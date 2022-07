Čtyřicetistupňová vedra v Anglii zcela zlikvidovala tamější systém modelování klimatu

20. 7. 2022

čas čtení 6 minut



Vědci zabývající se klimatem vyjádřili šok z překonání teplotního rekordu ve Velké Británii, kde v úterý poprvé v historii vystoupala teplota nad 40 °C.



Vědci jsou také stále více znepokojeni tím, že se extrémní vedra v Evropě objevují rychleji, než předpokládaly modely, což naznačuje, že klimatická krize na evropském kontinentu může být ještě horší, než se obávali.



Teplotní rekordy jsou obvykle překonávány o zlomky stupně, ale hodnota 40,2 °C zaznamenaná na letišti Heathrow je o 1,5 °C vyšší než předchozí rekord 38,7 °C zaznamenaný v roce 2019 v Cambridge

. Vědci zabývající se klimatem vyjádřili šok z překonání teplotního rekordu ve Velké Británii, kde v úterý poprvé v historii vystoupala teplota nad 40 °C.Vědci jsou také stále více znepokojeni tím, že se extrémní vedra v Evropě objevují rychleji, než předpokládaly modely, což naznačuje, že klimatická krize na evropském kontinentu může být ještě horší, než se obávali.





V posledních deseti letech docházelo ve Spojeném království v průměru ke 2 000 úmrtím v důsledku vln veder ročně a k rozsáhlým narušením práce, škol a cestování. Vědci uvedli, že nejnovější rekord ukazuje, že snížení emisí uhlíku a rychlá modernizace přehřívajících se domů a budov ve Spojeném království je naléhavější než kdy jindy.





Prof. Peter Stott z meteorologického úřadu řekl: "Považuji za šokující, že jsme dnes dosáhli těchto teplot už v roce 2022, čímž jsme překonali předchozí rekord z roku 2019."



Za druhé, měnící se charakter počasí by mohl přinést větší teplotní extrémy, uvedl. "Evropa je horkým místem vln veder, které vykazují třikrát až čtyřikrát rychlejší vzestupné trendy ve srovnání se zbytkem severních středních šířek. Důvod? Změny v jet streamu."





Za třetí, zpomalení jet streamu í Atlantského oceánu má tendenci zvyšovat letní vedra a sucha v Evropě.í.



"V našich rukou je také to, zda každá budoucí vlna veder bude i nadále extrémně smrtící a ničivá," dodala. "Máme v rukou agenturu, která nás může učinit méně zranitelnými a předělat naše města, domy, školy a nemocnice a poučit nás o tom, jak se chránit."



Zdroj

Zdroj ZDE

0

470

Výzkum v roce 2020 ukázal, že v důsledku globálního oteplování existuje pravděpodobnost, že teplota ve Spojeném království dosáhne 40 °C. "Vypočítali jsme to však jako relativně malou pravděpodobnost - zhruba jedna ku stu - i když se tato šance s pokračujícím oteplováním neustále rychle zvyšuje," řekl Stott. "Dnešní překročení 40 °C je velmi znepokojivé; nikdy jsme nic takového ve Velké Británii nezažili a je možné, že riziko takového extrémního horka je ještě větší, než ukazoval náš předchozí výpočet."Riziko se rozhodně rychle zvyšuje, řekl doktor Nikos Christidis, který rovněž pracoval na studii v roce 2020: "Hlavním poselstvím je, že tento vývoj je stále častější a do konce století už nebude extrémem."Role globálního oteplování způsobeného člověkem se zdá být jasná. Vědci odhadli, že šance na překročení 40 °C ve Velké Británii by bez globálního oteplování byla menší než 0,1 %. Dr. Friederike Ottová z Imperial College London uvedla, že 40C "by bylo extrémně nepravděpodobné nebo prakticky nemožné bez změny klimatu způsobené člověkem".Ottová dodala: "I když je 40 °C stále vzácností, je nyní realitou britského léta.""Změna klimatu je příčinou této vlny veder, stejně jako je příčinou každé současné vlny veder," řekla. "Emise skleníkových plynů ze spalování fosilních paliv, jako je uhlí, plyn a ropa, způsobují, že vlny veder jsou teplejší, déle trvající a častější."Profesorka Hannah Clokeová z univerzity v Readingu řekla: "Teplota se zvyšuje: "Dosavadní teplotní rekordy ve Velké Británii byly nejen překonány, ale zcela vymazány. I pro mě jako klimatologa, který se zabývá těmito otázkami, je to děsivé.""Nečekal jsem, že to [40 °C] za svou kariéru uvidím," řekl profesor Stephen Belcher z meteorologického úřadu.Klimatologové se obávají, že k nárůstu extrémního počasí může docházet rychleji, než se očekávalo. "V Evropě klimatické modely skutečně podhodnocují změnu extrémních teplot ve srovnání s pozorováním," řekl Otto. "V klimatických modelech stále existují problémy, kterým ještě zcela nerozumíme."Profesor Michael Mann z Pennsylvánské státní univerzity v USA uvedl, že jeho výzkum naznačuje, že klimatické modely nedokážou dostatečně spojit mnoho extrémních letních projevů počasí se změnou klimatu."Důvodem jsou procesy, které nejsou dobře zachyceny v modelech, ale odehrávají se v reálném světě - např. vliv oteplování na chování letního jet streamu, které nám přináší mnoho extrémních vln veder, povodní, sucha a požárů," řekl. "To naznačuje, že modely, pokud vůbec něco, podceňují potenciál budoucího nárůstu různých typů extrémních událostí."Prof. Stefan Rahmstorf z Postupimského institutu pro výzkum dopadů klimatu v Německu uvedl, že existují vysvětlení pro extrémní "šílená vedra", ke kterým dochází po oteplení o pouhých 1 C globálního průměru. Za prvé, pevnina se ohřívá mnohem rychleji než oceány, které pokrývají 70 % planety a dominují globálnímu průměru.Zatímco ve Velké Británii překonalo 40 °C referenční teplotu, vědci v kontinentální Evropě, která je rovněž v zajetí vlny veder, nyní uvažují o 50 °C. "Ve Francii nelze vyloučit, že v příštích desetiletích bude dosaženo 50 C," řekl profesor Robert Vautard z univerzity Sorbonne. "Pro Francii, Španělsko a mnoho dalších zemí platí, že současné historické rekordy se pohybují do 5 stupňů od 50 C, a my víme, že takový skok je možný."Opatření v oblasti klimatu zůstávají zásadní, řekl Otto: "To, zda se [40C ve Velké Británii] stane zcela běžným jevem, nebo zůstane relativně vzácným, je v našich rukou a závisí na tom, kdy a při jaké průměrné globální teplotě dosáhneme čisté nuly. Vlny veder se budou zhoršovat, dokud se nezastaví emise skleníkových plynů."