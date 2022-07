Komická situace v Británii: Angličané si brexitem vážně ztížili cestování do Evropy a teď se jim to nelíbí. Vláda obviňuje Francii....

24. 7. 2022

Od pondělka začínají v Británii (teprve) školní prázdniny. Znamená to, že se tisíce anglických rodin vydalo automobily na dovolenou ve Francii. Tedy: vydalo: Zjistili, že dostat se do Francie přes přístav Dover do francouzského Calais přes kanál La Manche je velmi obtížné. Po brexitu na odbavení turisté před Doverem čekají ve vedru na silnici až šest hodin.

Po brexitu totiž mají britští občané právo navštívit území Evropské unie jen na 90 dní, pak musí následovat pauza 180 dní. Aby to bylo vymahatelné, imigrační úředníci musejí Britům při příjezdu do EU dávat do cestovních pasů razítko s datem příjezdu. To odbavení tisíců anglických turistů nesmírně zdržuje. Britská vláda loni odmítla investovat 33 milionů liber do rozšíření imigrační infrastruktury v Doveru. Existující předbrexitová infrastruktura, kdy angličtí cestující mohli na francouzské imigrační úředníky cestou jen mávnout z okna svého automobilu svým pasem, je naprosto nedostatečná.

Travel chaos is ‘the new normal’ after Brexit, British tourists are warned | Brexit | The Guardian https://t.co/DBh1A77Uuz — ALASTAIR CAMPBELL (@campbellclaret) July 24, 2022









Dlouhé letní fronty na hranicích se po brexitu mohou stát "novým normálem", varovali britští turisté v souvislosti s ostrou diplomatickou roztržkou s Francií kvůli dlouhým zácpám v Doveru.





Oba kandidáti na funkci nového šéfa britské Konzervativní strany obvinili ze zpoždění, kvůli němuž cestující čekali celé hodin na odvabení, Francii. Britští politikové a četná britská média jsou už v současnosti zcela mimo realitu.





Britská vláda odmítla investovat 33 milionů liber na pomoc při modernizaci přístavu Dover, aby se mohl vyrovnat s novými problémy vyvolanými brexitem. Místo toho mu v prosinci 2020 poskytla pouze 33 000 liber, což odpovídá 0,1 % původní žádosti o peníze.

"Důrazně doporučujeme cestujícím, aby si před cestou ověřili aktuální doporučení svých operátorů a stejně jako při každé delší cestě se ujistili, že mají s sebou dostatek vody a zásob potravin."





Všeobecný rozklad britských institucí za vlády konzervativců znamená například i to, že britské úřady nejsou schopny Britům vydávat včas nové cestovní pasy a řidičské průkazy poté, co jim vypršela platnost starých. Tomasz Oryński upozorňuje, že britské úřady také nyní nejsou schopny vydávat kamionistům potřebnou dokumentaci k jejich práci v Británii.







Nové předpisy vyžadují kontrolu všech pasů - to řada odborníků považuje za největší faktor, který není možné snadno napravit. Francouzský ministr dopravy Clément Beaune v sobotu uvedl, že spolupracuje s britským ministrem dopravy Grantem Shappsem na zmírnění problémů, ale dodal: "Francie není zodpovědná za brexit."Lord Ricketts, bývalý britský velvyslanec ve Francii, uvedl, že dlouhé hodiny čekání na hranici jsou nevyhnutelným důsledkem byrokracie vzniklé v důsledku brexitu."Nedostatek francouzských pohraničníků je krátkodobý, taktický problém," řekl. "Dlouhodobý, závažný problém spočívá v tom, že je to poprvé, co jsme po brexitu viděli plný tlak na hranici. I kdyby se jednalo o plný počet francouzských pohraničních sil, stále by docházelo k obrovským zpožděním, protože přístav Dover není schopen zvládnout tento objem.Lucy Moretonová, odborná referentka Unie imigračních služeb, rovněž uvedla, že bylo předvídatelné, že brexit způsobí zácpy.Pierre-Henri Dumont, poslanec za Les Républicains, jehož volební obvod zahrnuje Calais, řekl Sky News: "Kvůli brexitu musíme mít více kontrol pasů. Musíme každý pas orazítkovat. Musíme kontrolovat, kdo přichází do Evropské unie. [Je to] něco, co jsme před brexitem nemuseli dělat. To, co zažíváme, není kvůli [špatné] úráci francouzských orgánů, ale kvůli brexitu." Řekl, že pokud nedojde k zásadní "transformaci" přístavu Dover, dojde k narušení provozu na několik let.Nyní se objevují varování, že by se zpoždění mohla ještě prodloužit v souvislosti s plánovaným zavedením biometrických kontrol v rámci nového systému EU pro vstup a výstup na její území. Mezi ministerstvem vnitra a francouzskými úřady již probíhají intenzivní jednání o jejich zavedení po varování, že by mohly vést k tvorbě třicetikilometrových front.Nový systém může znamenat, že lidé budou muset kvůli biometrickým kontrolám opustit svá vozidla. Zpráva dopravního výboru Dolní sněmovny o dodavatelském řetězci silniční nákladní dopravy minulý měsíc varovala: "Zavedení nového systému vstupu/výstupu EU později v roce 2022 hrozí, že způsobí další zmatek, narušení a zdržení na hranicích Spojeného království, zejména v přístavu Dover. Je zásadní, aby se vláda s tímto problémem vypořádala."Předsedkyně labouristů Anneliese Doddsová uvedla: "Zatímco se konzervativci hádají mezi sebou, rodiny čekají hodiny a hodiny na zahájení rodinné dovolené, protože chaos v Doveru pokračuje a vláda opět nezvládla situaci."Layla Moranová, mluvčí liberálních demokratů pro zahraniční záležitosti, řekla: "Nyní máme zombie vládu, která je naprosto neschopná tento chaos vyřešit. Slepá ulička v Doveru má obrovský dopad nejen na rodiny, ale také na podniky a zaměstnance, kteří již nyní čelí prudkému růstu cen. Každé zpoždění poškozuje naši ekonomiku a má dopad na náš životně důležitý cestovní ruch. Konzervativní ministři budou právem obviňováni."Mluvčí britské vlády uvedl: "Nedostatek francouzských pohraničníků na hranicích v Doveru, kteří kontrolují vstup do Francie, a mimořádně vysoký počet lidí cestujících tento víkend vedly k tomu, že silnice v Kentu byly extrémně vytížené. Úzce spolupracujeme s francouzskými orgány, přístavem Dover, fórem pro odolnost v Kentu a policií, abychom zmírnili narušení a poskytli podporu na místě.