořily rychlé šíření případných požárů", uvedli činitelé.



A pro celý severní a střední Texas vydala NWS "varování červené vlajky", protože kombinace "silného větru, nízké relativní vlhkosti a suché vegetace může přispět k extrémnímu chování požárů".



Jeden z požárů v severním Texasu spálil několik obydlí a vyvolal evakuaci nejméně osmi dalších. Tento požár, Possum Kingdom Lake Fire, který se nachází asi 150 km západně od Dallasu, od pondělního začátku zachvátil asi 500 akrů.



Adam Turner, mluvčí lesní služby Texaské univerzity A&M, uvedl: "Máme tu sucho v takové míře, jakou jsme za posledních 10 let nezažili."



Turner také uvedl, že "každá jiskra, která dopadne do vysoké trávy nebo dokonce do krátké trávy, může způsobit požár".



Riziko požárů na Aljašce je hrozivé, od začátku dubna se ve státě vyskytlo více než 500 takových požárů, které si vynutily četné evakuace.



Přestože se Spojené státy a mnohé části světa potýkají s rekordně vysokými teplotami, je nepravděpodobné, že by zákonodárci ve Washingtonu schválili legislativu, která by mohla pomoci v boji proti klimatické krizi.





Demokratický senátor za Západní Virginii Joe Manchin - který vydělává miliony z uhelného průmyslu - odmítl snahy o vyčlenění většího množství finančních prostředků na opatření v oblasti klimatu, čímž zřejmě zničil hlavní bod programu Joea Bidena a jeho demokratické administrativy v oblasti klimatu, a zásadně tak ohrozil dosažení světových cílů v oblasti klimatu.







Zdroj v angličtině ZDE

0